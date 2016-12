Con preocupación por la demanda creciente de asistencia, el balance de la profesora Gabriela Castillo fue positivo, ante la respuesta que se pudo dar a los vecinos de Río Grande. La Secretaria de Promoción Social detalló los programas vigentes y las perspectivas para 2017. Además afirmó que “en asistencia alimentaria se triplicó la cantidad de beneficiarios”.

Río Grande.- El trabajo del segundo semestre en la Secretaría de Promoción Social arroja un balance positivo por los resultados obtenidos, a la vez que preocupa la creciente demanda de asistencia en la ciudad.

Por FM Universidad 93.5, la profesora Gabriela Castillo indicó que se ha profundizado la línea de trabajo que tiene que ver con la mirada de promoción, más que de asistencia. “Hace un año se definió el cambio de nombre de la Secretaría y tenía que ver con una perspectiva de trabajo. Necesitábamos profundizar la mirada que ha planteado el intendente, que hasta estuviera el sello en el nombre, y tiene que ver con el acompañamiento a las familias desde la promoción, viendo el acompañamiento del Municipio y ofreciendo espacios para la vida plena de la familia. Por eso hablamos de la intervención comunitaria, de la intervención con la familia en riesgo, de la promoción de los adultos mayores, de la promoción en la cultura, en cada uno de los ámbitos de la Secretaría”, explicó.

En el segundo semestre hubo líneas de trabajo que se profundizaron, como “la atención de familias en riesgo, donde se profundizó el trabajo en situaciones de violencia intrafamiliar. Se ha fortalecido el programa con la incorporación de más profesionales, con mayores acciones de difusión en la comunidad para que las personas en situación de violencia o que son violentas y quieren iniciar un tratamiento, tengan la oportunidad de saber adónde recurrir”, manifestó.

Aseguró que la gente se acerca todos los días a pedir ayuda y “vienen espontáneamente, derivados o con el papelito de la campaña que se hizo el 25 de noviembre, difundiendo este lugar de referencia. Todos los días ingresan nuevos casos o nos ponemos en contacto a través de terceros que conocen una familia que necesita ayuda; también entran por la guardia de emergencia social, o derivados de la comisaría de familia”.

Dio cuenta además del crecimiento del programa de asistencia en adicciones. “En el segundo semestre se profundizó el trabajo en las escuelas con acciones de prevención. Es un programa que llamamos A Primera Voz en las escuelas secundarias. Hemos ingresado a escuelas primarias con una guía didáctica para trabajar en la disminución de factores de riesgo y fortalecer los factores de protección psicosocial: trabajar sobre la autoestima, sobre la vida saludable, sobre el valor de la vida”, detalló.

“En el área de Educación tuvimos la finalización con el congreso de docentes y va a haber un gran trabajo en 2017 con las carreras que se van a abrir en el marco del convenio con la Universidad Tres de Febrero, con la Fundación FEPAIS para la formación de promotores ambientales. Fue un gran trabajo este segundo semestre que nos va a habilitar un 2017 con actividades que tienen que ver con crecimiento, actualización y mejorar competencias que han sido planteos de necesidad de los mismos docentes”, valoró.

Desempleo creciente

En materia de asistencia alimentaria, la cifra se triplicó en el año. En los casos de desempleo “cada familia viene y plantea su problemática a un trabajador social y allí se determina cuál es la asistencia. Hemos tenido un crecimiento en cuanto al pago de alquileres, porque familias que se quedaron sin empleo hoy están en situación de desalojo, no necesariamente judicial pero sí en situación de intimación de quien les alquila porque no pagan. También hay pago de servicios de muchas familias en situación crítica que no pueden cubrir esto. Hay un crecimiento del programa alimentario, de familias que con regularidad están siendo asistidas”, dijo la secretaria.

“No sólo hablamos de las familias que reciben el módulo alimentario sino que el Municipio acompaña a comedores comunitarios y copas de leche, y esas son familias que indirectamente están siendo sostenidas por una acción municipal. Teníamos mil familias en el programa alimentario en el mes de enero, dos mil familias a mediados de año y ahora tuvimos la entrega de casi tres mil módulos navideños. Esto es algo que crece todos los días”, alertó.

Consideró fundamental haber recuperado el diálogo entre los vecinos y el equipo de profesionales, porque “no es solamente llevar los alimentos sino pensar el acompañamiento. En muchos casos van a la oficina de empleo, no sólo para buscar empleo sino para acciones de capacitación y poder mejorar sus condiciones de empleabilidad. A lo mejor alguien aprendió peluquería y sale a cortar el pelo por las casas, entonces la asistencia tiene que ver con ayudarlo a comprar las herramientas que necesita para el emprendimiento personal. También puede haber aprendido el oficio de soldador, de electricidad. Esta mirada de promoción no es responsabilidad única de la Secretaría de Promoción Social, sino que es un trabajo articulado con una mirada global, que tiene que ver con las políticas de inclusión que lleva adelante el intendente de la ciudad”, manifestó Castillo.

Respecto del aumento de demanda de asistencia, lo atribuyó al impacto de la industria: “La pérdida del empleo no tiene que ver solamente con el trabajo de fábrica, porque por cada puesto hay una persona de quehaceres domésticos que se quedó sin trabajo, hay transportes, comercios. La semana pasada el intendente convocó al consejo económico y social y el representante de la Cámara de Comercio decía que hay un puesto de trabajo menos por día en los comercios de la ciudad de Río Grande. Eso es consecuencia de la pérdida de empleo en las fábricas y es gente que no va a consumir”, sostuvo.

Programas de verano

Para estas vacaciones se preparan actividades ante la cantidad de gente que se queda en la isla. “Hay mucha gente que quedó en nuestra ciudad y para eso se abrieron las inscripciones en las colonias de vacaciones, porque hay muchos niños que pueden disfrutar la ciudad. Turismo tiene su programa, desde el trabajo articulado con Deportes vamos a tener actividad desde el 1° de enero en los seis SUM del Municipio, no menos de cuatro horas diarias. Serán actividades para la familia, recreativas, culturales, deportivas. Esto aparte de las colonias y las actividades de fin de semana”, informó la funcionaria.

“En la realidad que estamos a fin de año, con una situación compleja en el empleo y en las familias, hay un montón de cosas para pensar en una vida plena en la ciudad de Río Grande. Ya estamos comprando los útiles escolares, por la dimensión de las familias asistidas, así que vamos a licitación. Desde la semana pasada buscamos presupuestos no sólo en nuestra ciudad, para abaratar costos. Sabemos cuántos son los niños empadronados hoy, pero no sabemos cuánto van a ser en marzo, porque los puestos de trabajo se pierden todos los días. Esto implica pensar nuevas estrategias y la cantidad de cuántos niños necesitarán ser acompañados en marzo”, observó.

Balance de mucho trabajo

Como balance final del año que termina, dijo que “es positivo porque hemos hecho muchísimas cosas, nos hemos planteado nuevos desafíos y hoy podemos ver logros, aun cuando esos logros tengan que ver con la vida difícil de otros”.

“Es un gran balance el trabajo de 2016 y nos plantea un 2017 trabajando por más. Una línea de trabajo que se va a profundizar en 2017 tiene que ver con el crecimiento en derechos humanos, con trabajo de fortalecimiento, acciones de trabajo comunitario. Hay líneas de capacitación a través de Derechos Humanos de la Nación, del trabajo con las fundaciones, con las universidades que abren un horizonte de carreras muy grande para los vecinos de la ciudad. El vecino que necesita la beca la va a tener, pero también el que quiera estudiar en nuestra ciudad también va a poder hacerlo de manos del Municipio. Es un gran balance, de mucho trabajo, y de trabajo promisorio hacia el 2017”, concluyó.