El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud; y el Automóvil Club Río –ACRG- Grande llevaron actividades en el Autódromo para los chicos en el marco de los festejos por el Día de los Reyes Magos.

Río Grande.- Cientos de familias se dieron cita en este autódromo donde los pequeños pudieron calzarse el casco e ir de acompañantes de los pilotos, tanto de automovilismo pista, como de turismo carretera, autos antiguos, motos de enduro y cuatriciclos, como asimismo jugar en los castillos inflables, disfrutar de chocolate caliente y recibir regalos y golosinas.

Justamente la Agencia Municipal, junto a sus direcciones, entregó más de 450 regalos a los chicos. Colaboraron además del Automóvil Club Río Grande, las otras instituciones ‘tuercas’ como la APITUR, la APAP, la ACTCF, Moto Club Río Grande.

El profesor Diego Lassalle, Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud compartió que “estamos muy contentos hay muchísimos chicos que han venido con sus familias en esta actividad llevada a cabo en forma mancomunada con toda la gente del deporte motor”.

Recordó que “después de la reunión mantenida el 29 de diciembre, donde ellos fijaron al calendario motor del 2017, surgió la idea de hacerla en forma conjunta esto es festejar con los reyes magos en nuestra ciudad de una manera diferente. Hace tres años atrás lo hemos hecho de esta misma manera con los chicos participando y dando vueltas en el circuito y todos los pilotos de muy buena manera habían colaborado como ahora”.

El profesor Diego Lassalle comentó que “como hay una nueva comisión en el ACRG, Roberto (De Amuchategui) lo tomó con mucho entusiasmo, nos dio el sí automáticamente y lo mismo hicieron los presidentes de las otras asociaciones, lo que nos llena de orgullo porque es el Autódromo de la ciudad de Río Grande y esta nueva comisión está trabajando con esa mirada: de que no solamente sea para unos pocos, sino abrir la jugada y que podamos traer chicos de toda la ciudad para que vivencien el estar arriba de un auto de carreras”.

El integrante del Gabinete municipal destacó que “está toda la Agencia trabajando, estamos con el chocolate caliente, los caramelos, los regalos para los chicos y nuestro deseo es que sea una tarde diferente y que los chicos la pasen muy bien”.

Por su parte Roberto De Amuchátegui, flamante presidente de la Comisión Directiva del Automóvil Club, resaltó que “la idea es compartir con las familias y los niños en el marco de la responsabilidad social como institución y por eso cuando Diego (Lassalle) y la gente de la Agencia nos hizo la propuesta, no dudamos en ningún instante y hoy está a la vista la cantidad de chicos que se hicieron presentes con sus papás y sus mamás”.

Observó que “el automovilismo es un deporte que no es accesible para todos, pero en esta jornada abrimos las puertas a todos los chicos para poder disfrutar la pasión que tenemos nosotros”.

El presidente del ACRG agradeció “a todos los clubes que están colaborando; a la gente del TC, a la gente de la APAP, la gente del Moto Club Río Grande y de la APITUR; entre todos compramos golosinas para regalarles a todos los chicos, hubo también donaciones, así que fue una movida muy linda y esa es la idea, que el Automóvil Club sea de toda la sociedad, que todos tengan acceso; sobre todo, los chicos”.

“Una verdadera fiesta para los chicos”

El concejal Paulino Rossi, reconocido piloto de carreras, también estuvo presente en el evento y comentó que “es una verdadera fiesta poder comenzar el año así, de esta manera para dar una vueltita con los chicos que tuvieron la posibilidad de subirse a un auto es una adrenalina única y además es algo muy lindo para los pilotos; para poder mostrar el fruto del trabajo que tienen durante todo el año”.

Agregó el edil que “el hecho que más nos une como fueguinos en lo que tiene que ver con nuestra historia es la Carrera de la Hermandad y si uno profundiza, están los hitos dentro de la ciudad cuando se hacían los circuitos y todo eso fue evolucionando y está dentro del ADN fueguino y por eso es muy lindo que los chicos puedan subir y el día de mañana sean los futuros pilotos que participen de las competencias”.

En tanto Osvaldo Nieto, presidente de la APAP, organización que tiene el Turismo Pista Injection y Clase II, comentó que “estamos acá juntos con la Municipalidad y todas las instituciones en este nuevo comienzo del automovilismo, el deporte motor, todos juntos, para brindarle a todos los chicos y también de acá en más hacer un plan de trabajo con todas las instituciones dentro del Autódromo”.

Agregó que “estamos muy felices de ver todo esto y tratar de organizarlo –si bien se nos escapan cosas- pero estamos muy felices y contentos de estar acá”.Por su parte Cristian Barrientos, presidente de APITUR, comentó que “hemos juntado muchos chicos gracias al Automóvil Club y a la gente de la APAP, la ACTCF y las distintas difusiones que se fueron dando en el transcurso de la semana, la verdad es que estamos más que contentos”.Observó que este tipo de actividades sociales con los chicos “le hace muy bien al deporte y es el comienzo para nuevos pilotos. Ojalá esto sea la semillita para que en un futuro en la cuna del rally y del automovilismo en general como lo es Río Grande”.El Secretario de la ACTCF Fernando García se expresó en el mismo sentido y añadió que “es una actividad muy linda esta que han impulsado el Municipio junto al Automóvil Club Río Grande. Diego Lassalle nos pidió la colaboración de todo el espectro del deporte motor y estamos colaborando para que los chicos tengan un día muy especial y en esto estamos todas las instituciones juntas porque la alegría de los niños no tiene precio realmente”.

