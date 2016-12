El secretario General de la UOCRA Julio Ramírez aseguró que el 2016 fue “crítico” y cierra con el 85% de los trabajadores del sector desocupados. Se mostró escéptico con la sucesión de anuncios de fondos nacionales y la firma de convenios, que hasta ahora no se han puesto en marcha. Destacó el esfuerzo de la gobernadora Bertone para destrabar pagos de obras paralizadas, entre ellas el gasoducto. La expectativa está puesta en la inversión de Total, que ocuparía 400 obreros durante tres años.

Río Grande.- El secretario general de la UOCRA Julio Ramírez hizo su balance del año y sostuvo que “el 2016 fue un año crítico”. “Terminamos con un 85% de los obreros de la construcción sin trabajo, desesperanzados porque se acercaron las fiestas y no tuvimos trabajo, y tuvimos que estar pidiendo bolsas navideñas para que los compañeros desocupados se lleven algo para sus casas”, dijo a Radio Universidad 93.5.

“Falta poco para que termine el año y esperemos que en 2017 cumplan con todos los convenios que tienen firmados hasta ahora. En convenios de obra pública se firmaron más de tres mil millones y ojalá que se haga la mitad. Con eso nos conformamos. Hasta ahora el poncho no aparece pero vamos a tener un poco de esperanza de que el 2017 arranquemos trabajando a partir del 15 de enero”, expresó.

En el corto plazo apuntan a la reactivación de la obra del gasoducto, que depende de la firma de un acta acuerdo que reclama la empresa para reanudar los trabajos. “Si se firma el acta acuerdo vamos a empezar y ahí hay entre 70 y 80 puestos de trabajo. Después del 15 de enero van a empezar a hacer las viviendas del IPV las dos empresas que tienen que construirlas en Río Grande”, agregó, sobre otra alternativa que generará mano de obra.

Las condiciones de CONINSA

La empresa CONINSA S.A., que realiza la obra del gasoducto, reclama un compromiso de pago en tiempo y forma del gobierno nacional, que todavía adeuda fondos de trabajos ya realizados antes de la paralización.

El referente local del gobierno nacional, “Tito” Stefani, había afirmado hace pocos días que existía un compromiso entre el estado nacional y provincial, de pagar la certificación de 36 millones de pesos a la empresa y que la firma se comprometía a terminar el trabajo dentro de 2017.

“Si lo ven a Stefani, díganle que a la empresa le pagaron dos certificados nada más y le falta otro certificado de ocho millones de pesos para cubrir lo que le deben hasta el momento en que estuvo trabajando. De los tres certificados, pagaron dos y quedó uno”, afirmó Ramírez.

Recordó que “la empresa paró la obra en julio o agosto porque le debían 66 millones de pesos. En un plazo de tres o cuatro meses le pagaron la mitad, le dieron 30 millones, y ahora van a depositar dos certificados y le quedan debiendo uno todavía”.

Hasta el momento “el personal está todo parado. Lo que me dice la empresa es que ellos estaban hablando con el Ministerio del Interior en Buenos Aires y que van a empezar la obra igual aunque le deban ocho millones; pero tienen que firmar un acta acuerdo y comprometerse a pagar. Si no, no es posible trabajar con este gobierno nacional que les dice que les va a pagar y no les paga nada”, manifestó.

De recomenzar sin ese compromiso, no hay garantías de poder pagar a los trabajadores. “La empresa quiere que se firme un acta compromiso de que les van a pagar los certificados cuando certifiquen. Si no pasa eso, no sé si van a empezar”, reiteró, y la decisión es firme: “Van a empezar a trabajar si el Ministerio del Interior se compromete a pagar las certificaciones en tiempo y forma para poder seguir el trabajo. Si no, no van a poder seguir”, sentenció el dirigente.

Procrear, finalizando

Con respecto a las viviendas del plan PROCREAR, dijo que “ya casi se ha terminado, a las viviendas le falta un dos o tres por ciento para entregar. En Ushuaia va para adelante porque es plata del Banco Hipotecario y la obra sigue sin problemas hasta hoy, que es lo único que tenemos”.

Otra obra terminada son las rutas que estaban a cargo de la constructora Gancedo S.A.: “Estuvo haciendo la frontera hasta el Hito 1, ese trabajo prácticamente se terminó y desde el 20 de diciembre quedaron afuera todos los compañeros. Falta terminar un puente pero casi no falta nada”, dijo Ramírez.

No obstante esperan que la misma empresa ocupe al personal hoy desempleado, para una obra de Ushuaia: “Gancedo ganó la licitación de una de las plantas de Ushuaia y esperamos empezar en enero con esas obras y que los trabajadores ocupados en la ruta puedan trabajar en la planta que va a hacer”, dijo.

La gran expectativa de Total

La obra más importante para el sector está enfocada en la petrolera Total. “En el yacimiento de Total hay cuatro empresas y ahí tenemos un trabajo muy grande de un par de compresores, que más o menos va a ocupar a 400 personas. Estamos rogando que se solucione todo para fines de enero, cuando podría haber algún movimiento”, estimó.

Lo importante es la continuidad en este caso, dado que “tenemos trabajo para tres años ahí para 400 compañeros y es importantísimo. Esta obra es lo único que le puede salvar la vida a Río Grande”, aseguró el dirigente.

Convenios en veremos

Con respecto a la firma de convenios con Nación, entre ellos para ampliar el puerto de Ushuaia, Ramírez espera ver para creer. “Estamos medio aburridos de esas promesas, estamos cansados. Se firmó un convenio pero hasta ahora de los convenios que mandó Nación no se concretó ninguno”, cuestionó.

En cuanto a la reactivación de la obra del puerto de Río Grande, “no creo que se haga, porque se le deben millones de dólares a la empresa. Esa obra creo que no va a salir adelante y personalmente creo que no se hace”, señaló.

Obra privada en cuentagotas

Consultado sobre las obras privadas, dado que ya hay doce edificios en Río Grande, con torres de cuatro o cinco pisos, explicó que no ocupan gran cantidad de mano de obra. “Cada obrita de esas ocupa 15 ó 20 compañeros. Está empezando una obra nueva de un edificio de cuatro o cinco pisos y actualmente están trabajando 12 compañeros. No es que toman 30 ó 40 en cada obra. Todo suma pero son obras que van parando, porque se termina la plata y hay que esperar que venga otro monto”, sostuvo.

El pasamanos del Fideicomiso

Finamente se refirió a las obras del Fideicomiso y reclamó “que cumplan” con las promesas porque “la plata del Fideicomiso está. Lo está manejando el ministro Frigerio, ahora lo agarró el que estaba enfrente de él, después pasó a otro que no tiene los ministros y todo se atrasa. Seguimos esperando. Dicen que para fines de enero vamos a estar trabajando con esas obras pero en marzo tenemos que parar”, observó, por la suspensión que impone la veda invernal.

“Nosotros empezamos una obra en enero, trabajamos enero, febrero y marzo; y después estamos parados desde abril hasta agosto que empieza el trabajo. Por eso decimos que larguen las licitaciones en invierno para poder trabajar todo el verano”, planteó el dirigente.

Una ficha a Bertone

Si bien Ramírez sentenció que en materia de construcción “en 2016 fracasamos”, concedió que “en 2017 hay una luz de esperanza y vamos a poner un par de fichas al gobierno provincial, que creo que tiene ganas de hacer las cosas bien”.

“Me consta que la gobernadora viajó a Buenos Aires y puso todo para que le paguen a esta empresa y la obra empiece en enero, porque querían empezar en febrero. Ella dijo que se tenía que pagar en diciembre para empezar en enero. Está haciendo lo posible y le vamos a poner una ficha, a ver si sale todo bien”, concluyó.