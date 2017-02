El presidente del PRO de Tierra del Fuego y represente de ANSES y del Fideicomiso Austral, Héctor ‘Tito’ Stefani, adelantó la visita del ministro de Transporte Guillermo Dietrich a la provincia. Por otra parte Stefani mantuvo una reunión con miembros de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un parque eólico en el acceso a la ciudad. “El futuro de Río Grande es la generación de energía eólica”, entendió el funcionario nacional, quien a su vez resaltó el trabajo de esta cooperativa en la planificación de la generación eléctrica.

También recorrió la usina eléctrica “donde se está haciendo el mantenimiento, con fondos del Fideicomiso Austral, de una de las turbinas de generación eléctrica de la Cooperativa, con una suma de alrededor de 50 millones de pesos”, explicó.

Resaltó que “la Cooperativa Eléctrica es una institución que está bien organizada, tiene una previsión de generación de energía eléctrica por los próximos 20 años sin ningún problema y es sabido que si uno quiere desarrollar una economía, uno necesita tener energía, gas, agua, caminos, puertos y aeropuertos, porque son obras de infraestructura básica para después diseñar cualquier tipo de desarrollo”.

Agregó que “en ese sentido, la Cooperativa Eléctrica tiene cuatro fuentes de generación, de las cuales está haciendo su mantenimiento, ya ha hecho el tendido de la red de media tensión en la ciudad y está ensayando con lo que viene que es la energía eólica que también es lo que se viene en toda la Patagonia –recordemos que Comodoro Rivadavia ya tiene un parque eólico- y que está trabajando junto con la Universidad en un estudio teórico acerca de los vientos”.

En ese sentido entendió que “Río Grande, con la potencia de sus vientos y su infraestructura instalada, tiene todo el potencial para desarrollar un polo de de energía eólica, que no sólo permitiría un crecimiento económico a partir de la explotación del recurso, sino la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. Estoy convencido que el futuro de Río Grande es la generación de energía eólica”.

Luego agregó que “por eso es que hoy estamos reunidos con la cooperativa eléctrica, para iniciar el camino de transformar el potencial en una realidad. Tenemos el objetivo de desarrollar en Río Grande un parque con aerogeneradores que nos permita generar y exportar energía eólica”.

Reveló que la Cooperativa ya adquiere uno de los aerogeneradores que estará instalado en la zona de La Misión Salesiana y “va a tener unos 30 metros de altura, unos 15 metros de base y después también unos 15 metros de manga lo cual evidencia que va a ser un molino grande y visible desde la distancia”.

Por su parte el ingeniero Walter García, gerente Técnico de la Cooperativa Eléctrica, expresó que “estuvimos hablando del proyecto de la Cooperativa de Energía Eólica. La intención es tener montado un parque eólico en la entrada de la ciudad lo antes posible”.

“Estamos realmente contentos por el interés sobre todo de personas que están en el Fideicomiso para que esto se haga, nos pone muy bien”, agregó García quien calificó la postura de Stefani como “muy permeable, muy abierto en darnos una mano”, y que “vino a interiorizarse de todos los temas eléctricos. Cómo estamos posicionados, las necesidades que tenemos”.

Por último, García explicó que el Stefani “coincide con el rumbo que está poniendo el país en general y la provincia en cuanto a la generación de energías alternativas. Nos solicitó que lo mantengamos al tanto de los proyectos que estamos generando en cuanto a Energía Eólica”.

Llegada del ministro Diectrich

El presidente del PRO fueguino anunció la llegada del ministro de Transporte Guillermo Dietrich a la provincia este viernes después del mediodía. “Va a haber una reunión en el Hotel Los Cauquenes donde brindará una conferencia de prensa después se va a trasladar al Puerto donde va a haber una reunión de la IATO y va anunciar algunas obras complementarias de la ampliación del Puerto de Ushuaia”.

Tito Stefani resaltó la importancia de la visita del alto funcionario nacional y confió que algunas de las obras que va a anunciar tienen relación con las que ya se están desarrollando. “Hay muchos de los recursos del Ministerio de Transporte en Obra Pública y especialmente en Infraestructura, siempre haciendo la salvedad y esto con la visión de alguien que conoce del puerto, que esto nos es la obra definitiva para Ushuaia ni para Tierra del Fuego; el Puerto de Ushuaia va a tener que ser eminentemente turístico y hay que pensar siempre en tener un puerto de carga y pesca afuera de la ciudad y también hay que terminar el Puerto de Río Grande”.

En este sentido entendió que en el puerto capitalino “no puede haber containers, camiones no containeres; tiene que terminar siendo el puerto actual de Ushuaia, un puerto turístico para la recalada de buques de pasajeros y que tengan todos los servicios y la infraestructura que ellos se merecen y necesitan y que el puerto de carga y de pesca se proyecte fuera de la ciudad, en una zona donde liberemos el acceso con una ruta de circunvalación que no mezcle la carga con los circuitos turísticos de la ciudad”.

Por otra parte, el Presidente del PRO valoró el apoyo del presidente Mauricio Macri hacia la Patagonia, manifestando que “los gobernadores patagónicos sean artífices de su propio plan estratégico y no importa el color político partidario, sino que todos con sus visiones aporten a tener un plan político estratégico para toda la Patagonia”.

En este sentido entendió que desde el exterior “no se mira a Tierra del Fuego, Chubut o Santa Cruz, sino a la Patagonia en su conjunto y como un solo bloque y por eso es importante que los gobernadores de la región propongan un plan estratégico y que sientan y tengan el apoyo del Presidente de la Nación para que ese plan estratégico esté en consonancia con, por ejemplo, las energías renovables, la protección del medio ambiente y trabajar para que la Patagonia termine teniendo las obras de infraestructura que necesite para su despegue y desarrollo económico”.

