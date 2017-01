La gobernadora Rosana Bertone, acompañada del vicegobernador Juan Carlos Arcando, encabezó este martes la entrega de 29 lotes ubicados en la Margen Sur de Río Grande y también realizó la entrega de Módulos de Tránsito y Espera para que 10 familias dejen de estar en situación de calle. La mandataria cifra sus expectativas en la reunión de hoy con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio, con quien inaugurará obras y realizará anuncios.

Río Grande.- Este martes la gobernadora Rosana Bertone acompañada del vicegobernador Juan Carlos Arcando, encabezó el acto de entrega de 29 lotes ubicados en la Margen Sur de Río Grande, en las instalaciones del Instituto Provincial de la Vivienda y contó con la presencia de la vicepresidenta del IPV, Laura Montes, las familias beneficiarias y referentes barriales.

19 de los lotes están ubicados en el Barrio 15 de Octubre, 9 en el Barrio El Argentino y el restante en el barrio El Mirador.

Bertone aseguró que poder entregar estos lotes “es un momento muy importante” tanto para las familias beneficiarias como para su gestión, ya que “la tierra, el hábitat y la vivienda son políticas que llevamos adelante con Juan Carlos Arcando y con nuestros legisladores y también con los bloques que en la Legislatura Provincial nos acompañan, como Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende, porque tenemos muchas iniciativas y para ejecutarlas necesitamos del apoyo de la Legislatura y afortunadamente siempre hemos obtenido ese apoyo y ese acompañamiento”.

“Queremos aprovechar este período de verano para agilizar las licitaciones de las obras, porque esto también significa trabajo” afirmó la Mandataria. En tal sentido, remarcó que “una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos para poder seguir creciendo y realizar cloacas, agua potable, pantas de tratamiento de líquidos cloacales e infraestructura que tiene que ver con recreación, es que no se sigan ocupando espacios privados o públicos”.

“Tenemos que cuidar entre todos para que la ciudad sea ordenada y nosotros vamos a trabajar muchísimo en esto” insistió la Gobernadora, al tiempo que agradeció a los referentes barriales y a los propios vecinos “por el acompañamiento que ustedes vienen haciendo para no permitir que cualquiera vaya a cualquier lugar”.

La gobernadora Bertone entregó lotes a vecinos de la Margen Sur acompañada del vicegobernador Arcando y autoridades del IPV. También Bertone y Arcando entregaron viviendas provisorias a familias vulnerables.

Bertone convocó a “continuar trabajando en conjunto porque esto permite adherirnos a los programas nacionales. Si nosotros vamos y nos metemos en cualquier lugar y no cuidamos los espacios desde el medioambiente y de la propiedad de la tierra, los programas nacionales se nos caen. Quiero que todos podamos tener nuestra vivienda de una manera legal porque eso es lo más digno para la vida: ganarse las cosas con esfuerzo y legalidad”.

La Mandataria destacó también la tarea del IPV, ya que “velar por las cuestiones sociales de nuestra gente es el espíritu de este Instituto. Es un día de mucha felicidad y también de responsabilidad porque ustedes van a tener que cuidar los lotes y embellecerlos y ayudarnos a que no haya ninguna situación de intrusamiento. Hoy le damos la bienvenida a sus terrenos, a la construcción de un hogar y a la construcción de una provincia” concluyó.

Por su parte, la vicepresidenta del IPV, Laura Montes, explicó que “la entrega de estos lotes es el paso inicial a la regularización dominial de todos los barrios ocupados de la Margen Sur”.

La arquitecta Montes agradeció finalmente “a las familias beneficiarias, a los trabajadores del IPV por el trabajo realizado y a la gobernadora Rosana Bertone porque estuvo constantemente junto al vicegobernador Juan Carlos Arcando, acompañándonos”.

Bertone y Arcando entregaron viviendas provisorias a familias vulnerables

Se trata de unidades habitacionales transitorias hasta tanto estas familias logren tener su vivienda propia, oportunidad en que serán devueltas al Estado. Estas casas tienen todas las comodidades esenciales como cocina, bacha, baño, calefacción, entre otras.

La mandataria resaltó el eje de la política habitacional de su gestión al tiempo que valoró el apoyo del Gobierno nacional.

La entrega se realizó en el playón de la Dirección Provincial de Vialidad y contó con la presencia del vicegobernador Juan Carlos Arcando y de la vicepresidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, Laura Montes, entre otros funcionarios provinciales.

La Mandataria explicó que “lo que habíamos pensado desde el Instituto de la Vivienda es entregar estos módulos a aquellas familias que tienen un lote, pero que debido a su situación socioeconómica no pueden construir una casa, hasta que se pueda ir agilizando la entrega de créditos de construcción y normalizando todo lo que tiene que ver a las licitaciones”.

Bertone recordó además que “hemos solicitado trámite de urgencia en la Legislatura para el traspaso de las tierras que son del Estado Provincial pero que se encuentran dentro del ejido urbano y nosotros necesitábamos que pasen desde la Dirección de Catastro de la AREF al IPV para poder llevar adelante esas licitaciones ante el Gobierno nacional”.

En este sentido, remarcó que desde el Ejecutivo “necesitamos aprovechar esta etapa del verano desde el punto de vista constructivo y en este caso son diez módulos similares para diez familias que en algunos casos tienen terrenos y en otro no. Se han buscado familias que tienen una problemática complicada y amerita que el Estado preste atención sobre todo por la vulnerabilidad en cuanto a los niños y a cuestiones también con un sentido humanitario”.

“El objetivo es que podamos entregar la mayor cantidad de viviendas posibles y generar trabajo para la mano de obra de la construcción que es un gran dinamizador de la economía” aseguró la Mandataria.

Finalmente, la gobernadora Bertone reiteró que una de las principales prioridades de su gestión es continuar entregando soluciones habitacionales para los ciudadanos que “están inscriptos y que a su vez cumplen los requisitos. Hemos decidido en conjunto con las políticas nacionales con el fin de que no haya ciudadanos que van teniendo viviendas sociales y luego las alquilan, porque es una realidad que estaba pasando. Hoy con el trabajo en conjunto con Nación van a tener vivienda realmente quien tiene la necesidad, cuando se trate de viviendas sociales”, concluyó.

En este punto anticipó que el Ministro del Interior Rogelio Frigerio llega este miércoles a Ushuaia para participar de la inauguración de varias obras que incluyen la inauguración de la planta potabilizadora del Río Pipo y la entrega de viviendas del IPV. Está previsto que el funcionario tome contacto con la prensa y efectúe anuncios vinculados a la provincia.

