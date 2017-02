Así lo aseguró el intendente Gustavo Melella en la apertura del Encuentro de Municipios Saludables de Tierra del Fuego este martes a la mañana en el Centro Cultural Leandro N. Alem. El Jefe comunal entendió que “la verdadera inversión sanitaria es invertir en gimnasios deportivos, más espacios para la recreación, más escuelas deportivas, más presencia con los promotores de salud caminando en las calles, golpeando las puertas entrando a la casa del vecino para trabajar en la concientización. Eso es salud, la prevención y los entornos saludables con acompañamiento de infraestructura en la acción y en el acompañamiento al vecino”.

Río Grande.- En el Centro Cultural ‘Leandro N. Alem’ se desarrolló durante este martes el Encuentro de Municipios y Comunidades Saludables de Tierra del Fuego con temáticas referidas al sedentarismo, hidatidosis y gestión de residuos sólidos urbanos, enfocadas desde una perspectiva de salud pública que incluye otras áreas como Ecología y Medio Ambiente y Zoonosis.

Cabe destacar la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar y de sus pares Verónica González y Laura Colazo; del representante de la ANSES y del Fideicomiso Austral, Héctor ‘Tito’ Stefani y del Gabinete municipal, además de profesionales de toda la provincia. El intendente Gustavo Melella entregó presentes a los visitantes nacionales.

El jefe comunal Gustavo Melella confió que “estamos muy contentos porque acá están las tres ciudades de Tierra del Fuego, nos acompaña gente de Ushuaia y Tolhuin; la Provincia y la Nación”. Agregó que “primero quiero agradecer al Ministerio Salud de la Nación por haber elegido Río Grande como sede de este encuentro municipios saludables porque realmente es un hecho muy importante para la ciudad, un hecho lindo porque es como certificar que el camino que vamos llevando es el acertado y que bueno que hemos optado y hemos decidido una acción política profunda de crecer en salud con una mirada integral no solamente del área de la Secretaría de Salud, sino una salud integrada a muchas áreas municipales así que realmente estamos muy contentos”.

El intendente Gustavo Melella observó que los reconocimientos del Ministerio de Salud de la Nación hacia el municipio, “es un reconocimiento al trabajo de tanta gente a todo un equipo porque acá el Municipio es uno solo que trabaja coordinadamente con la Nación y con la Provincia; la salud no es solo curar, sino que es fundamentalmente prevenir y ciertamente se debe brindar en un entorno que lleva infraestructura de todo tipo”. Recordó que “sólo escuché una vez de la expresión de Cristina Fernández de Kirchner que en una apertura legislativa del Congreso de la Nación cuando dijo que el ex ministro de Salud Manzur había dicho que más que hacer tantos hospitales había que hacer más redes de agua y cloacas y nosotros incorporamos este concepto en nuestra gestión y por eso enfatizamos en construir infraestructuras como las que llevamos adelante en los barrios de la Margen Sur; los trabajos en la regularización que hicimos; el centro de salud que construimos, pero a la vez se inauguró el acueducto de la cisterna y también se está llevando adelante otras obras, cloacas y pluviales para más de 1.300 familias”.

La prevención y la calidad de vida es la mejor inversión en salud

“Me parece que esa es la verdadera inversión sanitaria; invertir en salud es invertir en gimnasios deportivos, más espacios para la recreación, más escuelas deportivas, más presencia con los promotores de salud caminando en las calles, golpeando las puertas entrando a la casa del vecino para trabajar en la concientización así que eso es salud: prevención y entornos saludables con acompañamiento de infraestructura en la acción y en el acompañamiento al vecino”, concluyó el Intendente.

El doctor Walter Abregú, secretario de Salud del Municipio de Río Grande destacó la presencia del doctor Juan Carlos Ponce, director Nacional de Integración Sanitaria Federal del Ministerio de Salud de la Nación y de la licenciada Leticia Scharager, coordinadora Región Patagonia de la Dirección de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables de la misma cartera nacional y asimismo a los municipios de Ushuaia y Tolhuin y a la Provincia que se suman a Río Grande en esta importante jornada.

“Estamos muy contentos y agradecidos por los visitantes nacionales por ceder parte de su tiempo y poder venir a trabajar con nosotros estos días y sobre todo, esencialmente, en temas fundamentales como el de la hidatidosis, en la gestión de residuos urbanos sólidos que involucra a todo el municipio; también lo que es el sedentarismo”, dijo el Dr. Abregú. El Secretario de Salud elogió la disertación de prestigiosos profesionales “que es un aporte muy valioso para todos los involucrados en esta jornada completa de trabajo que redunda nada menos que en una mejor calidad de vida de los vecinos”.

“Río Grande ha hecho muy bien los deberes”

Por su parte el doctor Juan Carlos Ponce elogió que “Río Grande ha hecho muy bien los deberes, está ahí a un paso del último escalón Y esperemos, si Dios quiere, que a fines del 2017 o principios del 2018 ya lo tengamos como uno de los primeros municipios que han pasado del escalón de ‘Responsable’ a ‘Saludable’ en la región patagónica”.

Destacó que “dentro del programa de municipios saludables, los tres municipios fueguinos están trabajando y ahora venimos a impulsar un poco con nuestra presencia el hecho de que sigan trabajando y por eso estamos para apoyarlos desde lo técnico, apoyándolos desde lo financiero, así que estamos muy contentos”

Recordó que “la apuesta fuerte es trabajar en la prevención y no después tener que curar. Sin ninguna duda es mejor la prevención y la promoción de la salud, queremos tener los hospitales vacíos, queremos que la gente esté sana y en la calle y no en internada en el hospital”.

En tanto la licenciada Leticia Scharager, destacó la jerarquización que tiene el área de Salud lo mismo que su infraestructura. “Podemos decir que el personal se emancipó en la salud aquí en Río Grande, como le dije recién al doctor (Abregú) y estamos muy contentos de poder acompañar al municipio en este encuentro”.

Agregó que “el objetivo de hoy es poder presentar líneas de trabajo priorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación aquí en Río Grande y por supuesto seguir impulsando la estrategia de Municipios Saludables en el ámbito local y en los otros municipios de la provincia”.

Ponderó que “Río Grande está cerquita el escalón último, esto sin dudas es un gran logro de la gente que puso todo su esfuerzo, no solo de los profesionales sino de todos, enfermeros, agentes sanitarios, terapeutas y hasta administrativos”.

