El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile recordó que es posible agilizar el proceso de inspección en los pasos fronterizos completando por anticipado la documentación necesaria para el trámite de ingreso y revisando el listado de productos cuyo ingreso no está permitido.

Río Grande.- A través de un comunicado de prensa, la directora regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes, María Isabel Sánchez López, recordó a quienes viajarán o pasarán en tránsito por Chile que es posible facilitar la inspección sanitaria en los pasos fronterizos, completando anticipadamente la documentación que debe ser entregada al ingresar al país e informándose sobre lo que puede o no llevar durante su viaje.

“En nuestra web, encontrará la Declaración Jurada Conjunta ADUANA-SAG, que podrá completar tranquilamente antes de salir de su hogar y que, adicionalmente, le permitirá obtener una guía e informarse sobre los productos de riesgo que deben ser declarados al ingresar a Chile”, señaló Sánchez.

Asimismo, la funcionaria recordó que todos los viajeros mayores de 18 años deben completar esta declaración jurada y en el caso de transportar productos de origen animal, vegetal o artesanías, deberá ser un inspector SAG quien autorice o no su ingreso.

Finalmente, la directora reiteró “entendemos que durante los viajes, siempre se quiere llegar a destino lo más rápidamente posible, es por esto que insto a todos quienes transitarán por Chile, a visitar nuestra web, completar los datos solicitados con anticipación y tranquilidad, y utilizar el listado ubicado en el dorso de la declaración para comprobar que no porta productos que pueden ser retenidos y evitar así demoras innecesarias durante su viaje”.

Para obtener la declaración jurada y mayor información sobre los productos de ingreso regulado, visite www.sag.cl y revise los links de productos de origen vegetal y/o animal, artesanías y otros.

