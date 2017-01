El intendente Gustavo Melella firmó el decreto que declara el inamovilidad de la conmemoración del 2 de Abril Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas “teniendo en cuenta la relevancia histórica que conlleva implícita la fecha para la ciudad que fue base de operaciones fundamental en el conflicto de 1982, habiendo sido declarada Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa Gesta de Malvinas”.

Río Grande.- Fue en una ceremonia en la que el Jefe Comunal estuvo acompañado por el Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, la Cámara de Comercios, entidades sindicales como el Centro de Empleados de Comercio, la UOM y la Asociación de Trabajadores del Estado; al igual que los diputados nacionales Martín Pérez y Oscar Martínez y los concejales de la ciudad Alejandro Nogar, María Eugenia Duré, Verónica González y Miriam Mora, al igual que el Jefe de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto.

En la misma ceremonia el Intendente también declaró inamovible la conmemoración del 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El Intendente Melella consideró fundamental “defender la inamovilidad” ya que “tiene que ver con nuestra conciencia, con la construcción de país, de defensa de nuestra soberanía, de los derechos humanos y no da lo mismo cualquiera día”.

“Me pareció una medida desacertada por parte del Gobierno nacional”, opinó Melella respecto de la decisión de declarar ambas fechas como movibles, por eso rescató que “el Presidente de la Nación haya cambiado y rectificado, escuchando a quienes reclamaban por esto”.

“Río Grande tiene la autoridad moral para esta determinación”

Ante las críticas vertidas por funcionarios provinciales quienes dijeron que la decisión de formalizar este decreto era un acto demagogo, el Intendente Melella consideró que “no es demagogia es defender Malvinas, nuestra soberanía, no es demagogia es venir trabajando hace años como ningún lo hace en llevar adelante la Maratón Río Grande por Malvinas, un Seminario Internacional como pocos se decidieron en el país, no es demagogia haber llevado adelante el Seminario Internacional por la Paz, acompañar siempre a los Veteranos y no solo en época de campaña. Para nosotros no es demagogia, es un compromiso de todos los días”.

En el mismo sentido manifestó que, “en vez de pelear, de discutir y de tratar de ensuciar lo que el otro hace o no hace, trabajamos en lo que nos parecía que era lo justo” y agregó que “nuestra posición es defender y trabajar en la conciencia”.

Por último opinó que, “algunos últimamente lo que hacen es criticar, en vez de hacer” y que Malvinas “se merece que uno la defienda como Causa, más allá de la concordancia o no ideológica con un gobierno nacional”.

“Río Grande tiene la autoridad moral para tomar esta determinación. Tenemos vivo el reconocimiento a nuestros veteranos que día a día trabajan en la conciencia de Malvinas, tenemos nuestra Vigilia, el desempeño histórico del BIM 5 en el conflicto bélico, el acompañamiento de los vecinos en toda actividad referida a Malvinas, un sinnúmero de actividades que durante todo el año se desarrollan rescatando la memoria por Malvinas en las generaciones venidera. Eso nos da la cuota moral y nos obliga a tener una posición clara y defender la Causa Malvinas”, subrayó el profesor Melella

“Algunos, últimamente lo único que hacen es criticar, en vez de hacer. Nosotros cuando tuvimos que defender el año pasado y protestar ante Cancillería y la ONU por las maniobras militares de Gran Bretaña otros se callaron, cuando salimos a decirle a la Canciller Malcorra que ella quería hacer esta explotación conjunta con Gran Bretaña de recursos naturales en Malvinas salimos a defender la provincia, porque Malvinas es nuestra provincia, algunos no tomaron conciencia todavía de esto,. El Gobierno provincial es el Gobierno de Malvinas, la Gobernadora es la Gobernadora de Malvinas y el Vicegobernador es el Vicegobernador de Malvinas, porque es parte de nuestro territorio, por eso en vez de criticar que sumen que trabajen en conjunto con nosotros no tenemos dificultad. Hay que tener autocrítica y avanzar”, cerró.

