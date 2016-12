La empresa Informática Fueguina S.A., parte del Grupo BGH, dejó de producir a partir de ayer en su planta de Río Grande, quedando de esa forma 162 trabajadores metalúrgicos sin empleo; desde la UOM aseguran que “es una consecuencia directa de la quita de aranceles para los productos importados, a partir de marzo, resuelta por el Gobierno nacional”. Siguen las gestiones y se reclamará el reingreso “desde los primeros días de febrero”, señalaron desde el gremio metalúrgico.

Río Grande.- La situación que veía anticipando la Unión Obrera Metalúrgica desde hace tiempo, sobre la decisión de IFSA de dejar de producir en la provincia, lamentablemente se confirmó ayer por la mañana con la desvinculación de los 162 trabajadores. Durante gran parte de la jornada, el secretario General de la UOM riograndense y diputado nacional, Oscar Martínez, estuvo en el interior de la planta con los trabajadores despedidos, evaluando los pasos a seguir.

También se supo que siguen los contactos con las autoridades del Ministerio de Trabajo, y desde los primeros días de febrero “vamos a reclamar por el reingreso de los trabajadores en los primeros días de febrero”, afirmó el diputado nacional y secretario General de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, durante la emisión del programa radial “Tarde pero Seguro”.

Recordó que desde el gremio se había advertido sobre esta situación y señaló que “los trabajadores están planteando la necesidad de una continuidad laboral, y en el caso de que eso no sucediera la búsqueda de una reinserción, cuestión que hemos planteado en el Ministerio de Trabajo”, destacó.

Durante la asamblea que se realizó en el interior de la planta, con la presencia de Martínez, se elaboró un petitorio que fue ingresado al Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores solicitan “la mejora en el pago indemnizatorio, la reinserción laboral de manera de tener continuidad y una garantía de estabilidad”.

El dirigente metalúrgico reconoció que no son “muy optimistas” respecto de la respuesta que puedan conseguir frente al pedido; pero aseguró que tienen “la firmeza y la convicción de seguir llevando adelante el reclamo”.

Martínez mencionó que también hubo contactos con funcionarios del Ministerio de la Producción, y que el titular del Ministerio de Industria de la Provincia, Ramiro Caballero, se puso a disposición para cualquier gestión que pudiera realizar.

Sobre las perspectivas de BGH para 2017, dijo que desde el gremio se está “trabajando para la estabilidad laboral”, pero alertando sobre “las dificultades que existen, atento a las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional y las consecuencias que traen sobre la industria nacional y en particular la industria de Tierra del Fuego”. En el mismo sentido se refirió a las dificultades que preveen para el inicio del próximo año, con la posible pérdida de puestos de trabajo.

Por otra parte se supo del despido de cinco supervisores de la planta BGH, más la desvinculación de un número similar mediante jubilaciones y acuerdos voluntarios; según confirmó el secretario de Prensa de ASIMRA, Eduardo Santana.

De igual forma había trascendido la posibilidad de despidos de personal de convenio UOM perteneciente a BGH, pero la medida finalmente no se concretó. Aunque fuentes gremiales consultadas señalaban que la firma tendría prevista una producción para 800 operarios el próximo año, cuando en la actualidad los efectivos alcanzan a 1020 trabajadores y trabajadoras; con lo cual los despidos solo se habrían postergado hasta comienzos de 2017, una vez superado el periodo vacacional.

Además se habría decidido que el Personal de Planta Discontinua, que alcanza a 236 trabajadores, no retomará sus tareas al menos hasta mediados de 2017 en esa misma empresa.