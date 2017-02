Tras finalizar la primera etapa de su trabajo en las Malvinas, el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja que realizará el trabajo de ADN a los restos argentinos que yacen en el cementerio de Darwin sin identificar, anunció que esperan completar su trabajo para fines de este año.

Río Grande.- Laurent Corbaz aseguró a la prensa isleña que los dos representantes del CICR habían dejado las islas habiendo completado la llamada Fase 1 del proyecto identificación sobre las 123 tumbas –de un total de 237– que llevan una lápida con la leyenda “Soldado argentino sólo conocido por Dios”.

“El propósito de la Fase 1 fue hacer los arreglos administrativos y logísticos para la Fase 2 y 3 del plan más adelante”, señaló Corbaz al semanario Penguin News. Este funcionario, que en realidad se ocupa de numerosas otras misiones internacionales, estuvo en Malvinas entre 2 y el 10 de febrero junto a Patrick Sherry, también miembro de la Cruz Roja.

En diciembre pasado, Argentina y el Reino acordaron hacer el ADN a los caídos en la guerra de las Malvinas con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue en las reuniones en Londres que mantuvieron los vicecancilleres Pedro Villagra y Alan Duncan. Y la firma fue el resultado de un comunicado y acuerdo anterior que venían conversando los dos países, incluso desde el Gobierno de Cristina. Pero estaba frenado por las tensiones con la administración K. Ahora los países, en su política de deshielo, siguen conversando sobre vuelos, pesca y petróleo en las islas, lo que genera resistencias en el Congreso.

Corbaz informó desde las Islas que la Fase 2 tendrá que ver con la toma de muestras en las 13 tumbas no identificadas y la tres con el examen de laboratorio de los mismos restos que se cruzarán con el ADN de las familias que lo han brindado. Se estima que son unas 80 familias las que han dado el sí.

Según la prensa isleña –la Cruz Roja no ha emitido comunicado– fue Corbaz, quien anunció que los trabajos van a estar terminados a fin de año y que no hubo discusiones sobre qué pasará después.

A decir verdad, desde las Islas ya se empiezan a escuchar sutiles voces para que los argentinos piensen en la posibilidad de llevarse sus restos, algo que para todas las partes debe ser un deseo de los familiares, ya que el acuerdo se hizo bajo estricto carácter humanitario.

Como ya se había escrito en este diario, el presidente de la Asamblea Legislativa, Barry Eslby dijo, tras elogiar el acuerdo: “Los miembros (de la Asamblea) apoyan este acercamiento humanitario a la identificación de los soldados desconocidos. Esperamos que todos los soldados sean identificados y que las familias puedan pensar en su futuro”. Sin embargo, en la Cancillería argentina han señalado que todas las familias que dieron su consenso a la identificación quieren que los restos sigan en Malvinas.

En una extensa entrevista con Clarín, el embajador británico en Buenos Aires, Mark Kent, dijo al preguntársele sobre esas posiciones en la islas: “Dejamos bien claro que este es un asunto humanitario, no es un asunto político. Es un asunto sensible y pensamos en los familiares de los caídos. Ambos lados subrayaron esto en septiembre y recientemente también. Las decisiones, los deseos son privados de las familias. Son ellos quienes tienen prioridad.”

