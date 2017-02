El director de Puertos de la provincia, Néstor Lagraña, informó sobre los avances para poner en funcionamiento el nuevo escáner en el puerto de Ushuaia. Aclaró que los contenedores seguirán sin el control mediante esta tecnología, por el costo que tiene. También espera que comiencen en breve las obras de ampliación del muelle, y recuperar la llegada de cruceros.

Río Grande.- El director provincial de Puertos Néstor Lagraña dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la instalación del escáner en el puerto de la capital fueguina, que todavía no está funcionando.

“Desde mediados de diciembre ya está el escáner en la ciudad pero no está instalado todavía porque tenemos que hacer unas adecuaciones en el depósito fiscal. Sobre todo hay que tratar de que no ingrese polvo en las instalaciones, porque el equipo no trabaja en las mejores condiciones”, explicó.

“En el transcurso de este mes tenemos previsto terminar los trabajos y llegarán los técnicos a ponerlo en servicio. Además nos queda la capacitación de la gente y la habilitación ante las autoridades de salud de la Nación”, indicó.

“Es un escáner internacional, de origen chino. La mayoría de los depósitos fiscales tienen el mismo tipo de escáner y es importante el servicio post venta. Estamos lejos de todos y el servicio post venta es muy importante. La capacitación de este servicio se basa en la puesta en funcionamiento y las precauciones que hay que tomar. Después la perspicacia y la preparación del personal corre por otro lado; y a su vez también requiere la habilitación de la autoridad sanitaria, por la exposición de las personas durante la operación del equipo. Si bien no irradia muchos rayos que puedan afectar la salud, hay que tomar determinadas precauciones, como mantener en condiciones la cortina de plomo para que no escapen radiaciones”, sostuvo el funcionario.

Sólo para equipaje

Respecto de la utilidad de este escáner, quedará limitado al equipaje. “Dentro de la actividad portuaria somos una terminal internacional. Al estar certificados y operar con pasaje, por cuestiones de seguridad tenemos que cumplir cierta normativa. Tenemos cuatro escáneres, tres grandes, para maletas grandes; y uno chico como se usa en los aeropuertos; además del arco detector de metales”.

No hay equipamiento para detectar droga en los pasajeros que son usadas como “mulas”: “Por el escáner no pasa ningún ser humano, solamente pasan por el arco detector de metales, que detecta solamente metales. Hay otros equipos más avanzados para ese tipo de detección pero no lo tenemos”, señaló.

Esta posibilidad queda abierta para el equipaje. “Los escáneres que tenemos lo hacen, pero ningún equipo identifica droga, eso va en la perspicacia y la preparación del operador. Va mucho en la práctica”, manifestó.

Apuntó que este equipo se compró “con fondos de la provincia. Puesto acá, con flete y técnicos, costó dos millones seiscientos mil pesos aproximadamente”.

Contenedores sin control

En cuanto a los contenedores que llegan al puerto, no habrá modificaciones. “El escáner no es apto para contenedores. Yo estoy a favor de todos los elementos que sirvan para controlar, pero también hay que tener en cuenta que un escáner de contenedores cuesta arriba de tres millones de dólares. Comprometemos nuestro presupuesto y también tenemos que brindar otro tipo de servicios”, argumentó.

Se le indicó si no vale avanzar en esta inversión, por el volumen de droga que ingresa y la facturación anual del puerto, que es muy importante, pero respondió que “también tenemos problemas con las defensas del muelle y son todas en dólares. Esperamos que salga la obra de ampliación, porque de lo contrario lo vamos a tener que afrontar con fondos propios. Tenemos distintos problemas que estamos proyectando, para que el puerto siga siendo operable”, expuso.

Muelle ampliado

Con respecto a la ayuda de nación para ampliar el muelle, con un aporte de 400 millones de acuerdo a los anuncios, dijo que “durante mucho tiempo hablamos de esta situación pero nunca llegamos a esa instancia. Ya salió la licitación, se hizo la apertura de sobres, hablé a Buenos Aires porque están analizando en la comisión la oferta del punto de vista técnico, legal y económico. Está todo encaminado para que siga su curso normal”, afirmó.

Estimó que esta obra va a generar “más o menos 700 puestos de trabajo. Es la proyección que hacen desde Nación”, y la ampliación implica “252 metros más de extensión, por el mismo ancho de 28 metros”, dijo.

“El dinero lo pone todo el estado nacional y nos preocupa porque corren los días y nosotros tenemos que hacer la inspección de obra, para lo cual hay que armar un equipo de profesionales que no tiene el puerto. Tienen que ser profesionales acreditados para llevar adelante la inspección de obra y dan cuenta directamente a nación, que va a certificar y efectuar los pagos”, indicó.

En este caso, es de 24 meses el plazo de ejecución de obra, precisó el funcionario.

Traslado de contenedores

También se le preguntó si analizan medidas para quitar los contenedores de la zona céntrica, por la contaminación visual en una ciudad turística como Ushuaia. “Es un problema que por ahora no tiene solución –lamentó-. Estamos buscando alternativas y no queremos que quede en una expresión de deseos, sino que haya un plan director con una proyección a mediano y largo plazo. La estructura actual del puerto tiene que quedar como terminal de pasajeros y separar la carga y la pesca. Lo tenemos claro y queremos hacer un trabajo serio y avanzar en concreto. Yo escuché muchos proyectos pero nunca se llevó uno definitivo a nivel nacional. Este proyecto de ampliación lo modificamos, y por suerte lo completamos. Hasta el 20 de enero no había ninguna oferta y temíamos que no se presentara nadie. Por suerte aparecieron cuatro cajas, con cuatro sobres y ahí respiramos, dentro de los números que habíamos actualizado a junio del año pasado”, indicó de la licitación del muelle.

“Fue todo un desafío, un sufrimiento. Tres empresas cotizaron por debajo de nuestro presupuesto y una por encima, o sea que no anduvimos mal en el trabajo nuestro”, destacó.

Agregó que “el estudio de prefactibilidad económica salió recién los primeros días de diciembre y normalmente después se larga la licitación. Pero se largó la licitación sin tener el estudio de prefactibilidad, aunque es necesario que esté al momento que se adjudique”.

Adelantó que “lógicamente la obra va a traer complicaciones a la operatoria, pero el puerto va a seguir operando, no con la fluidez que puede tener hoy, pero seguirá operando porque toda la estructura se arma afuera”.

Invitación a cruceros

Con el muelle ampliado, esperan recuperar la llegada de cruceros que se fue perdiendo. No lo atribuyó a los costos de operación portuaria local sino que centró el problema en Buenos Aires. “Siempre que se habla de costo portuario no lo tenemos que asociar únicamente a las tarifas de puerto en sí, sino a toda la logística. Nuestro tarifario está publicando en Internet y lo puede leer cualquier operador del mundo. La logística depende de terceros. Nosotros estamos por debajo en tarifas, respecto de Puerto Madryn, de Buenos Aires, para potenciar el movimiento de grandes cruceros, que tuvo una merma importante en Argentina. Por eso salió la ampliación de Puerto Madryn y la ampliación nuestra”, explicó.

“La ruta nuestra de los grandes cruceros arranca en Buenos Aires y termina en Valparaíso. En Buenos Aires está el mayor problema por los costos. Nosotros no tenemos remolcadores y el uso del muelle de un crucero de 300 metros no alcanza a siete mil dólares por día. Con la ampliación vamos a salir a ofrecer entre todos los puertos una tarifa con un segundo día gratis. Se cobrará un solo día”, anticipó.

“Hoy en las condiciones que tenemos, es un problema si hacen noche, porque tenemos todo el muelle ocupado; pero ya tenemos la proyección para la próxima temporada”, aseveró.

“El puerto percibe fondos por el uso del muelle, por el servicio de seguridad y agua potable si la solicitan. Otros servicios no brindamos, e ingresan las empresas habilitadas para el tratamiento de residuos, o el camión de combustibles. De eso no facturamos nada extra al barco”, concluyó el funcionario.

