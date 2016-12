Angelo Querciali, presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia fue contundente en el balance del 2016, que es totalmente negativo. Aseguró que aun con un repunte de ventas en las fiestas, no se llega a compensar la caída de todo el año. Los locales vacíos en la calle San Martín son “el termómetro”, y también el cierre de negocios de larga trayectoria en la capital fueguina.

Río Grande.- El balance del año de la Cámara de Comercio de Ushuaia fue negativo, según señaló ayer a Radio Nacional Ushuaia su presidente, Ángelo Querciali. No llegar a compensarse la caída con las ventas navideñas y hay mucho por hacer para bajar el costo argentino.

“El balance, más allá de las fiestas que van a ayudar a acomodar un poco el debe y haber del libro, la verdad fue todo el año negativo”, manifestó.

“Así las fiestas fueran maravillosas, este año fue tan duro que no hay forma de compensarlo. Esto se nota en la cantidad de locales cerrados, la menor demanda de empleo, la gente que no está renovando. El termómetro que tenemos es la calle San Martín: antes se estaba años esperando tener disponibilidad de un local, pagando los precios que hubiera que pagar, y hoy hay locales para elegir”, señaló.

“Hay comercios de muchos años cerrados. El otro día vi una mueblería que llevaba más de 15 años y cerró. Es un ejemplo de tantos, y no son locales que acaban de abrir y no tenían experiencia. Es gente de experiencia de muchos años en este tipo de trabajo”, subrayó,

“Me da mucha tristeza, más allá de la preocupación por lo económico, que la gente tenga que cerrar y dejar gente sin su puesto de trabajo. Es un tema económico y social bastante difícil de desentrañar”, lamentó.

La competencia vecina

Consultado sobre los fueguinos que viajan a Punta Arenas a hacer compras, también para las fiestas, más que criticar al país vecino cuestionó las trabas que existen en Argentina y afectan los costos de los productos. “Tenemos un problema y no me causa ninguna gracia, pero también tengo que aceptar que con las reglas de juego y la previsibilidad que tiene el país vecino, ellos tienen otros costos operativos, otros costos fiscales, lo que los hace atractivos comparados con nuestro país”, sostuvo.

“La verdad no es que compran más barato, sino que no tienen en la cadena de formación de precios un montón de costos, trámites, documentación e impuestos que para ellos no existen. Para ellos es rápido, viable, y llegan a mejores precios. No me pone contento y me gustaría ser un país más ordenado, más prolijo, que tengamos la posibilidad de no tener tanta burocracia y tantos impuestos en el medio, que hacen que las cosas sean lentas, trabadas”, planteó.

Observó que “ha mejorado este último año con el cambio de gobierno con las importaciones, pero tampoco tuvimos actividades comerciales, porque el paro económico que tenemos es tremendo. Que la plata se vaya a un país vecino y tributen en otro país, no es lo mejor para nosotros, no sólo para el comercio sino para la provincia”.

“Si se comparan sueldos, alquileres, trámites, impuestos, no podemos competir con ellos. Es un país estable, y en su política de estado no cambian con quien gobierna”, subrayó como dato distintivo de la realidad política local.

Las perspectivas

Respecto del 2017, Querciali cree que “puede mejorar” pero será más lento el repunte de lo previsto.

Una medida importante pasa por la reducción de las comisiones de las tarjetas de crédito. “Las comisiones siguen siendo muy altas, es un negocio multimillonario y hasta diría monopólico en la Argentina. Todos estos costos que uno tiene en el camino nos obligan a ser caros”, indicó.

Espera “que se empiece a acomodar la economía del país, que los gremios y los industriales se puedan sentar y ponerse de acuerdo, y que empecemos a transitar un camino distinto; pero no creo que en el 2017 tengamos reactivación, porque el camino es largo”, advirtió.

“Se están viendo algunas cosas, pero lejos. En la Cámara decíamos que en junio o julio del año que viene íbamos a estar empezando a recuperar, pero me parece que va a ser un poco más largo. Realmente pensaba que en julio del año que viene esto iba a empezar a estabilizarse y empezar a crecer lentamente”, admitió, y la realidad plantea más espera todavía.

“Las cosas tienen que ser progresivas pero hoy preocupa cómo se soluciona el tema de las fábricas, que para todos es fundamental”, remarcó, ante la caída de puestos de trabajo y de circulante como consecuencia.

Ventas navideñas

Consultado acerca de si se observa un repunte en las ventas navideñas, respondió que “lo podremos decir el 24, porque los últimos tres días son los que marcan la diferencia y esto es así históricamente”.

A priori se mantiene la caída en cantidad de productos vendidos. “La caída en unidades está dada porque los precios están altos y el poder adquisitivo se quedó estancado. A la gente le cuesta consumir, si bien los precios no subieron en el segundo semestre en el rubro que yo manejo y diría que se estancaron para el primer semestre del año que viene. Es un buen augurio porque se dieron cuenta de que no pueden seguir empujando los precios y se tienen que sincerar. La necesidad los obligó a sincerarse, y la presión de la gente al no comprar”, analizó.

Reiteró que hay medidas que tomar y dependen de una política nacional, como reducir “las comisiones de tarjeta de crédito, que no existen en el mundo y terminan subiendo los precios en un 30 por ciento. Hay cosas en la Argentina que tienen que desaparecer, para que los precios vuelvan a estar ajustados a la realidad y que lo que vale 10 pesos, cueste 10 pesos y no 13, para que después hagan el 30% de descuento con tarjeta. Es un invento de la Argentina y hay que ubicarlo en su lugar”, concluyó.