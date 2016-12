En mayo de 2014 la Unión Malvinizadora Argentina, presentó una iniciativa destinada a “explicitar” en la Constitución provincial, “con palabras claras e indelebles, el sentir y pensar de todos los argentinos, y de los fueguinos en particular, con relación al injusto despojo que sufrimos en nuestro Atlántico Sur, ya que actualmente no existe un texto claro y sentido que así lo haga”, dijo Luciano Rodrigo Moreno Calderón, fundador de la Unión Malvinizadora Argentina.

Ushuaia.- Desde Unión Malvinizadora Argentina propusieron sea incorporado el siguiente texto en el plexo provincial: “Esta constitución quiere hacer saber a todos los habitantes del mundo que las Islas Malvinas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos que las circundan se encuentran comprendidas dentro de la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, siendo, por tanto, territorios correspondientes a la República Argentina y que, el ejercicio pleno de soberanía sobre ellas, es un fin latente e impostergable para las generaciones presentes y futuras que enarbolando la bandera del diálogo, la paz y la justicia, anhelen terminar con los retrógrados vestigios del colonialismo”.

“Esta provincia honra a los combatientes de la gesta de Malvinas que lucharon por la integridad y soberanía de nuestra Nación, y se compromete a mantener vigente la memoria de estos héroes que arriesgaron o dieron su vida por ella, así como también a brindarles asistencia y protección integral, a ellos y a su familia”.

Explicitar lo implícito

Explícito, entiende Luciano R. Moreno Calderón, fundador de la Unión Malvinizadora Argentina, “es aquello que está dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni dar nada por sabido o conocido. Por el contrario, la palabra ‘Implícito’, hace referencia a aquello que está incluido en una cosa, sin que esta lo diga o especifique”.

“Habiendo explicado la diferenciación de ambos conceptos, tenemos que decir que solo la Constitución Nacional en su disposición Transitoria Primera; las constituciones provinciales de Neuquén (Art. 20), Chubut (Art. 36), Formosa (Art. 8), Corrientes (Disp. Transit 2°), Entre Ríos (Art. 34), Santiago del Estero (Art. 31), y las Cartas Orgánicas de Ushuaia (Art 22 y 23) y Río Grande (Art 18), hablan explícitamente de la Cuestión Malvinas, solo refiriéndose a ello la nuestra de manera implícita en el Artículo 1° (s/ la “Forma de gobierno”) al establecer el nombre de la Provincia e incorporarle las palabras “islas del Atlántico Sur”.

“Como puede ver claramente quien haga un análisis comparativo de los textos constitucionales expuestos, existe un claro contraste que evidencia la diferencia entre implícito y explícito; y si bien entendemos que nuestra constitución al hablar indeterminadamente de “islas del Atlántico Sur”, trata de hacer alusión a Malvinas, creemos que debemos profundizar esto con palabras claras que expresen todo lo que ellas significan para nuestra Nación, como sí lo hacen las otras provincias”.

En este sentido el joven entiende que “proponer esto no implica sostener que nuestra provincia no desarrolló durante su historia actos que reafirmen su sentimiento malvinero. Y quienes proponen esta interpretación es porque: Primero, no leyeron ni una sola de las 110 páginas de fundamentaciones presentadas en la Legislatura fueguina; segundo, poseen un alarmante problema en la comprensión de textos; tercero están seniles y en el ocaso de su lucidez; o cuarto, tienen algún interés ajeno y contradictorio a la Cuestión Malvinas”.

“Tampoco significa que dicha iniciativa viene a representar algún tipo de reparación histórica, donde nosotros no vemos daño alguno, sino una posibilidad de profundización del sentimiento argentino y fueguino, realmente oportuna en este contexto”, dijo Luciano Moreno Calderón.

“El objeto de la iniciativa no es solo agregar un texto en otro, sino algo más interesante y nacional”.

“La explicitación de nuestro sentir, no tiene su objeto primordial en poner un texto dentro de otro o solo incorporar la palabra ‘Malvinas’ en él. La intención es trascender esa inmediata intención, tal cual lo expresara la declaración del interés Municipal de la ciudad de Río Grande y nosotros mismo en el proyecto inicial y las sucesivas ampliaciones”, explicó el fundador de la Unión Malvinizadora Argentina.

“El retorno al Estado Parlamentario y la aprobación de esta iniciativa, como acontecimiento, sería un antecedente replicable en todas las otras provincias que aún no tengan textos Malvinizadores en sus plexos, logrando así, que la nuestra sea el epicentro de un movimiento malvinizador institucional nacional sin precedentes, y que está orientado a realizar una modificación formal, en pos de un sentimiento nacional y unánime, tal cual lo solicitó la Confederación de Combatientes de la República Argentina, en una presentación hecha a en la legislatura fueguina”.

“Son solo seis las provincias que hablan de Malvinas en su constitución, un escaso porcentaje del total de las veintitrés existentes en nuestro país, y solo dos de las cinco provincias patagónicas”.

“Esta situación, nos da un panorama favorable en cuanto a la magnitud visibilizadora que podría tener la aprobación de esta iniciativa, junto con la réplica en las restantes provincias, dando un claro mensaje al pueblo de nuestra nación, al gobierno nacional, y a todo el mundo, ya que no debe caber ni la mínima duda que de lograrse la modificación de nuestra constitución, será de impacto internacional, así como también si logramos sea replicado”. “En esta iniciativa, no estamos solos”.

Este proyecto fue artífice de varios pedidos formales a la Legislatura fueguina.

Fue apoyado por los Centros de Combatientes de Ushuaia, Río Grande, la Federación de Combatientes de Buenos Aires (conformada por 6 mil veteranos), el CEMA de La Plata, la Confederación de Combatientes de la República Argentina que nuclea las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Mendoza, Santa Cruz, Chaco, Tierra del Fuego, La Rioja, La Pampa, San Luis, Río Negro y Neuquén (nuclea al 90% del padrón de Combatientes de nuestra Nación).

Además declarado de Interés Municipal por Río Grande gracias a la Solicitud de la ‘Red Compromiso Social por Malvinas’; apoyado por el Dr. Carlos Alberto Biangardi Delgado (uno de los dos Libros de Biangardi sobre Malvinas fue Declarado de interés Provincial). Apoyado por una vertiente Juventud Radical a nivel nacional y provincial.

“Cuando escuchen o lean a alguien haciendo una supuesta ‘crítica constructiva’ a la iniciativa, busquen su nombre en Google, y fíjense cuantos proyectos, escritos o actividades propias sobre Malvinas posee, y que en definitiva son el dato objetivo del compromiso con la causa y la demostración que sabe construir por Malvinas”, expuso el joven.

También pidió que “cotejen desde los hechos si esa persona aportó más a la realización, divulgación y logro de nuestros intereses soberanos que los excombatientes, o que un catedrático reconocido y consagrado como el caso del Dr. Biangardi”.

“Con esto no quiero decir que quien no tenga ningún tipo de trayectoria real en el tema no pueda opinar, sino que insto a que la comunidad analice quienes son los que actualmente y en el pasado no muy lejano se sacan fotos y viajan por Malvinas, pero poco y nada hacen realmente. Porque si bien se los escucha hablar de crítica constructiva, no hay evidencias de alguna vez construyeran algo sólido, profundo, conceptuoso o innovador a la largo de toda su vida”.

“Nosotros humildemente, sin presupuesto, ad-honorem y sin viajes malvinizadores, en 2 años presentamos estos 19 proyectos, imaginen lo que podríamos haber realizado en seis”.

Por último dijo que “espero que esta iniciativa sea prontamente aprobada, ya que nos encontramos en un momento real e indiscutidamente adverso a nuestros intereses soberanos”.

“Invitamos a todos los espacios políticos y ONG`s a sumarse en la lucha por una explicitación constitucional que visibilice interna y externamente la fortaleza y convicción del pueblo fueguino en su legítimo reclamo soberano en el máximo plexo provincial, ya que no debemos olvidar, que la constitución, es el pensamiento profundo de un pueblo sobre sí mismo”, finalizó.