El intendente Walter Vuoto inició el período de sesiones del Concejo capitalino con un airado discurso contra la política del gobierno provincial. Aseguró que “permanentemente propone una relación de sometimiento o nada”, e incluyó no sólo a los municipios, sino a los trabajadores y demás instituciones democráticas. Cargó contra el silencio gubernamental en “una etapa de defender la provincia”, tanto en materia de soberanía sobre Malvinas, como en la discusión propuesta por Nación sobre el reparto de coparticipación, temiendo que “eso no va a terminar bien para los fueguinos”. Apeló a “la dignidad”, con la que responderá a “la aplanadora” que prendió el gobierno, asfixiando con deudas de coparticipación y con un recurso judicial que pretende más recortes. Desde la dignidad llamó a los actores políticos a superar las diferencias partidarias para defender la autonomía municipal. E incluyó la discusión paritaria, en un anticipo de su rechazo a la comisión del salario que pretende aprobar el gobierno. Definió la gestión Bertone como “una política del látigo”, y le advirtió que “tiene límites”.

Río Grande.- Ayer se realizó la sesión inaugural del XXXIV período del Concejo Deliberante de la capital fueguina, en instalaciones del Ushuaia Shopping. El intendente Walter Vuoto fue contundente en su discurso de apertura al defender la autonomía municipal, en un contexto donde el gobierno avanza judicialmente para quedarse con el cobro del impuesto inmobiliario, además de incrementar las deudas de coparticipación.

De los ediles, el único ausente fue el justicialista Juan Carlos Pino, que responde al sector de Bertone pero argumentó razones de salud, por lo cual presidió la sesión el edil del PRO Tomás Bertotto, vicepresidente del Concejo.

No hubo ningún funcionario de la provincia, por primera vez en estos actos protocolares donde al menos se envía algún miembro representativo del gabinete, en caso de que no pueda concurrir el gobernador o el vice.

Salvo la notoria ausencia del Ejecutivo provincial, participaron legisladores, senadores nacionales, funcionarios municipales, representantes de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial.

Acompañamiento mayoritario del Concejo

El intendente inició su discurso “celebrando la democracia”, por el inicio de un nuevo período de sesiones, y dio cuenta de “un complicado primer año de gestión, donde los resultados de las políticas de ajuste se hicieron sentir”, al igual que “el conflicto de los trabajadores con la provincia”.

Destacó “el diálogo con casi todos los concejales y los sindicatos. Creemos que la única forma de construir es dialogando”, sostuvo, y se refirió a los proyectos que fueron eje de gestión, girados en 2016, que requerían autorización mayoritaria, valorando “la discusión, la intención de aportar soluciones, en lugar de la crítica constante”.

Además se refirió al proyecto urbano ambiental, que permitió la distribución de tierras, “con 550 lotes ya adjudicados a los vecinos”, en respuesta a la demanda habitacional.

También dio cuenta de una “discusión profunda” vinculada con el servicio público de pasajeros. “Los colectivos están acá, gracias a que la mayoría de los concejales acompañó”, dijo.

“Gracias al gran trabajo del equipo de gabinete, la secretaría de gobierno, el área legal y económica, podemos contar con 17 unidades con calefacción y chasis reforzado para la zona, para que los que más lo necesitan puedan tener un transporte público como merecen. Agradezco a los concejales convencidos de que debían ser parte de la solución y no del problema. Pese a los malos augurios, hoy tenemos los colectivos acá”, subrayó.

En cuanto a la herencia recibida, aludió al déficit con el que asumió y los esfuerzos que se hacen frente a la realidad que le toca atravesar, y también reconoció algunos errores en el inicio de la gestión que demoraron respuestas en materia de obra pública.

“Cuando uno hace una autocrítica, no es declamativa: una autocrítica conlleva acciones y cambiar el rumbo que no era el adecuado. Nosotros necesitábamos un equipo de planificación, que respeto muchísimo y ha hecho mucha obra pública en la provincia”, dijo de la secretaria Muñiz Siccardi, que sumó al Municipio. Y consideró que la funcionaria demostró “capacidad para conducir un gran equipo”.

Continuó refiriéndose al contexto económico y social que atraviesa la administración. “Uno puede decir las cosas que se hicieron bien y las que no se hicieron bien, pero no puede desconocer en qué contexto se lleva adelante la gestión. Por ejemplo, gestión es que en la apertura de licitaciones de Gobernador Paz y Perón se hayan presentado dos empresas, que ganaron, a las cuales el municipio aun les debe. Eso también es búsqueda de diálogo y consenso”, remarcó.

“Cuando terminamos de revisar la deuda flotante que teníamos, superaba los 300 millones. Tiene que ver con la realidad que atravesamos todos los días, porque todos los días tenemos que ver si con los recursos que ingresan se compran insumos o les pagamos a proveedores que les están por rematar la casa. Es una realidad permanente, sumado a la deuda millonaria que mantiene el gobierno provincial con el estado municipal. Pese a eso, el año pasado logramos cancelar un tercio de la deuda”, valoró Vuoto.

Entre los anuncios, mencionó la regularización para barrios informales, dado que lo consideró “un déficit social, económico y político, porque allí viven 3.500 familias. Ya tenemos preparando proyectos para enviar al Concejo Deliberante, para regularizar”, aseguró.

La política del sometimiento

El intendente Vuoto se enfocó en las dificultades que atraviesa su administración a causa de la gestión Bertone, y remarcó que por este contexto “las cosas que se hicieron bien tienen un doble o triple valor”, incluyendo el pago de salarios municipales, con una deuda de coparticipación que supera los cien millones.

“Hay un gobierno que permanentemente propone una relación con los municipios, los trabajadores, con los concejos deliberantes, de someterse o nada. Es muy difícil construir cuando un gobierno dice te sometés o nada”, cuestionó.

“Creemos en la cooperación, la colaboración, el acompañamiento, y las distintas miradas políticas. La mayoría de los concejales discutió con respeto, había quienes planteaban que había cuestiones improvisadas y, sin embargo, dos meses después, el proyecto urbano ambiental salió premiado en la Bienal de arquitectos”, contrastó sobre diferencias partidarias y de miradas, que no impidieron avanzar en el debate.

“Este ha sido un año muy complejo. En 2015 el Municipio ejecutó 245 millones de pesos de programas nacionales y el año pasado contamos con cero pesos por fuera de la coparticipación. Hoy integramos la Federación Argentina de Municipios y charlamos con intendentes de todo el país, y vemos que es un problema generalizado la falta de financiamiento de obra pública por fuera de la coparticipación”, sostuvo, en una crítica a las políticas de Nación.

Pero volvió a la complicidad de la provincia con este rumbo marcado por el macrismo, al referirse a “la retracción económica que ha tenido la provincia con la pérdida de 5.400 puestos de trabajo. Está bueno discutir sobre las políticas municipales, pero también está bueno que los dirigentes políticos no se callen, y se viene una etapa de defender la provincia, defender lo que somos, defender la historia”, enfatizó.

“Han convocado a rediscutir la ley de coparticipación y puedo asegurar que eso no va a terminar bien para los fueguinos. Uno no puede acallar la cantidad de trabajadores despedidos, la cantidad de ajustes”, reclamó.

Y advirtió que “la política del látigo tiene límites. Yo siempre digo que gracias a dios existe la democracia, porque cada cuatro años tenemos que volver a pasar por las urnas”, manifestó, entre los aplausos de los presentes.

Las manos negras

Vuoto también se adelantó a un posible boicot del gobierno a obras acordadas con Nación, como pluviales en la ciudad y la ampliación del ingreso a Andorra. “Esperemos que no haya ninguna mano negra luego del anuncio que hicimos con el gobierno nacional, que lo traben o pongan palos en la rueda, como permanentemente vemos que se hace”, señaló, teniendo como referencia la planta potabilizadora de Río Grande.

En materia de tierra hábitat, dijo que “están los primeros 50 de los 150 lotes del programa PROCREAR, un programa que fue erradicado de la faz de la tierra y los vecinos quedaron sin posibilidad de acceder. Nosotros tomamos la decisión de cumplir con la palabra empeñada y dimos los primeros 50 lotes. En Colombo y 12 de Noviembre hemos firmado convenios y esa es una gran diferencia con el gobierno provincial, porque nosotros sí tenemos ganas de darle soluciones a la gente más allá de las diferencias políticas, que no pueden impedir el trabajo mancomunado y que la gestión siga adelante”, sentenció.

La asistencia social

Vuoto informó sobre el incremento “de 219 millones en abril a 684 millones en diciembre en asistencia económica mensual” y lo atribuyó a “la crisis económica y la pérdida de empleo”.

“Cuando esos 5.400 fueguinos se quedan sin empleo, al primero que tocan la puerta es a los municipios”, sostuvo, deslizando un vacío en el gobierno.

Ratificó su “decisión política de brindar protección a los sectores más vulnerables” y dio cuenta de los programas de inclusión y estrategias de contención que están en marcha, además de confirmar la entrega de viviendas en convenio con sindicatos.

En materia de adicciones, dijo que “más de 450 chicos reciben asistencia, con especialistas psicólogos y psiquiatras, talleres de día y actividades deportivas y recreativas”, destacando la importancia del Centro de Prevención de Adicciones inaugurado con el SEDRONAR.

Y expuso las falencias en políticas sanitarias, que el municipio está supliendo, citando como ejemplo el panorama que encontraron en los chicos de los barrios cuando iniciaron las primeras colonias de vacaciones. “Cuando fuimos con las colonias en los barrios, de diez pibes, ocho no pasaban las revisaciones. Vemos que se hacen campañas para Chaco, para Entre Ríos, para ser solidarios en el país y acá tenemos realidades de gente que pasa frío y pibes que no pasan revisaciones médicas. Tuvimos 400 chicos en las colonias y ocho de diez no pasaban la revisación”, reiteró, por lo cual se generaron “programas de trabajo con la familia, con asistentes sociales y muchos profesionales se acercaron a colaborar”.

Aseguró que seis meses después, en las colonias de invierno, la mayoría de los chicos lograron pasar la revisación, con un resultado positivo de los programas implementados.

Adelantó que “ya estamos trabajando en el primer albergue social, que nos va a permitir atención inmediata a la gente en estado de calle”, dentro de la serie de actividades vinculadas con la inclusión.

Enfrentando “la aplanadora”

Sobre el final del discurso, el intendente Vuoto redobló el cuestionamiento al gobierno fueguino y adelantó que “con dignidad” ejercerá la defensa de la ciudad y sus habitantes.

“En principio quiero agradecer a los legisladores presentes, porque a veces uno tiene miradas distintas pero no puedo dejar de agradecer la defensa del legislador Ricardo Romano y la legisladora Mónica Urquiza de las autonomías municipales”, le dijo a los dos parlamentarios que se encontraban en el acto, por las posturas que tomaron ya desde 2016.

Indicó que el gobierno “se sube a una aplanadora, la prende y se cree que se puede llevar todo puesto, y eso es muy peligroso” y les criticó que “en vez de sentarse a consensuar con los trabajadores creen que hay que romperlos y que a los municipios hay que arrodillarlos. Es complicado”, manifestó.

Y advirtió a Bertone y su equipo que “no voy a permitir que nadie violente la autonomía de nuestra querida ciudad. Las paritarias las decido yo con mis trabajadores” remarcó, adelantando su oposición a la creación de la comisión del salario, para definir desde el gobierno cuánto aumento se va a dar a los empleados.

“En las relaciones políticas, humanas y en la vida, no se trata de ser sometidos o someter. Se trata de buscar consensos y equilibrios. Se viene un año de mucha defensa de las autonomías municipales. He escuchado solamente a dos o tres concejales plantear fuertemente la discusión y en esto llamo a que todos tengamos la defensa de la autonomía municipal”, expresó.

“Hoy el gobierno provincial intenta quitarse la responsabilidad política y judicializar una decisión que debiera ser ciento por ciento política. Ante este nuevo avasallamiento de las autonomías municipales algo hay que decir, y por dignidad, no por orgullo”, subrayó.

“Mis convicciones son las mismas hoy que cuando hice campaña y asumí. No dejé ni una sola convicción en la puerta de ningún despacho, y eso en política es fundamental. Sigo siendo el mismo y sigo defendiendo lo mismo, porque esa es la ideología: un conjunto de valores”, definió, tras la relación que decidió entablar el gobierno provincial con la Nación.

Aseguró que “como intendente no voy a permitir que se intente entregar ni medio milímetro de nuestros recursos y nuestra autonomía municipal”, y también agradeció “a los legisladores las cinco firmas que lograron que el gobierno, en un acto desesperado, retire el tratamiento de urgencia”.

Volvió a sentenciar que no permitirá un avance sobre la facultad del municipio de discutir con sus trabajadores la recomposición de salarios, imponiendo una comisión especial por ley.

“Con los trabajadores de la Municipalidad voy a discutir y a encontrar los consensos como Intendente y como jefe del Municipio. Las paritarias las defino yo con mis trabajadores, y no voy a permitir que nadie violente la autonomía de la ciudad”, disparó.

“Cuando hablo de dignidad, hablo de la dignidad de defender la autonomía municipal y las Malvinas, pese a los compromisos políticos que tengamos en el gobierno provincial, los senadores o lo que sea. La dignidad de defender primero lo nuestro, primero Ushuaia, primero Tierra del Fuego, las fuentes laborales de los fueguinos, nuestros trabajadores, y la calidad de vida, nuestro estado. Hay que defender esto por sobre todas las cosas y no permitir que nos sigan avasallando y avanzando sobre la soberanía como quieren hacer. Los recursos hidrocarburíferos de las Islas Malvinas son argentinos y no se debe resignar ni medio milímetro”, manifestó.

Y agregó que “se defiende con dignidad la causa de todos. También se defiende con dignidad la autonomía municipal. El día que yo me vaya seguramente van a escuchar de mí que me equivoqué muchas veces, no de mala fe. Me he equivocado tal vez por alguna inexperiencia, pero no van a escuchar jamás de mí que no puse lo que tenía que poner para defender lo que tengo que defender, que son mis trabajadores, mi Municipalidad, y la soberanía de esta querida Patria”, concluyó el intendente.

