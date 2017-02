La reguladora Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a través de la Junta Asesora de Transporte Aéreo, autorizó nuevas rutas aéreas solicitadas por cinco empresas privadas en una audiencia pública realizada en diciembre y que fueron pedidas para iniciar vuelos de cabotaje y regionales desde y hacia el país.

Río Grande.- Las empresas que presentaron solicitudes de nuevas rutas fueron Andes Líneas Aéreas, American Jet, Alas del Sur, Avian Líneas Aéreas y FB Líneas Aéreas, conocida como FlyBondi.

La única de ellas que ya realiza vuelos regulares de cabotaje es Andes Líneas Aéreas, que solicitó cuatro nuevas rutas que se suman a las que ya tienen y tres internacionales, a Lima (Perú), Santiago (Chile) y San Pablo (Brasil).

Las otras cuatro compañías no realizan operaciones actualmente en el país, a excepción de American Jet, que comercializa vuelos no regulares o charters aéreos con base en Neuquén; y otros en el norte, contratada por empresas mineras.

Avian Líneas Aéreas, filial local de la colombiana Avianca, quiere volar a ciudades del Litoral, del Sur y del Centro del país, todas con Buenos Airescomo origen, y dos internacionales, a Porto Alegre (Brasil) y Montevideo (Uruguay).

Alas del Sur es una empresa patagónica que solicitó operar vuelos no regulares y 21 rutas regulares, todas con Córdoba como origen y varias escalas en ciudades intermedias para unir diferentes puntos de cabotaje, y nueve rutas internacionales.

FlyBondi, que busca instalarse como low cost operando desde la Base Aérea de El Palomar, solicitó 99 rutas: 56 a diferentes destinos de todo el país y 43 a destinos internacionales.

La ANAC elaboró un informe por cada uno de los pedidos aceptando las condiciones propuestas y ahora las empresas tienen 180 días para acreditar la capacidad técnica para volar, informar los aviones que van a disponer para sus operaciones y presentar un plan de negocios a desarrollar.

El paso siguiente será la autorización que emitirá el Ministerio de Transporte luego de aprobar el dictamen de la ANAC, algo que se descuenta ocurrirá en el término de entre una semana y quince días, hasta que aparezca publicado en el Boletín Oficial.

Según adelantó Télam, las cinco empresas aéreas privadas que presentaron sus planes de negocios y solicitaron la operación de rutas de cabotaje, regionales e internacionales en la audiencia pública organizada por la ANAC en diciembre, fueron autorizadas a iniciar los trámites necesarios para comenzar a volar.

