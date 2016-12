Este fin de semana deja de existir el IPAUSS y el lunes la provincia deberá tener en funcionamiento dos institutos independientes para la obra social y la caja de previsión. Según el presidente Rubén Bahntje demandará “seis meses” la separación física, y se mantendrán áreas comunes durante la transición. Garantizó las prestaciones y el pago a prestadores, por la continuidad jurídica. Además, cuestionó a los delegados de ATE que denunciaron incorporaciones irregulares y pretenden “dejar sin trabajo a sus compañeros”.

Río Grande.- El presidente del IPAUSS Rubén Bahntje estimó que en seis meses se concretará la “separación física” de los dos institutos, el previsional y el asistencial, tras la desaparición del megainstituto este fin de semana.

Quedan tres días hábiles para las últimas tramitaciones, que no se van a concluir y se prevé un período de transición. “Durante los primeros seis meses del año se irán acomodando estas cuestiones para terminar después físicamente divididos”, dijo ayer a Radio Provincia.

Se intenta “cerrar lo antes posible y realizar la cantidad de actos administrativos que sean posibles. Seguramente las dos primeras semanas va a haber algunas reorganizaciones en ambos organismos; no digo que vamos a dejarlo al día, porque estamos atrasados, pero por lo menos achicar la brecha”, manifestó.

Consultado sobre la ubicación física, señaló que “las áreas comunes van a seguir trabajando en el edificio de Alem, en especial hasta el mes de abril, cuando hay que cerrar la cuenta de inversión del IPAUSS”.

Dio a conocer que se elevó a la gobernadora un proyecto de decreto “para que determine la forma en que se va a llevar adelante” el cierre de la cuenta de inversión, al tratarse de “un organismo que ya no existe”.

“Tratamos de que la gobernadora ordene a ambos presidentes que armen un equipo conjunto”, dijo, y seguirían trabajando en conjunto “la Tesorería, el área de Contaduría, y el área de Informática. El personal va a arrancar físicamente como está y durante el transcurso del año las nuevas autoridades verán de qué forma se van organizando, para crear una separación física en algún momento. Hay cuestiones que van a llevar tiempo, como el archivo, la secretaría general, las actas de directorio del IPAUSS que tienen temas previsionales. El archivo van a ser de consulta de ambos organismos”, observó.

“Durante los primeros seis meses del año se irán acomodando estas cuestiones para terminar después físicamente divididos”, sostuvo, estimando el plazo que demandará esta transición.

Con la separación se arranca este lunes “en lo legal y las cuestiones normativas, pero en lo físico se seguirá trabajando en conjunto”, dijo.

Continuidad jurídica

Con respecto a los trámites en marcha del IPAUSS y las facturaciones que no se llegan a pagar al 31 de diciembre, indicó que “en tanto sean gastos fáciles de determinar, como los prestadores médicos, los pagará la obra social; y lo que tenga que ver con jubilaciones lo pagará la caja de previsión”.

Agregó que “hay actos comunes, como el servicio de alarma del edificio, el servicio de limpieza, que lo pagará uno de los organismos y remitirá copia al otro para hacerse cargo del 50% del gasto, vía decretos”.

Estimó que en este caso “a fines de febrero deberían desaparecer estos trámites” y tener servicios independientes.

Citó como ejemplo “el servicio de fotocopiadora, que es común a los dos institutos y habrá que hacer adendas de cuántas máquinas quedan de cada lado y la empresa tendrá que facturar por separado. Entiendo que no deberíamos tener inconvenientes”.

Según el presidente la separación traerá una optimización de servicios en especial en la obra social, que “tramita las cuestiones más urgentes y no hay posibilidad de demoras administrativas porque puede haber riesgo de vida. El personal de las áreas específicas, seguirá en las áreas específicas. La única reubicación que hay es en las áreas comunes, en Contaduría, Tesorería, Recursos Humanos, Administración y Secretaría General. De la dotación que tienen internamente, algunos irán a un organismo y otros al otro. Se han puesto de acuerdo en todos lados y es lo que se envió como proyecto a la gobernadora, para que la distribución de personal se haga en las áreas que se sienten más cómodos”, dijo.

Pese a la separación, ambos equipos “podrán consultarse porque vienen trabajando juntos hace años. No creo que tengamos inconvenientes”, reiteró Bahntje.

Aseguró que “la dotación que queda en cada organismo es la adecuada y va a estar especializada solamente en un tema. Va a haber una transición pero en los primeros meses se van a empezar a notar cambios”.

Cronograma de enero

Con respecto al cronograma de pagos en el mes de enero, dijo que “estamos muy próximos y, habiéndose anticipado el pago del aguinaldo, no hay posibilidad material de modificar enero”.

No obstante dio cuenta de la intención de que “en los primeros meses del año haya modificaciones y que los pagos se realicen los primeros diez días. No queremos generar expectativas pero se está trabajando en eso, para cumplir todos los meses del año”, indicó.

Trabajadores contra trabajadores

Por otra parte, se refirió a la denuncia de cuatro delegados de ATE por designaciones que no respetan las pautas del convenio colectivo, dado que exige ingresos por concurso, que no se hicieron.

La presentación, realizada ante la Fiscalía de Estado, terminó haciéndose extensiva a las designaciones desde la entrada en vigencia del convenio, por lo cual 40 trabajadores quedarían fuera de la planta.

Bahntje recordó que “a principios de octubre hubo una presentación de delegados de ATE por designaciones realizadas en 2016 por presidencia, y de 2014 y 2015 efectuadas por el directorio en planta permanente. Dicen que serían nulas por no cumplir con el convenio colectivo y piden que se revoquen los actos y los trabajadores queden en la calle”.

En forma personal se hizo cargo de haber hecho “dos designaciones en planta permanente con concursos iniciados en 2014, que en febrero o marzo se pudieron cerrar”, dijo.

Apuntó que la comisión pidió declarar desierto uno de los concursos para contadores, porque “había un solo postulante”. Con respecto al resto de las designaciones de la actual gestión, dijo que “son plantas transitorias que tienen vencimiento al 31 de diciembre”.

Se mostró sorprendido porque “la primera designación que hago en planta transitoria es a pedido de Carlos Huglich, uno de los denunciantes, que pide de forma urgente contratar a alguien, luego lo denuncia y en el medio pide pasarlo a planta permanente”, aseveró.

Respecto del dictamen de la Fiscalía de Estado, indicó que el organismo de contralor “entiende que estas designaciones realizadas sin concurso previo son nulas sin importar el tiempo transcurrido. No importa si la persona tiene dos, tres o seis años en planta permanente: hay que darle la baja. No tengo el número definido, pero entendemos que son muchos casos”, manifestó con preocupación.

Aclaró que “en la denuncia se presentan con nombre y apellido sólo tres profesionales, y sin ellos habría que cerrar la farmacia”, al tiempo que cargó contra los denunciantes, porque “gozan de cargos jerárquicos a los que accedieron sin concurso”.

“Lo que establece el fiscal es correcto en cuanto a la interpretación del convenio y ahora estamos viendo los pasos a seguir, porque no queremos tomar una medida que genere más problemas”, manifestó, ante la intención de mantener a los profesionales en planta.

Sin prórroga a la planta transitoria

Bahntje adelantó una definición como consecuencia del dictamen, respecto de las designaciones en planta transitoria que caducan el 31 de diciembre: “Me habían solicitado que se prorrogara por 120 días, pero no serán prorrogadas. Veremos de qué forma se puede garantizar que no se resientan los servicios básicos porque en Buenos Aires, de tres médicos, dos están en planta transitoria”, citó como ejemplo.

El presidente solicitó un informe detallado a Recursos Humanos sobre todas las designaciones y modalidad de ingreso, y “estamos trabajando con los abogados para buscar una solución”, dijo.

Advirtió que “si bien la denuncia tiene nombre y apellido, si hay otras personas en la misma situación hay que tomar la misma definición”.

Finalmente defendió los ingresos que se realizaron “de buena fe” y cargó contra los delegados denunciantes que piden “dejar a sus compañeros sin trabajo”.