La cartera laboral extendió por cinco días la conciliación obligatoria entre la firma IFSA y los trabajadores. El lunes se realizará una reunión en Buenos Aires donde los empleados plantearán el pedido de indemnización doble.

Río Grande.- El Ministerio de Trabajo extendió por cinco días la conciliación obligatoria entre la empresa y los trabajadores, donde el lunes se realizará una nueva reunión en Buenos Aires, y de acuerdo a lo que resolvieron ayer en la asamblea, se planteará entre otras cosas la necesidad de una indemnización doble.

Lucas Silva, delegado de la UOM, indicó a FM Aire Libre que “resolvimos esperar hasta la prórroga de cinco días hábiles que dictaminó el Ministerio de Trabajo sobre la conciliación obligatoria, para tener una reunión el 2 en Buenos Aires”.

“Nosotros comunicamos que no estamos de vacaciones porque la empresa no nos notificó oficialmente ni las firmamos, un cartel no es una notificación y rechazamos las vacaciones”, precisó.

De esta manera confirmó que “vamos a esperar los cinco días de extensión de la conciliación que se resolvió ayer, el próximo lunes hay una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación donde vamos a llevar el planteo de los trabajadores de tratar de sacar el doble de indemnización ya que nos quedamos sin trabajo”.