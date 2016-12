Las trabajadoras y los trabajadores de Informática Fueguina S.A.; empresa perteneciente al Grupo BGH, rechazaron el periodo vacacional resuelto por la patronal. Recordaron que recientemente les dijeron que la decisión es dejar de producir y dicen que los están presionando para que se desvinculen. “Lo que más deseamos es una continuidad laboral, que BGH se haga cargo”, reclamaron. Ayer se desarrolló una nueva reunión entre el gremio y la empresa en el Ministerio de Trabajo.

Río Grande.- “Nos presentamos en la puerta de la fábrica y tomamos conocimiento que la empresa, a través de unos carteles, nos informaba que el día 23 teníamos el día pago y a partir del 26 de diciembre comenzaríamos nuestro periodo vacacional”; informó Isabel Cifuentes, representante de los trabajadores de Informática Fueguina S.A., la semana pasada cuando se enteraban de la decisión empresarial.

Pero al mismo tiempo indicó que tomaron el anuncio “como una falta de respeto, como un avasallamiento a los derechos de los trabajadores; porque la empresa ya ha manifestado el cierre y nos parece una falta de respeto que primero anuncien el cierre y ahora dicen que empezamos nuestro periodo vacacional. Nos sentimos agraviados, parece que la empresa no nos toma en serio y esperamos que la empresa nos notifique como corresponde el inicio del periodo vacacional; decisión que hemos resuelto rechazar en asamblea”, dijo Cifuentes, anticipando lo que sucedería minutos después, cuando llegó la notificación y se resolvió rechazarla mediante una nota que será presentada a la patronal.

La delegada dijo que presentarán esa nota “en la reunión que se realizará la próxima semana, con la participación de nuestro secretario General (Oscar Martínez) y un delegado de nuestra empresa, para llevar el planteo que hacemos los trabajadores”, remarcó.

“Se confirmó lo que se venía anunciando, más allá que ellos quieran disfrazarlo como periodo vacacional sin mencionar el cierre. Lamentablemente, a pesar de la política que supuestamente promulga este Gobierno de cero despidos, lo cierto es que son despidos encubiertos y nos parece una falta de respeto”, afirmó la delegada.

Incluso informó que en la fábrica venían “metiendo presión a los compañeros y tratando de convencerlos de alguna manera, señalando que el arreglo es la mejor solución”, dijo respeto del intento por que los trabajadores se desvinculen voluntariamente. Pero indicó que “la mayoría de los compañeros no aceptó esa propuesta, porque creemos -como dice nuestro secretario General- que con la lucha se consiguen los objetivos y estamos convencidos de llegar hasta las últimas instancias, para poder tener una continuidad laboral que es lo que queremos”, ratificó Isabel Cifuentes.

Luego reclamó que “a quien le competa que se haga cargo, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Industria de la Provincia o quien corresponda. Porque con la situación que estamos atravesando los metalúrgicos en nuestra ciudad, lamentamos que nuestra gobernadora (Rosana Bertone) ni siquiera se haga eco de nuestros pedidos. Lo único que queremos es continuidad laboral, no queremos propuestas en el aire a futuro porque nosotros somos sostén de familia y no le damos de comer a nuestros hijos con propuestas de reonversión”.

Para terminar dijo que “lo que más deseamos es una continuidad laboral, que BGH se haga cargo. Positivo BGH es una sociedad, de la cual hoy se están deslindando de 162 compañeros, alegando circunstancia que nada tienen que ver y tratando de dejarnos afuera”, remató.

Vale mencionar que, durante la jornada de ayer por la tarde, se desarrollaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación en Buenos Aires, la audiencia entre la UOM y los responsables de la firma, intentando avanzar en algún acuerdo que sirva para destrabar la situación; aunque cualquier propuesta será analizada, debatida y resuelta en asamblea.