La gobernadora Bertone brindó ayer una conferencia de prensa en Río Grande, tras la inauguración de la nueva unidad de neonatología en el hospital regional. Se definió optimista respecto de la relación con los intendentes, que espera mejorar. Adelantó cambios en el gabinete para el año próximo, luego de reconocer que no todos han demostrado capacidad de gestión. Dio cuenta de una “reunión muy negativa” con YPF, con quien se vuelve a reunir en enero, y no descarta revertir el área si no mejora la propuesta de inversión. También apuntó a recuperar las termas del río Valdés, mediante un acuerdo de partes. De no lograrse, adelantó que “aplicará la ley” como hizo con el convenio chino.

Río Grande.- La gobernadora Rosana Bertone encabezó ayer el acto de inauguración de la nueva unidad de neonatología en el Hospital Regional Río Grande, y a su término brindó una extensa conferencia de prensa, donde abordó la relación con los intendentes, la tensa relación con YPF, entre otros temas.

En principio aludió a la elección del 28 de diciembre para el acto del hospital, como reivindicación para el justicialismo. “En el peronismo hemos sido injustamente perseguidos con una estigmatización que se nos ha querido cargar durante años con respecto a una supuesta (sic) represión”, dijo, y manifestó que “nosotros hoy venimos a restituir derechos, a inaugurar, a decir que desde el peronismo se construye salud, igualdad, justicia, sobre todo en un área que simboliza la vida como es neonatología”.

Respecto de las características del área hospitalaria, dijo que “se van a atender niños de 32 semanas y, si son de más bajo peso, serán derivados a Ushuaia donde tenemos una neonatología que es de las mejores de la Argentina”.

“El área de neonatología es muy importante, tenemos pediatría y la terapia intensiva y este hospital se destaca en estas tres áreas en equipamiento técnico y en la capacidad profesional –dijo del nosocomio riograndense-. Estamos en permanente incorporación de profesionales y esto es una demostración de la vocación que tenemos de mejorar la salud pública, que durante años fue dejada de lado. Nos cuesta mucho encontrar recurso humano pero seguimos insistiendo”, afirmó.

Bertone se definió “optimista” y espera mejorar la relación con los intendentes. Funcionarios del Gabinete Provincial participaron de la inauguración de la Sala de Neonatología. La nueva sala de neonatología cuenta con importante equipamiento tecnológico. “Yo busco recursos de donde sea, firmamos esta semana el convenio con AFIP, firmamos el convenio de 160 millones con ANSES, vamos a firmar el refinanciamiento de las deudas con Nación y mi idea es ser lo más autosustentables que podamos”, reiteró Bertone. La gobernadora Bertone encabezó la inauguración de la nueva sala de neonatología.

La gobernadora apuntó a la necesidad de acompañamiento del personal y afirmó que “venimos viendo un cambio, una sinergia positiva en las áreas de mantenimiento, enfermería, en la parte administrativa, la entrega de turnos, la agilización de las guardias. Es muy importante el compromiso con el paciente y que pueda ir a un lugar donde sea bien atendido. La demanda es mucha porque hay mucha gente sin obra social. Queremos mejorar y que la gente se sienta acompañada”, fijó como meta.Adelantó que “para el año que viene preparamos una maestría en salud pública, que va a ser gratis para los profesionales médicos y licenciados en enfermería que quieran participar. Quisimos hacerlo en Río Grande, donde tenemos el faltante más grande en administración de salud. Son aportes que tratamos de hacer con universidades prestigiosas de Argentina”, sostuvo.

PEL en extinción

Consultada sobre los problemas con el personal PEL que se desempeña en el hospital en situación irregular, al cumplir funciones de empleados de planta, aclaró que “tenemos alrededor de 500 programas de entrenamiento laboral en la provincia y tenemos detectados 35 trabajadores que tienen una antigüedad de diez años o más. El resto fueron incorporados en los dos últimos años de gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos, con el claro objetivo de dañar a la gestión política que iba a ingresar”, acusó.

Este grupo quedaría fuera del hospital y de la posibilidad de un pase a planta: “A esos trabajadores les estamos planteando que realicen un entrenamiento laboral, que cursen el secundario, porque no nos sirve tener un trabajador en el hospital que tenga 23 años y no tenga secundario. Es un joven que puede hacer una carrera profesional y venir a trabajar al hospital desde otro lugar, no desde un plan mendicante de dos mil pesos”, remarcó.

“Queremos separar los casos que tienen antigüedad en su legajo y también de acuerdo a la merituación que hayan tenido, porque por más que tengan diez años de antigüedad, si faltaban o no son empleados requeridos por el directivo, tampoco los vamos a incorporar”, sentenció.

“Queremos incorporar al estado capacidad de trabajo que nos ayude a resolver los problemas de la gente. Los vecinos pagan los impuestos, no para que nosotros hagamos beneficencia con el estado, sino para que las cosas del estado funcionen”, enfatizó la mandataria.

La relación con Nación

Con respecto a la relación con el gobierno nacional, dijo que se ha “pedido lo mínimo posible al gobierno, porque no hemos sido abusivos en nada. Una cuestión muy virtuosa es ser una provincia autosustentable y es un gran desafío, que no sé si podré lograr pero es mi objetivo como gobernante”, dijo.

“Estas últimas semanas solicitamos una asistencia financiera de 400 millones para pagar los aguinaldos. Hablamos con el ministro Frigerio y las cuentas nacionales estaban muy complicadas, entonces trabajamos un préstamo en la Legislatura con nuestro banco provincial, que nos permitió pagar los aguinaldos el día 12. Hablamos con los sindicatos y la Cámara de Comercio y queríamos pagar antes, para que el dinero se gaste aquí y no cuando la gente está de vacaciones y va a otros lugares de la Argentina. Nos pareció una opinión interesante porque dinamiza mucho el comercio local, que venía con una fuerte caída”, manifestó.

“Yo busco recursos de donde sea, firmamos esta semana el convenio con AFIP, firmamos el convenio de 160 millones con ANSES, vamos a firmar el refinanciamiento de las deudas con Nación y mi idea es ser lo más autosustentables que podamos”, reiteró.

El foco del conflicto estuvo puesto en el área de industria y sobre todo en el Ministerio de la Producción conducido por Francisco Cabrera. “La situación de la industria ha sido compleja y cada vez que se inicia una gestión hay dificultades. Nos costó mucho la relación con el ministro Cabrera, que se fue modificando con el tiempo; él fue entendiendo lo que necesitábamos, como llevar la tranquilidad de que las importaciones no están abiertas en Argentina. Lo que hubo acá fue una brutal caída del consumo y se sumó la decisión de quitar aranceles a las computadoras. Aspiramos a la reactivación, en la compra de contado con descuento y las 18 cuotas, más los aire acondicionado para el verano y la apertura de los decretos 479 y 490, donde vamos muy avanzados, más los proyectos que se presentaron para la electrónica autopartista, más la industrialización de la madera que estamos buscando”, detalló de los puntos que abren expectativas.

“Tenemos el desafío de demostrar que podemos ser competitivos, bajar precios y que nuestra producción es tan buena como cualquier importado. Creo que estamos en condiciones de demostrarlo y necesitamos de la ayuda de todos, de los sindicatos, de los actores políticos y de la comprensión nacional. El ministro que asumió en Economía tiene una posición muy crítica con respecto a la 19640 y vamos a hacer lo posible por desmitificar esto. Va a ser empezar de nuevo, porque con Pratt Gay habíamos tenido una excelente relación, conocía mucho de nuestro régimen y no tenía prejuicios”, diferenció.

El objetivo para el año próximo es “sostener los puestos de trabajo que tenemos y, si podemos, incorporar más profesionales en otros rubros con la apertura del 479 y el 490”, dijo Bertone.

Asimismo, anunció para el 4 de enero la visita del ministro del Interior Rogelio Frigerio a Ushuaia. “Vamos a entregar cien viviendas e inaugurar el centro de salud N° 2. Quiero que recorra la obra del gasoducto de Andorra, así verifica in situ lo que significa el gas para esta zona de la ciudad que se maneja con garrafas o zeppelin; vamos a recorrer la obra de la comisaría que se realiza con fondos del FFFIR y la planta de agua que hemos puesto en marcha. Tenemos mucha obra pública en Ushuaia y viviendas del IPV en la margen sur”, informó.

Dio a conocer además el pedido de “trámite de urgencia para la transferencia de tierras del estado en Río Grande. Eran 25 hectáreas y el IPV seleccionó 12 para construir viviendas dentro del ejido. Necesitamos esa transferencia de dominio a favor del IPV, enviamos la ley pero pasó a comisión y no se trató sobre tablas. Nosotros necesitamos el verano para empezar a construir y hablé con los legisladores de la comisión de receso, para que le den un trámite de urgencia. A los 30 días quedaría la norma aprobada y en verano podríamos empezar las nuevas obras”.

Agregó que esta semana se hará “la presentación de la pavimentación de Chacra XIII, para que nos puedan financiar este trabajo. Desde 2014 estoy detrás del pavimento del parque industrial y sigo insistiendo. Creo que vamos a poder tener esas obras tan importantes para Río Grande”, confió.

Contratos temporales

Consultada sobre los llamados “contratos basura” en la industria y la resolución del Ministerio de Trabajo que intenta ponerles fin, expresó que “es una discusión importante. Hay industrias que dicen que necesitan contratos a término y otras que dicen que no los necesitan más. Vamos a ir empresa con empresa, con el sindicato y el Ministerio de Trabajo de Nación, que va a tener la regulación. Lo más importante es que podamos conservar las fuentes de trabajo, pero cuando tiene un tiempo, el trabajador tiene que ser regularizado”.

“También los trabajadores tienen que ir a cumplir con su trabajo, porque el ausentismo que tiene Tierra del Fuego no lo tiene ningún sector industrial de la Argentina y menos del mundo. Hay que ir a trabajar los lunes y la industria supera al Estado en ausentismo –afirmó-. No se puede creer cómo la gente falta a trabajar”, cuestionó la gobernadora, en medio de un proceso recesivo.

Posibles cambios de gabinete

Por otra parte, se le señaló el contraste en el dinamismo personal que imprime a la gestión, con la actitud de varios de sus funcionarios, y admitió que algunos no cubren sus expectativas: “Hay que buscar contagiar a los funcionarios, también al personal administrativo del estado, porque los expedientes demoran muchísimo. Yo tengo una diversidad muy importante en el gabinete y no todos tienen la misma mística de trabajo, no todo el mundo es tan fanático, y a mí me gusta trabajar”, planteó.

“Podemos producir cambios –anticipó-. El año que viene es un año electoral y muchos ministros van a tener que tomar un ritmo diferente. Yo trato de tener paciencia, porque veníamos de muchos años de no gobernar. Yo puedo tener una dinámica pero mucha gente se está iniciando, pero ya he dado ese tiempo y espero que para el año que viene tengan otra actitud de trabajo. Si no la tienen, no tengo temor a hacer cambios”, disparó.

Además expuso las dificultades para incorporar profesionales por las limitaciones de la Constitución: “Cuando uno va a cambiar, tiene que cambiar por algo mejor y tenemos una dificultad ahí. Con el problema de la residencia de cinco años en la provincia, muchos jóvenes se van a estudiar, cambian de domicilio y cuando vuelven no pueden ser ministros. Es un impedimento constitucional horroroso. El secretario de Obra Pública no puede ser ministro porque cambió su domicilio cuando se fue a estudiar, por exigencias de la Universidad. Como ese ejemplo puedo dar muchísimos. Hay que cambiar, pero por algo mejor, y hay áreas donde tenemos faltante de recursos humanos”, dijo.

De alguna manera justificó en estos impedimentos la permanencia de funcionarios que no son de su espacio: “Tenemos gente que ni siquiera es de mi espacio político y ha quedado de gestiones anteriores porque no hay en Tierra del Fuego. Es una dificultad tremenda, en las áreas de ingeniería, en las áreas contables, y cualquier profesional en la actividad privada gana más que en el Estado”.

Concedió que hay “muchos ministros y secretarios de los que se tiene una visión negativa, porque no han producido el resultado esperado. Yo lo veo y soy muy consciente. Tengo expectativa de que pueden mejorar, y en el área de salud se ha mejorado”, aseguró.

Lamentó la situación del hospital local, pese a estas mejoras en salud, porque “antes venía gente de Chile a atenderse aquí, y hoy, si van a Punta Arenas, el hospital público es para morirse de envidia o de dolor, porque es un hospital de excelencia y tiene un centro de atención de cáncer que no hay en Latinoamérica, tiene centro de rehabilitación, helipuerto, hotel”, comparó.

YPF en la mira

En materia de contratos petroleros, la gobernadora informó que “con respecto a Roch se ha hecho una adenda, que tiene que ser corregida. Va a intervenir la AREF y se va a firmar un nuevo convenio para luego pasarlo nuevamente a la Legislatura. Roch tiene intenciones de seguir invirtiendo y vamos a hacer esta corrección para darles esa posibilidad”, afirmó.

Fue muy distinta la postura con YPF: “Hemos tenido una reunión muy negativa la semana pasada. Hoy se comunicó el secretario del presidente de la compañía para que nos volvamos a reunir en enero. Vamos a ver si ellos reflexionan, si no, vamos a revertir el área a favor de ENAP o de otra petrolera que esté interesada”, advirtió.

“Yo no voy a dar el brazo a torcer. Como provincia tenemos un capital ínfimo y es difícil trabajar en una compañía que ha logrado convenios colectivos interesantes en Chubut y Neuquén, pero en Tierra del Fuego tenemos este tironeo. Con Galuccio teníamos un director sentado en la mesa y había otras posibilidades. Esta reunión por la renegociación del área fue muy negativa y hemos quedado muy decepcionados”, se sinceró Bertone.

Explicó que “la provincia pedía una inversión de responsabilidad social empresaria de conexión de dos gasoductos, para terminar con los problemas del invierno, y la compañía se ha negado”, y reiteró que se revertirá el área “si no podemos obtener lo que pretendemos, que es normal dentro del contrato que estamos discutiendo”.

Esta actitud condicionaría las posibilidades de YPF en la licitación del área CA12: “YPF realizó una presentación de iniciativa privada por el área CA12 y tenemos expectativas de una apertura de licitación. Vamos a considerar esa iniciativa privada, en tanto y en cuanto tengan una conducta concreta de trabajo, priorizando mano de obra local, prestadores de servicios locales y responsabilidad social empresaria acorde con el contrato que se suscriba, que luego tiene que pasar por la Legislatura”, indicó.

El conflicto con los intendentes

En otro orden de cosas, se consultó a la gobernadora sobre la relación con los intendentes, el reclamo de deudas de coparticipación y el conflicto por el impuesto inmobiliario, al que no hizo mención. Informó que ayer a la mañana “hubo una reunión del ministro Labroca con el secretario de Gobierno Omar Becerra y el secretario general de la gobernación Javier Eposto”, para conciliar deudas.

“Tratamos de tener una conversación franca, mostrando la realidad de la provincia. Tengo un gobierno nacional que no me es afín, trato de gestionar fondos y no recibo mucha ayuda de los diputados nacionales ni de los intendentes, que tiran palos y piedras contra el gobierno nacional, a quien le vamos a pedir los recursos”, cuestionó.

“Después me vienen ellos a pedir recursos a mí y me resulta difícil conseguirlos”, les reprochó.

No obstante consideró que “la relación puede ser mejor y uno tiene esa expectativa. Tengo una excelente relación de trabajo con el intendente de Tolhuin, que se gestiona él mismo sus fondos en Nación. Sacó la ampliación del ejido urbano sin consultarme a mí, así que imaginen la relación que tiene con los legisladores. Ahí está la virtud del político que sabe posicionarse con el gobierno y los legisladores en un momento en que no hay elecciones, que es un año para trabajar”, elogió de Claudio Queno.

Con respecto al intendente Melella, dijo que es “optimista” en cuanto a una mejora en la relación. “Muchos años trabajé con Gustavo Melella y considero humildemente que lo he ayudado mucho en su carrera política, desde que era Secretario de la Producción, porque le gestionábamos todos los programas nacionales”, recordó.

Espera que “se deje ayudar y esté menos en el tironeo de la política. A mí me gusta la gestión y a veces me olvido de la cuestión electoral y la politiquería barata. La gestión mata la operación política. No digo que no haya que hacer política o no tener ideología, porque yo la tengo, pero la gente requiere que dejemos de lado las diferencias para poder trabajar. Yo no pongo palos en la rueda a nadie y entiendo que me los pongan a mí, porque nunca nadie me hizo las cosas fáciles. Lo que pido es que le hagan fáciles las cosas a la gente”, expresó Bertone.

Por las termas

Finalmente anticipó la posibilidad de resolver en breve el conflicto de las termas del Río Valdez, ya sea por la vía del diálogo o aplicando la ley. “Hemos finalizado de estudiar todos los opiniones, tenemos opinión del fiscal de estado, del intendente de Tolhuin, del legislador Harrington que me ha aportado mucha documentación, y vamos a buscar hablar con quienes tienen la concesión, dentro de un ámbito razonable”, dijo.

“Quisiera resolver de común acuerdo la situación, porque es un lugar para hacer inversiones y el turismo tendría un día más ahí; además de la posibilidad para el turismo interno. Si no hay común acuerdo, vamos a tener que hacer como con el convenio chino y aplicar la ley”, sentenció.

Por último la gobernadora cerró la conferencia con un balance de “un año difícil con muchos logros. Siempre estoy deseosa de trabajar en conjunto”, manifestó en un contexto de conflicto con los intendentes.

“Deseamos que el 2017 sea un mejor año. La cuestión electoral va a enardecer un poco el clima, pero lo ideal sería crecer un poco como país. Nos tocó afrontar un año con viento en contra total, e hicimos más gestión que en ocho años, donde habían tenido un viento de cola a favor”, concluyó.