Así lo aseguró Francisco Quintana, Secretario General del PRO y presidente de la Legislatura porteña, al asistir este jueves en Ushuaia a la asunción de Héctor ‘Tito’ Stefani y de Gastón Roma como Presidente y Vicepresidente del PRO de Tierra del Fuego, con lo que quedó normalizado este partido tras la intervención. El dirigente nacional aseguró que quieren impulsar “una opción propia” fiel a los postulados que acompañaron los argentinos y que posibilitaron la presidencia de Mauricio Macri.

Ushuaia.- Francisco Quintana, Secretario General del PRO y presidente de la Legislatura porteña, participó de la asunción de Héctor ‘Tito’ Stefani y de Gastón Roma como Presidente y Vicepresidente del PRO de Tierra del Fuego, con lo que se concreta la normalización de esta fuerza política que estaba intervenida.

En diálogo con Radio Universidad (93.5 MHZ), Quintana aseguró estar “muy contentos a nivel nacional por la buena noticia que nos trae esta provincia; nosotros hoy vinimos a acompañar a las nuevas autoridades del partido en Tierra del Fuego, a la nueva conducción encabezada por Tito Stefani como presidente y Gastón Roma como vicepresidente y la verdad es que es una gran noticia en una provincia donde nuestro partido estaba intervenido y que ahora se normaliza y que seguramente hacia adelante va a seguir trabajando para consolidar un espacio propio, abierto, inclusivo y por sobre todas las cosas muy competitivo para las elecciones de este año”, dijo Quintana.

El Secretario General del PRO a nivel nacional en relación a las próximas elecciones parlamentarias confió que “tenemos muchas expectativas en esta provincia para este año” y asimismo aseguró que “apelamos a consolidar Cambiemos a nivel nacional; hemos venido trabajando no solo con las autoridades de la Unión Cívica Radical, sino de la Coalición Cívica y de FE y obviamente que dentro de Cambiemos queremos consolidar al PRO porque queremos una opción propia”.

Agregó que “a mi no me corresponde en el caso puntual de esta provincia opinar qué es lo que van a hacer o dejar de hacer otros partidos políticos por más que se traten de aliados en el plano nacional. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos vocación y voluntad de conformar Cambiemos porque somos un espacio abierto, un espacio inclusivo, sin embargo sí queremos tener una opción electoral propia, sí queremos tener a nuestros candidatos en la elección de agosto encabezados muy probablemente por el propio Tito y en esto creemos que la verdad va a ser la opción más atractiva para los fueguinos de cara a la próxima elección, inclusive dentro de Cambiemos”.

Asimismo Quintana concedió que “bienvenidos si hay otros sectores que quieran involucrarse formalmente, que quieran replicar Cambiemos en la provincia y que quieran ir a la contienda electoral”.

Consolidando una opción propia

En este sentido aseguró que la posible candidatura de Federico Sciurano a las parlamentarias “no es un inconveniente para nosotros” y valoró la excelente elección que hizo Héctor ‘Tito’ Stefani hace dos años cuando quedó a pocos votos de obtener la Intendencia de Ushuaia que quedó en manos del camporista Walter Vuoto. “Creemos que esta excelente elección es un muy buen punto de partida y aspiramos a consolidar esos resultados y obviamente a mejorarlos, pero ya en el plano provincial. Creemos que este es un antecedente que nos va a jugar a favor en la elección; creemos que con un muy buen trabajo partidario, con un acompañamiento de nuestros dirigentes, con un acompañamiento de quien ocupa una banca en esta ciudad Ushuaia (Tomás Bertotto) con un acompañamiento y la experiencia que puede aportar el propio Gastón Roma desde el plano nacional y con muchísimos militantes y adherentes que están hoy en el PRO y los que se vayan sumando, seguramente todo eso darán las condiciones para que a partir de diciembre el PRO tenga una segunda voz que nos pueda acompañar en el Congreso de la Nación y que pueda defender los intereses de los fueguinos”.

Ante la repregunta sobre la postulación de Sciurano, muy cercano a Sergio Massa y presidente en Tierra del Fuego de la Unión Cívica Radical integrante de Cambiemos, Quintana valoró a todos los que fueron votados a un cambio hace dos años en el país e insistió en que “nosotros vamos a consolidar la construcción de una opción propia, una opción fiel a aquellos valores y a aquellos postulados que los argentinos votaron pensando en un cambio”.

En consecuencia, “todos aquellos que quieran acompañarnos en un proceso de cambio en la Argentina y en el día de mañana Tierra del Fuego, son bienvenidos. Nosotros obviamente estamos abiertos a la contienda electoral y lejos de tenerle miedo a la posibilidad de disputar creemos que la elección es una herramienta valiosa para que en definitiva sean los propios fueguinos los que definan quién es la mejor representación de Cambiemos en esta provincia. En definitiva eso no corre por cuenta nuestra, lo que hagan o no hagan otras fuerzas políticas, en todo caso depende solamente de ellos”.

Consultado sobre la consolidación en Río Grande de la opción de Stefani como candidato y si se buscará alguna alianza para que se lo acompañe en las elecciones, Quintana lo vio como “una oportunidad para seguir generando conocimiento en Río Grande, seguir instalándose y en definitiva replicar lo que hoy sucede en Ushuaia, lo que nos lleva a ser muy optimistas de cara a la elección”.

Agregó que “es prematuro la posibilidad de evaluar de hacer una alianza o no, sí reiteramos la vocación de diálogo con otros sectores y con otros dirigentes valiosos quieran incorporarse a nuestra propuesta ya que esta es una nota que caracteriza al PRO en todo el país y Tierra del Fuego no va a ser una excepción”, cerró.

El encuentro se desarrolló por la tarde en el hotel Alto Andino en la ciudad de Ushuaia, y además de Francicso Quintana estuvieron Federico Morales, Sub Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Federico Frigerio.

Comentarios

Comentarios