El histórico Ballet Río Grande que hace 32 años nació como un elenco municipal, pero que desde hace 30 años es independiente bajo la dirección artística del profesor Víctor Hugo Fernández, realizó la muestra anual en la Casa de la Cultura acompañado por la Escuela de Danzas Nativas ‘Atahualpa’ que co dirige Fernández con la profesora Cora Leguina. A mediados de 2017 este ballet realizará una gran gira por los distintos escenarios europeos llevando el nombre de la ciudad y la danza argentina.

Este elenco presentó distintas coreografías que incluyeron danzas andinas y del folklore argentino tradicional.

Justamente el profesor Víctor Hugo Fernández celebró tras la presentación que “salió todo muy lindo y era lo que queríamos, un espectáculo en donde reflejamos un poco lo que fue el año del trigésimo aniversario del Ballet Río Grande y hacer este cierre con la Escuela Atahualpa, que es un poco el semillero nuestro”.

En este sentido valoró la presentación realizada con los más pequeños del elenco. “Quisimos reflejar con la danza la importancia de cuidar el medio ambiente, la naturaleza y esto demuestra que a través del folklore tenemos mucho para decir y por ello considero que la profesora Cora Leguina fue atinada al elegir la propuesta para este año”.

Aseguró que “el Ballet viene sumando contenidos, ya que hicimos fragmentos de lo ofrecido en el festival aniversario para todos aquellos amigos que estuvieron en la platea y que no pudieron estar presentes en dicho festival y lo querían apreciar. Lo hicimos con el 50 por ciento de la tropa porque en el festival estuvieron muchos bailarines que no están viviendo en la provincia, sino en otros lugares del país y del mundo, pero salió muy hermoso el cuadro porque lo hicimos con el corazón, como todo lo que hace el Ballet Río Grande”.

Agradeció “el acompañamiento muy grande de la familia, no solo la nuestra, sino de la familia de Río Grande, que a lo largo de 30 años nos ha apoyado de una u otra manera para las giras nacionales e internacionales”.

Gira europea

También el profesor Víctor Hugo Fernández adelantó la presentación del Ballet Río Grande en Europa a partir del 7 de julio. “Vamos estar en Francia confirmado por la Compagnie Maribel de Perpignan en tres festivales folklóricos, comenzamos en el Festival de San Fermín, en Pamplona, en el País Vasco, después vamos a Vitoria Gasteiz y el 9 de julio –día de nuestra Independencia nacional- tenemos que estar en el Festival Folklórico de Perpignan, tras lo cual estaremos en otros escenarios franceses y belgas. Después de Bélgica pasamos a Alemania donde participaremos de dos festivales, uno en Berlín, luego en Suiza, en Italia y cerraremos en España en el festival de Madrid con la Compañía Flamenca de España a cargo de Sara Lezana -quien tuvo una filmografía de más de 15 películas- incluso con Antonio Gades en obras de Federico García Lorca como Bodas de Sangre”.

Cabe destacar que el Ballet Río Grande compartió en El Alcázar de Madrid un espectáculo flamenco – argentino con Sara Lezana.

“En esta gira vamos a tener el acompañamiento de música en vivo acompañado de la compañía Tango – Folk, con orquesta y bailarines, que junto a Maribel estuvo con nosotros en los 30 años del Ballet Río Grande, así que será muy hermoso volver a Europa a actuar. Serán 25 días de gira en distintos países”, destacó el Director del Ballet Río Grande.

En su agradecimiento, el profesor Víctor Hugo Fernández reconoció a la Dirección de Cultura del Municipio de Río Grande, especialmente a los profesores Javier Omar Vidal y Graciela Iturburu; a todo el personal de la Casa de la Cultura, cuya Sala Ángela Loig estuvo totalmente colmada; a los alumnos y a sus familias, a los medios de comunicación, a todos los colaboradores y a los integrantes del Ballet Río Grande, tanto a los que pasaron por sus filas como a los que actualmente conforman este prestigioso elenco.