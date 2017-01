Es la región donde peor le fue en 2015. Sus ministros elaboran el proyecto. Hay otro que ya funciona en el Norte.

El jefe de Gabinete Marcos Peña citó el miércoles a buena parte de los ministros en el Salón de los Científicos en la Casa Rosada. Rogelio Frigerio (Interior), Guillermo Dietrich (Transporte), Francisco Cabrera (Producción), Juan José Aranguren (Energía), Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y Ricardo Buryaile (Agroindustria) acudieron a la cita junto a secretarios de otras Carteras sin tener claro de qué se trataba. “La Patagonia” era la razón de ser de la convocatoria, pero no tenían ningún otro dato. Peña, acompañado por su segundo Mario Quintana -Gustavo Lopetegui está de vacaciones- los puso al tanto enseguida. El presidente Mauricio Macri quiere elaborar un plan de desarrollo y viabilidad para la región más austral y extensa del país. El ministro coordinador ordenó a los presentes que elaboraran un registro de las obras ejecutadas y en ejecución de sus respectivas Carteras y sus propuestas para el futuro. La semana próxima volverán a reunirse para seguir avanzando.

“No será como el Plan Belgrano. No es un programa cerrado”, diferenció un funcionario invitado al encuentro en Balcarce 50. En efecto, el Ejecutivo planea invitar a los gobernadores involucrados para que aporten su visión. Si bien Quintana será el coordinador de todo el programa, Frigerio tendría especial incidencia, por las obras y porque es quien abona principalmente las relaciones con las provincias. En el Gobierno proyectan además que la ciudadanía pueda elaborar propuestas, como en otros programas oficiales como Justicia 2020. En Cambiemos son más adeptos a la carga virtual de propuestas vía Internet que a los foros regionales a los que acostumbraba el kirchnerismo. Casi ningún ministro del Ejecutivo pondera el funcionamiento de la unidad de José Cano En rigor, explican, cada ministerio lleva sus obras. Los $ 94 mil millones que se usarán para el plan para el Norte del país pertenecen a cada Cartera. Fue una de las promesas de campaña de Macri entre las PASO de 2015 y la primera vuelta. El norte también le había dado la espalda al candidato del PRO y Cambiemos.

El nuevo proyecto para La Patagonia, por ahora, es un croquis. Sin embargo, en jefatura de Gabinete -a cargo del proyecto- distinguen el nuevo plan del Belgrano. “No es un plan reivindicativo como el del Norte. Es de cara al futuro”, explicó otro funcionario. Por esa razón, aunque todavía no tiene un nombre definido, ya se resolvió que el programa no llevará el nombre de ningún prócer del pasado. “Tiene que ser de cara al futuro y no generar divisiones del pasado”, adelantó un funcionario. Por ahora lo llaman Plan de Desarrollo Patagónico. “Hablen con jefatura de Gabinete. Son ellos quienes conducen”, señaló un ministro en off. Algunos colaboradores del Ejecutivo temen jugarse el pellejo luego de los cambios en el Gabinete; disciplina férrea. Otros prefirieron el silencio cuando escucharon el tema de la consulta.

En el Ejecutivo tienen razones de sobra para apostar al Sur. Allí no ganaron ninguna de las seis gobernaciones en juego, aunque hoy a Omar Gutiérrez, del MPN, lo cuentan como un jugador propio. “Es el más macrista de los gobernadores”, exageró hace un tiempo un funcionario de Interior. Macri tampoco se impuso en ninguno de todos esos distritos y en Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro quedó relegado en tercer lugar, detrás de Daniel Scioli y Sergio Massa. Solo quedó segundo en La Pampa, Santa Cruz y Neuquén. En el balotaje perdió en todas, salvo en La Pampa (aunque en rigor perdió en los municipios del sur). La discusión por las tarifas castigó la imagen presidencial y de la gestión. En el Gobierno habían trazado un plan para acelerar la obra pública en la región y los envíos de fondos a provincias y municipios para revertir la caída de la imagen. Si bien mantiene buena relación con todos los gobernadores -con la excepción de Alicia Kirchner- no quiere descuidar un caudal que supera el millón y medio de votos y tiene un peso decisivo en el Congreso. En el Gobierno prefieren hablar del desarrollo y rechazan la matemática electoral. “El plan está muy verde, por ahora”, aseguran.

