“En términos de servicios, la gente se va muy contenta no solamente con la atención en los centros de informes y en los servicios que contratan en hotelería y gastronomía”, sostuvo el secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Juan Cherañuk. Es el resultado de las encuestas realizadas a turistas y residentes durante 2015. Y mencionó que “los requerimientos más fuertes son una terminal de ómnibus y mejoras en el transporte”.

Ushuaia.- “La Secretaria de Turismo es el nexo entre las quejas o sugerencias. Eso nos da un panorama de dónde debemos trabajar”, observó Cherañuk en Radio Nacional Ushuaia.

“Después de muchos años se pudo hacer un cierre respecto de estadísticas. Me ha tocado trabajar en esa área durante muchos años y siempre hemos tenido dificultades para hacer un cierre. El desafío de este año fue poder llegar a hacer un cierre de 2015 con el cruce de información. Son muchas instituciones a las que les pedimos información. Está prefectura, Gendarmería Migraciones, puerto, todos los museos, hotelería, restaurantes, todos los prestadores de servicios”, explicó el funcionario.

“Con datos 2015 pudimos trabajar todo el año y el desafío es poder trabajar el informe de 2016 para presentarlo en septiembre”, adelantó.

Además, mencionó que “este año implementamos dos encuestas. Una destinada al residente, que se hizo en mayo y junio donde la idea era saber la percepción del residente respecto de la actividad turística. La idea es replicarlo este año para tener indicadores que se puedan comparar. Y empezamos con una encuesta que se envía al pasajero que deja su mail en la secretaría de Turismo. El nivel de respuesta es importante, porque llegamos a cerca de un 35% de los pasajeros”.

Respecto de la encuesta realizada a residentes, mencionó que “para nosotros fue fundamental la encuesta porque pudimos desmentir algunos mitos. Hay un porcentaje alto que cree que vivimos en una ciudad turística. Pero hay gente que piensa que no, y tiene que ver con la percepción que tienen sobre la infraestructura que necesita la ciudad y alrededores para poder funcionar como destino turístico. Es un dato que no podemos dejar al azar y hay que analizarlo”.

En este punto, destacó que “fue muy importante este año lo que se hizo desde la secretaría con prestadores, generando tarifas accesibles para que el residente conozca Ushuaia, acercando a la comunidad para conocer atractivos como el Tren del Fin del Mundo. A partir de abril o mayo queremos generar un plan de acción para que la gente conozca el Parque Nacional, porque hay mucha gente que no hizo nunca una excursión al parque”.

Finalmente, se refirió a la problemática de los establecimientos hoteleros no registrados. “Teníamos un pedido fuerte del sector de hoteleros, con muchas quejas por los establecimientos no registrados. Encontramos que en enero y febrero teníamos 110 habilitados y 90 no habilitados. Era una preocupación, trabajamos en conjunto con las áreas municipales, enviamos el relevamiento al Municipio y la provincia para trabajarlo en conjunto y hace unas 3 semanas pudimos elevar una ordenanza donde se genera el registro municipal de alojamientos. La idea de esto es empezar a tener la posibilidad desde el Municipio que se genere una habilitación comercial y se genere todo un circulo de seguridad”.