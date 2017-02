Será la primera vez que la asamblea general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología se reúna en la provincia. El encuentro será el próximo 11 de abril y la propuesta de hacerlo en Tierra del Fuego fue hecha por el ministro de Ciencia y Tecnología, licenciado Gabriel Koremblit para elegir en Asamblea al Vicepresidente del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, cargo que actualmente ocupa el propio Koremblit. Está prevista la presencia del ministro Lino Barañao. También el funcionario provincial anunció la llegada de equipos de robóticas para escuelas.

Río Grande.- Por primera vez se reunirá en Tierra del Fuego la Asamblea del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en esta oportunidad para elegir al Vicepresidente, cargo que actualmente ocupa el licenciado Gabriel Koremblit, ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia.

Justamente Koremblit fue entrevistado en el programa ‘Dos Preguntan’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ), donde se refirió a este evento.

“Lo que se propuso desde Tierra del Fuego y fue aceptado por todas las jurisdicciones es que en la elección del nuevo vicepresidente que asumirá en mayo de este año, es que hagamos la asamblea general del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología acá en Ushuaia con todos los representantes incluido el ministro Lino Barañao del área de Ciencia y Tecnología y que desde aquí se elija, en forma consensuada la nueva representación en la vicepresidencia y en las regiones”, dijo Koremblit.

En ese sentido el funcionario provincial puntualizó que dicha asamblea será el 11 de abril próximo. “Es la primera vez que este Consejo Federal de Ciencia y Tecnología se reúne en Tierra del Fuego, si bien es un espacio relativamente nuevo y el gobierno anterior lo dejó un poco de lado y de alguna manera se revitalizó en el 2016 de un espacio del Consejo Federal que prácticamente había dejado de existir porque ya no sesionaban ni se reunían; es decir, tuvimos que retomar todo esto y además retomar la asignación federal de los fondos y ese es otro tema que no es menor”, apuntó.

Sobre este punto compartió el ministro Koremblit que “estamos trabajando con los proyectos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología; durante el 2016 hemos trabajado bastante fuerte y hoy tenemos proyectos en las líneas de fortalecimiento municipales, de turismo, con varios programas, hay proyectos de innovación federales productivos. Hay toda una línea de financiamiento con aportes no reembolsables donde están participando las universidades, los centros de investigación, cooperativas, asociaciones, cámaras. Recientemente se aprobó un proyecto con el Ushuaia Boureau; es decir, estamos trabajando fuerte en todas las líneas”, aseguró.

Llegan equipos de robótica

Asimismo, el ministro de Ciencia y Tecnología informó que “se creó un programa de curadores tecnológicos federales, ya designamos al nuestro y está trabajando; se generó un programa de robótica para educación y ya lo armamos rápidamente y los equipos van a estar llegando a principios de año para todas las escuelas participantes”.

Koremblit agregó que “estamos trabajando en un programa de robótica también para escuelas rurales como de la Antártida, Lago Escondido; es decir, estamos pensando cómo llevar cuestiones vinculadas a la tecnología en todos los sectores de la provincia”.

