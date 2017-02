El intendente Gustavo Melella espera que se concreten los anuncios de inversiones millonarias que desde el año pasado realizan funcionarios nacionales. Respecto de la visita reciente del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, aseguró que los intendentes no fueron invitados y consideró que si se prevé un plan de desarrollo, corresponde que participen los municipios. Lamentó la “política oscura” que observa en algunos actores del gobierno, cuando la creía desterrada, y cuestionó que se generen conflictos como herramienta electoral. Calificó de “oportunismo político” las versiones sobre una posible municipalización de la Margen Sur.

Río Grande.- En el marco del “Encuentro Provincial de Municipios Saludables”, que se desarrolló este martes en el Centro Cultural Alem, el intendente de Río Grande Gustavo Melella se refirió a los elogios y acompañamiento de parte del Ministerio de Salud de la Nación, como también al enfrentamiento político con algunos sectores del gobierno.

En principio explicó que el programa prevé financiamiento, pero depende “de las respuestas que va dando el Municipio. Si no da respuestas, no se recibe nada. El destino del dinero tiene que ver con distintas actividades, espacios recreativos, playones saludables, y hay muchas más acciones que lleva el municipio con financiamiento propio que exceden lo que se recibe por parte de la Nación”, agregó.

“Lo fuerte del programa no es lo financiero sino las acciones que se llevan adelante, los logros, porque van marcando metas que hay que ir cumpliendo, y hay una evaluación de la Organización Panamericana de la Salud. Como intendente hace un año y medio me tocó estar sentadito ante un referente de la Organización en una evaluación, para ver si aprobaban o no”, relató, y afirmó que el programa “es simple, concreto, pero hay una auditoría muy fuerte y garantiza que cuando se plantea un camino, hay que cumplirlo”.

Primer municipio saludable de la Patagonia

Consultado sobre las posibilidades de que la ciudad de Río Grande se acredite como municipio saludable, dijo que sería el primero de la Patagonia pero primero hay varias metas que cumplir.

“Es un gran aliciente y un gran orgullo como ciudad y como gestión municipal que el ministerio de salud de la Nación tenga tanto reconocimiento hacia el Municipio y diga que estamos próximos a ser el primero de la Patagonia en acreditarse como municipio saludable. Esto es bueno para la provincia también, porque es una mejora de la calidad de vida de la ciudad y la provincia”, manifestó.

Entre las metas, mencionó la mejora en la gestión de residuos, la provisión de agua, la forestación, la actividad de vida saludable, la prevención y la promoción en salud, y “bajar índices de ciertas enfermedades como el sobrepeso y el bajo peso”.

“Hay muchos índices para ir mejorando y, cuando ellos ven que el Municipio los ha logrado, se van acreditando”, dijo.

Asimismo, explicó el vínculo entre este programa de salud y la gestión municipal, señalando que “la salud es transversal, tiene que ver con agua y cloacas, con la forestación, con los residuos sólidos urbanos, con el cuidado de los perros, de los espacios públicos, con una infraestructura de la ciudad y un estilo de vida. Ahí es donde se trabaja de manera integral”.

Un nuevo período

De cara al inicio de un nuevo período legislativo, destacó que marca “la actividad democrática de la ciudad” y adelantó que en su discurso prevé ante todo realizar “un agradecimiento a los vecinos, porque no se logra una ciudad sin el compromiso individual y colectivo”, además “un agradecimiento a los compañeros municipales, al área de acceso a tierra y vivienda, el área de salud, de promoción humana, la infraestructura y obra pública”.

Se referirá a temas como “narcotráfico, inseguridad, al trabajo conjunto con el Concejo Deliberante, y la defensa de la autonomía municipal”, dijo.

Remarcó que “el acceso a la tierra y la vivienda para nosotros es un pilar fundamental; y la contención social es muy importante porque el desempleo es muy fuerte. Hay datos alarmantes que hemos detectado a través de la oficina de empleo”, y dará a conocer en su discurso.

Apuntó que “la salud es un pilar fundamental también, lo mismo el servicio de transporte público, la recolección y barrido, la inclusión social, el empleo y la promoción humana”.

La “política oscura”

Consultado sobre la confrontación con sectores del gobierno y el año político que se avecina, consideró que “hay que bajar los decibeles. Si los que van a ser candidatos van a estar generando conflictos como herramienta política, es volver a la oscura manera de hacer política de algunos. En nuestra provincia habíamos logrado darle batalla para que desaparezca y ha vuelto a aparecer. Es una tristeza y un aspecto negativo de la vida social y la política. La forma oscura de hacer política o de combatir al otro, es negativo y no ayuda en este momento, cuando lo importante es el desempleo, el malestar social que hay, la pérdida de la esperanza de muchos vecinos. Hay que ser muy cautelosos y responsables”, pidió Melella.

La independencia de Margen Sur

Con respecto a la intención de municipalizar la Margen Sur, y si lo considera una provocación, respondió que “en ese tema no pienso entrar porque me parece muy irrespetuoso. Se habla con liviandad de algunos temas, con mucho desconocimiento e ignorancia. Creo que es oportunismo político y no me merece ni una reflexión, porque hay temas mucho más importantes, como los vecinos nuestros que pierden el empleo todos los días, la industria amenazada, la inseguridad que crece. Esos son los temas que hay que discutir”, insistió.

Intendentes afuera

En cuanto a la reciente visita de ministro de Transporte Guillermo Dietrich para hacer nuevos anuncios, donde no estuvieron los intendentes, dijo que “uno no está porque no es invitado, y cuando no es invitado, es porque no tiene que ir. La verdad ni me preocupa, porque hubo miles de anuncios en este tiempo. Ojalá se concreten. Es mi deseo porque son obras muy importantes, pero el año pasado hemos recibido miles de anuncios y la verdad no se concretó casi ninguno. La provincia necesita que se realicen grandes obras, pero más que anuncios necesitamos hechos”, reclamó Melella.

Se refirió al Proyecto Patagonia que se lanzó hace pocos días, por el cual la provincia debe presentar un paquete de obras, y manifestó que correspondería que participen los municipios: “Me parece que si realmente se piensa en el desarrollo y en un desarrollo estratégico, los municipios no pueden estar afuera. Se está hablando de desarrollo local o desarrollo regional. Las cosas que se hacen de arriba hacia abajo después fracasan, porque son enlatadas”, advirtió.

“Si nos convocan, trabajaremos de igual a igual como estamos trabajando hoy nación, provincia y municipios en una misma mesa”, dijo para el caso de Salud.

“Uno puede tener diferencias políticas pero trabajamos por el bien de los vecinos. Puede haber discusiones entre la gobernadora y los intendentes, pero tenemos que trabajar juntos sobre temas de interés, y los temas a trabajar son la industria, el desempleo, la cuestión social, la inseguridad, y no otros temas que se tratan de sembrar como si fueran importantes para distraernos. No necesitamos espejitos de colores”, fustigó.

Una estrategia de equipo

Se le preguntó al intendente si esta “política oscura” a la que alude son expresiones individuales o responden a una estrategia. “A veces son estrategias que se marcan y tienen que ver con ciertos referentes importantes que están acostumbrados a manejarse de esta manera y forman parte de equipos”, dijo.

Se le recordaron las palabras del vicegobernador Arcando, cuando en el primer año de gestión adelantó que irán por los municipios en 2019. Melella enmarcó la política oscura en expresiones como esta, “cuando se larga una frase de tal irresponsabilidad, teniendo un rol institucional y faltando cuatro años, con una crisis como la que vivimos hoy”.

Mencionó que se reunió “con gente de AFARTE, con el dueño de un supermercado importante de la ciudad, y me dicen que la crisis que vivimos es similar al 2002. Si largan frases como esas y se hace cualquier cosa para desvirtuar la imagen del otro, es preocupante, triste, y tiene que ver con una forma oscura de hacer política”, insistió.

“Hoy tendríamos que estar sentados trabajando para defender a ley de promoción, los puestos de trabajo, la industria, para contener a nuestros vecinos, y no perder tiempo en estas cuestiones”, concluyó Melella.

