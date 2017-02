El concejal de la UCR Paulino Rossi reclamó el goteo de coparticipación y afirmó que los fondos municipales son la fuente de financiamiento “más barata”, porque el gobierno no paga intereses. Aunque no dan los votos en la Legislatura, apeló a que reflexione el oficialismo y ponga fin a una discusión histórica. Agregó que con una deuda que supera los cien millones, “se busca condicionar políticamente a los municipios”.

Río Grande.- El concejal Paulino Rossi reclamó ayer por Radio Universidad 93.5 el goteo diario a los legisladores, ante la millonaria deuda que mantiene el gobierno provincial con el Municipio de Río Grande y también con el de Ushuaia.

“El Ejecutivo permanentemente hace los reclamos y tenemos conocimiento cuando se firman acuerdos para cancelar deudas, pero el monto ha subido muchísimo y hay una deuda de más de cien millones de pesos. Es una problemática exactamente igual a la ciudad de Ushuaia y una historia de nunca acabar”, lamentó.

Mencionó que hace pocos días “entró un acuerdo por un definitivo de mayo del año pasado y se va trabajando para tratar de que esos fondos lleguen a la ciudad de Río Grande, porque se necesitan para financiar obra pública y sostener los servicios esenciales de la ciudad. Pero la única solución definitiva es que de una vez por todas se aprueben los proyectos que están en la Legislatura para el goteo automático de coparticipación, como existió en 2004 y como Nación lo hace con la provincia, para que dejemos de discutir este tipo de cuestiones”.

Consideró que hasta ahora no se encuentra una solución “porque somos la fuente de financiamiento más barata para la provincia. Cuando tienen problemas de caja, lo más barato para financiarse es utilizar los fondos de los municipios, porque no pagan absolutamente nada de interés. Como son el órgano político más importante de la provincia, un proceso de judicialización de este tipo lleva años. Entonces se utiliza un mecanismo recurrente de financiamiento, yendo en contra de lo que dice la Constitución, usando los fondos de los vecinos de las ciudades, para solucionar problemas de caja”, fustigó el edil.

Agregó un trasfondo político detrás del ahogo financiero. “Todos sabemos que cuando hay discrecionalidad al momento del pago, se generan también condicionamientos políticos. Es una manera de tratar de condicionar las acciones políticas de los municipios. Más que buscar el bien común, se trata de condicionar políticamente a los municipios sobre las iniciativas que toma la provincia”, denunció.

Aseguró que “la Nación manda el goteo a la provincia y, a las dos de la tarde, si entran en la página del Ministerio de Economía de Nación, saben exactamente cuánto dinero entró en cada una de las provincias. Cuando existía el goteo en 2004, el Banco Tierra del Fuego generaba la distribución automática de los fondos de los municipios. Del punto de vista técnico, no hay ningún inconveniente en llevar adelante el mecanismo, pero lamentablemente y de manera recurrente el gobierno provincial se resiste a aplicar estas herramientas que garantizan transparencia y evitan un montón de fricciones por el envío de fondos”, sostuvo.

Se le consultó si cree que falta acompañamiento del Concejo al Ejecutivo en el reclamo de fondos, y lo negó: “Desde el Concejo respaldamos cada una de las iniciativas y estuvimos en la Legislatura los dos concejos deliberantes discutiendo la autonomía municipal, y que no se avance en la disminución de fondos, cuando intentaron sacarnos el impuesto inmobiliario”, dijo.

“Acá el que está en falta e incumpliendo es el Ejecutivo provincial. El organismo de contralor político es la Legislatura, que ha presentado proyectos de goteo diario, pero el FPV tiene quórum propio y mayoría absoluta, así que este tipo de iniciativas duermen en un cajón. No solamente hay que aprobarlo, sino poder insistirlo si es vetado; y no hay un contexto político que permita que esta iniciativa prospere”, reconoció el radical.

Apuntó que “Fabiana Ríos tuvo dos pedidos de juicio político por el mismo tema. Me parece que en Tierra del Fuego tenemos que dar un salto de calidad y terminar con estas discusiones. La solución es el goteo automático”, insistió, sobre un tema en el que define el bloque oficialista la suerte de las ciudades.

Sesión preparatoria

Con respecto a la sesión preparatoria para elegir autoridades, informó que se hará hoy en el recinto de sesiones, en horas del mediodía. No habría acuerdo para elegir autoridades y no está definida la presidencia, como tampoco las autoridades de las comisiones. Rossi advirtió que “también el año pasado fuimos noticia por ser bastante conflictivos al momento de elegir autoridades. Lo que puedo asegurar es que nos vamos a sentar y ver qué es lo mejor para el Concejo. No tengo hoy la definición y mañana se definirá”, dijo de la sesión que se realiza en pocas horas.

Mejorar transparencia

Por otra parte, asumió el compromiso de generar una gestión más transparente con información online. “Tenemos que trabajar en mejorar el nivel de exposición, porque está el boletín oficial y la información no está en tiempo real. La transparencia tiene que ver con que cualquier ciudadano pueda acceder a la información sobre el gasto público y reconozco que esta es una cuestión que ha quedado pendiente. Vamos a trabajar para mejorar la transparencia en la aplicación del gasto, porque somos una institución pequeña y no es tan complejo hacerlo”, sostuvo, con la expectativa de implementar un mejor sistema “en el transcurso de este año”.

Expectativas del discurso de Melella

También se lo consultó sobre sus expectativas por el discurso que pronunciará el intendente Melella en la sesión inaugural. “Gustavo es una persona que siempre se ha caracterizado por entender la problemática prioritaria de la ciudad y dejarlo plasmado en la apertura de las sesiones ordinarias. Seguramente mañana –por hoy- va a marcar cuáles son las prioridades y la agenda política de la ciudad. Siempre es bueno escuchar un balance de gestión, qué se hizo, qué resta por hacer, así seguimos avanzando como comunidad”, dijo.

Elecciones nacionales

Con respecto a las elecciones a diputado nacional, fue contundente al respaldar al candidato que surja del radicalismo. “A pesar de haber tenido una interna partidaria con fuertes debates, pudimos superar esa etapa y estamos trabajando en las coincidencias. Yo voy a estar donde esté el candidato de la UCR. Mi bloque es de la UCR y no salió corriendo atrás de Cambiemos a pedirle el logo una vez que ganaron las elecciones. Yo soy respetuoso de los electores que votaron la lista 3 y voy a trabajar donde esté el candidato del radicalismo”, aseveró.

“Hay que definir si se va en un frente o con el partido solo, pero voy a estar trabajando por el candidato del radicalismo como siempre lo hice. Además tenemos la ventaja de que hay PASO, que es un proceso transparente, más sencillo y con más participación, que simplifica mucho la discusión política”, valoró.

Colectivos

En otro orden de cosas, se lo consultó sobre la licitación de transporte público y si es cierto que habrá un subsidio 135 mil pesos por colectivo. “La legislación anterior tuvo dos licitaciones fracasadas y el monto del subsidio no se podía modificar. Teniendo el boleto y el subsidio fijo, fue claro que no cerraba el número porque ninguna empresa se presentó”, explicó.

“Lo que se hizo después fue dar la posibilidad al Ejecutivo que el criterio de adjudicación sea el monto del subsidio y la calidad del servicio que se va a prestar. Eso se realizó hace un mes atrás, cuando anunciaron la adjudicación a una empresa local, pero los pormenores de los importes lo sabemos a través de los medios. Como concejales no debemos tomar parte en el proceso de adjudicación sino en el proceso de confección de los pliegos. Sabemos que el monto subió significativamente pero no puedo dar los pormenores. Actualmente el monto es de 45 mil pesos por colectivo en servicio, por mes”, informó.

Recolección de residuos

Finalmente se refirió al servicio de recolección de residuos y dijo que “el trabajo legislativo está concluido. Se hizo el llamado pero ninguna de las dos empresas oferentes cumplía con los requisitos. Ahora se hizo un segundo llamado que está próximo a abrirse. Luego se hará la evaluación técnica y, si cumplen con los requisitos, se hará el proceso de adjudicación”, concluyó Rossi.

