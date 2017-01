El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra, apeló al diálogo institucional para resolver los diferendos entre el Municipio y el Gobierno provincial en torno al Impuesto Inmobiliario y las demoras en la remisión de los fondos de coparticipación, y consideró “poco feliz” la judicialización planteada por el Ejecutivo fueguino sobre la potestad del cobro de ese impuesto.

Ushuaia.- Omar Becerra, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, manifestó que “lo veo al Intendente en un estado de ocupación sobre el tema, no es la primera vez desde la restauración de la democracia que existe esta discusión con diferentes representantes provinciales sobre querer quitar esta responsabilidad de los municipios establecidos en sus cartas orgánicas”. Y recordó que “en la época del Territorio la prioridad del cobro también la tenía el Municipio”.

“Sabiendo que está en una etapa de judicialización sería importante que desde la política podamos resolver esto desde el diálogo”, evaluó, y advirtió que “es una situación poco feliz cuando uno judicializa lo que no es capaz resolver mediante el consenso”.

“Sería fantástico para la democracia poderlo resolver desde la política, porque cuando se llega a esta instancia judicial, da la sensación de que todavía nos falta una cuota de madurez ante estas situaciones”, sentenció.

En esa línea, Becerra opinó que “a veces la política no es tan lineal y se deben respetar las opiniones y las distintas posiciones, pero el arte de la conducción política se da a través del diálogo”, por lo que “llamo desde la humildad a la reflexión para poder solucionar todos los temas que restan resolver, entre ellos lo que sucede todos los meses con la coparticipación, para que el Municipio pueda tener su dinero para afrontar sus compromisos”.

El funcionario afirmó que “todavía hay una deuda de 90 millones de pesos y andamos cortando clavos a fin de mes para ver si llega el dinero”, y en función de ello planteó que “sería importante que en una mesa de diálogo podamos crear mecanismos para atender las necesidades que requieren nuestra comunidad”.

“Hoy hay una gran demanda y justa exigencia de los vecinos por el estado de la ciudad y reconocemos la obligación de atender estas necesidades, pero también nos encontramos con estos escollos como el de la coparticipación sumado a la amenaza de esta judicialización del Inmobiliario que entorpece una proyección” de recursos, argumentó.

Retiro de chatarra

Por otra parte, el secretario de Gobierno informó que continuarán los operativos de remoción de vehículos y chatarra abandonados en la vía pública, y al respecto señaló que “es una tarea de nunca acabar”.

El funcionario explicó que “aprovechamos los días sábados para quitar chatarra y que eso sea visualizado los días de la semana, y en muchos casos intervenimos a pedido de los vecinos, quienes también colaboran”.

Dijo que “es una tarea de nunca acabar, nos encontramos con una ciudad con muchos problemas de estas características y eso implica un gran esfuerzo de parte de la Municipalidad”, aunque “de esta manera vamos a poder regularizar la situación de los autos abandonados en la vía pública”.

Becerra valoró que el Concejo Deliberante “nos facilitó una herramienta muy importante para poder levantar los vehículos de la vía pública” ya que permite agilizar los procedimientos, y observó que “nos pasó en ocasiones que ya habíamos levantado vehículos y volvieron a colocar otros en los mismos lugares”. Y agregó: “Por eso pedimos a los vecinos que se comuniquen con el área de Medio Ambiente o de Atención al Vecino para denunciar estas cuestiones que nos perjudican a todos”.

“Vamos a seguir haciendo operativos, por ahí no se tiene dimensión del costo de la hora hombre y máquina pero este esfuerzo lo pagan entre todos los vecinos y seguimos pidiendo que se dimensione para que no sea en vano”, concluyó.

