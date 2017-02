El año 2016 “terminó bien” y además se registra un incremento de la mano de obra ocupada, de 1.350 a 2.000 trabajadores, señaló Luis Sosa, titular del gremio de petroleros privados. Las perspectivas para 2017 son buenas, en especial en materia de explotación gasífera. Marcó una diferencia en la provincia con la crisis que atraviesa el sector en el continente.

Río Grande.- El secretario general del gremio de petroleros privados, Luis Alberto Sosa, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la situación del sector, y marcó una gran diferencia con la crisis en el continente.

“El año 2016 terminó bien, tuvimos la suerte de reubicar a los compañeros desafectados que habían finalizado su contrato en la plataforma, en los equipos que habían venido del continente. Era la plataforma que trabajaba para Total Austral durante casi tres años. Se terminó la operación, y los compañeros quedaron desafectados. Teníamos perspectivas de que iba a venir un equipo de perforación, le dijimos a la empresa que teníamos compañeros que tenían experiencia y fueron incorporados en YSUR”, celebró el dirigente.

Se prevé un aumento de los puestos de trabajo, que ya se registró en los últimos meses. “En 2016 teníamos 1.350 trabajadores y han quedado alrededor de 2.000 trabajadores. Ya comenzamos a repuntar con una empresa que ha contratado Total y ha tomado a los trabajadores que tienen experiencia”, dijo.

Se mostró satisfecho porque “las perspectivas son buenas para la construcción también y me alegra por los trabajadores. Nosotros tenemos la perspectiva de que en un corto tiempo puedan ingresar más trabajadores”, ratificó.

Consultado sobre la licitación que lanzó Total y las posibilidades de que gane la empresa Astra Evangelista, que para la construcción implicaría 400 puestos de trabajo, aclaró que “Astra Evangelista no es una operadora, es una contratista de YPF o de Total si gana la licitación; y viene a prestar servicios como las contratistas que tiene YPF. No es que vienen a producir algo. Hace algunos años estuvo radicada en la provincia, trabajando para YPF, y es puramente de capitales argentinos”, destacó.

“Nosotros nos sentimos cómodos con cualquier empresa que viene y hace bien las cosas. Es importante que le den participación a las empresas radicadas en la zona, sean de Ushuaia o de Río Grande. Siempre pedimos a las operadoras que contraten empresas locales, con mano de obra fueguina”, sostuvo Sosa.

Capacitación privada

El dirigente dio cuenta de que “por primera vez Total Austral ha capacitado un sinfín de trabajadores jóvenes, y también fueron incorporados trabajadores con experiencia, que fueron capacitados en Brasil. Esa capacitación ha servido a los trabajadores que están en perforación. Hay empresas locales que se instalan en la provincia que también han hecho una capacitación”, sostuvo.

Nuevas perforaciones

En cuanto a la actividad de YPF, dijo que “está perforando desde el año pasado y lleva seis o siete pozos. A fines de febrero o principios de marzo comienza Roch a hacer su perforación y también ahí estamos pidiendo que tomen gente con experiencia que tenemos en la zona”.

En este caso la contratista será la firma San Antonio, que presta servicios para Roch, y no habrá demoras porque “el equipo quedó en la provincia. Roch le pagó el stand by para que no se lo puedan llevar. Lamentablemente cuando Roch quiso perforar no había equipos disponibles en el país. Hoy con la baja de perforación en Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Las Heras, hay equipos en todo el país”, manifestó.

En este punto marcó la diferencia entre la situación de la isla y el continente, dado que “hasta el 7 de diciembre tuvimos charlas con el sector empresarial y teníamos 8.300 trabajadores de Neuquén, Chubut y Santa Cruz en su casa, con un sueldo del 50% del habitual. Hoy han tenido que comenzar a jubilar a trabajadores; en Neuquén hubo una cantidad enorme de despidos, la empresa pagó lo que correspondía y el gobierno nacional les dio un subsidio de 20 mil pesos por mes. Eso no escapa a un país petrolero, pero gracias a dios en Tierra del Fuego no hemos tenido la situación de estos compañeros en el continente”.

Consultado sobre el malestar de la gobernadora Bertone con YPF, porque no respondía a las expectativas y compromisos asumidos, dijo que no ha tenido comunicación ni con la empresa ni con el gobierno. “En forma personal no he tenido conversaciones con la gobernadora ni con YPF. Con YPF hablamos de los pequeños problemas diarios que tenemos, con trabajadores nuestros. Solamente escuché los comentarios de la gobernadora, que estaba ofendida con YPF”, señaló.

Demanda de trabajo

Sosa no quiso dar a conocer el salario promedio de un trabajador petrolero, por respeto a la situación que atraviesan los demás sectores. “No me gusta hablar de este tema al aire, porque hay hambre y no quiero ser maleducado con la sociedad en su conjunto. Hay muchos trabajadores que están desocupados. Todos los días tenemos trabajadores desocupados que vienen a golpear la puerta”, aseguró.

“Es tremenda la cantidad que estamos viendo y nosotros pedimos a las empresas que tomen hijos de trabajadores petroleros que están en actividad. Por ahí tenemos la suerte de hacer ingresar algunos hijos de compañeros. Ojalá tuviéramos la cantidad de puestos de trabajo para dar respuesta a los jóvenes, pero no se da esa situación”, indicó.

En síntesis, se espera un 2017 “con crecimiento sobre todo en la explotación gasífera”, que abre un panorama distinto al resto de las actividades.

Un párrafo sobre el turismo

Como dirigente sindical y vecino de la zona norte, se le pidió opinión sobre la situación del turismo, que podría ofrecer salida laboral y además recreativa. “El turismo en la zona norte es complicado. En San Pablo, donde está el banco encallado, es una picardía que la hostería esté en las condiciones en que está. Lo mismo ha sucedido con Yehuin, que era un lujo cuando la manejaba el compañero Pedro Barbera. Lamentablemente muy poca gente de la zona iba a hacer uso de las instalaciones y SMATA terminó entregándosela al gobierno. Ahora está destruida y desmantelada”, expresó.

También hizo mención a Las Termas, dado que “cuando estaba en pleno funcionamiento iba mucha gente y la Municipalidad era uno de los organismos que más usaba las instalaciones, por las colonias de vacaciones de los chicos y de los abuelos. No sé cuál es la idea del gobierno para poner en funcionamiento eso, que además lleva mucha plata. Nosotros mismos echamos a perder muchos lugares, por la basura que se encontraba, y después nos enojamos porque no tenemos un lugar adonde ir”, concluyó.

