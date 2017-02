Este jueves a las 16:00 horas se inaugurará en la Plaza Pedro Pechar (Plaza de los Animales) del barrio Mutual el primer árbol tecnológico de la ciudad ARTIS (árbol tecnológico inteligente solar), el cual a partir de células fotovoltaicas generará energía eléctrica que permitirá a los jóvenes y las familias cargar su celular y su tablet. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Modernización e Innovación y será el primer árbol de diez previstos.

Río Grande.- La titular del área, Prof. Laura Rojo, manifestó al respecto que “estamos haciendo hincapié en un cambio de paradigma y de visión en la generación y uso de la energía eléctrica” y agregó que “la iniciativa está vinculada a los Objetivos del Centenario y al Pacto Ambiental que no quedó en una mera firma sino que se está traduciendo en acciones concretas”.

“La propuesta tiene que ver también con los lineamientos del intendente Gustavo Melella en torno al trabajo con energías alternativas producidas a través de métodos no contaminantes y renovables”, subrayó la Secretaria.

Rojo indicó además que “este será el primero pero tenemos previsto instalar nueve árboles tecnológicos más en distintos puntos de la ciudad, aprovechando también la energía eólica como fuente de generación”.

“La Plaza de los Animales es un lugar de encuentro donde concurren muchos jóvenes y familias que no solo van a poder cargar su celular o tablet sino que además podrán ser parte de un cambio de mentalidad en lo relacionado al cuidado del medioambiente”, concluyó.

Comentarios

Comentarios