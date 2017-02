Luego de realizar ‘asambleas informativas’ en las sucursales entre jueves y viernes de la semana pasada, la Asociación Bancaria confirmó ayer la convocatoria a un paro de 24 horas para este viernes. Reclaman que el Gobierno cumpla con el acuerdo salarial firmado a fines de 2016.

Río Grande.- El titular del sindicato Sergio Palazzo anunció que este “viernes 17 habrá un Paro Nacional Bancario”, el cual implicará un cese total de actividades, como así también de la atención al público en las sucursales.

El conflicto se inició a fines del año pasado, cuando el gremio bancario firmó un acuerdo puente hasta marzo un incremento salarial de alrededor del 24% a cuenta las paritarias de 2017 con las cámaras empresarias, sin incluir a los bancos de capital extranjero nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

“Es un incremento salarial que es del 23,5%, porque tenía un 4% de componente vinculado a la inflación del año pasado, más un 19,5%”, planteó Palazzo en declaraciones radiales ayer en la mañana, en referencia a las cifras pactadas a fines de 2016.

Pese a que inicialmente lo avaló, el Gobierno decidió luego no homologar el convenio y determinó que los bancos públicos no pagaran los incrementos, al considerar que el aumento pactado superaba el 18% que intentan fijar como meta para la negociación salarial en 2017.

En ese contexto, el gremio bancario acudió a la Justicia y recibió un fallo favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que determinó la “obligatoriedad de las cámaras de cumplir las cláusulas” de ese convenio. Por su parte, el Gobierno decidió apelar esa medida y, en respuesta, el sindicato endureció su postura. La semana pasada realizaron asambleas y cese de atención temporario, mientras amenazaban con la realización de un paro que, finalmente, se concretará este viernes.

El paro total fue precedido la semana pasada por la realización de asambleas en las sedes bancarias los días jueves y viernes, que en los hechos significaron el cese parcial de actividades.

Los trabajadores bancarios realizaron más de 1.000 asambleas en todo el país con cese de actividad, en reclamo de que se cumpla el acuerdo paritario alcanzado en noviembre que prevé el pago de un anticipo para el lapso enero-abril a cuenta de la negociación salarial de 2017.

“Lo que cerramos en noviembre es un reconocimiento por inflación de 4% en enero y un 19,5% que acumulados reflejan un aumento cercano al 24% para todo el 2017, el cual no es una suba que desmadre la economía”, precisó Palazzo.

Comentarios

Comentarios