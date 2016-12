El intendente Walter Vuoto y el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (SEDRONAR), Roberto Moro, inauguraron el primer Centro Preventivo Local de Adicciones (CEPLA) de Ushuaia, que funcionará en las instalaciones del club El Palomar de las 245 Viviendas.

Ushuaia.- De esta manera, se cerró un proceso que comenzó hace más de dos años con las gestiones que Vuoto inició siendo concejal ante la SEDRONAR. En ese marco también se firmó un convenio entre la Municipalidad de Ushuaia y la SEDRONAR, que tendrá una vigencia de cuatro años, con el objeto de coordinar acciones, establecer lazos de cooperación, apuntar a la mutua colaboración y al desarrollo de proyectos de asistencia e investigación. Además, se declaró a Moro huésped de honor de la ciudad.

Vuoto manifestó que “es un día muy emotivo y que no lo vamos a olvidar porque esto tiene que ver con un trabajo que se sostuvo en el tiempo, con la posibilidad de que el Estado le cumpla el sueño a la gente, que le cumpla el sueño al club El Palomar”.

Afirmó que “no es construir cuatro o cinco paredes, tiene que ver con que el Estado construya comunidad ya que es su obligación; tiene que ver con cómo articulamos políticas públicas más allá de las diferencias; con cómo encontramos puntos de acuerdo para mirar para adelante en un tema tan delicado que va hasta el hueso de nuestros chicos; con cómo articulamos con iglesias, con promotores comunitarios, con las fuerzas de seguridad y con las organizaciones que están comprometidas con sacar a los pibes de este flagelo; también en qué punto nos encontramos y en qué nos sentimos parte, y de esto se sintieron parte los profesores, la Secretaría y el área que creamos para tratar el consumo problemático, los promotores de salud, los vecinos”.

“Me tocó venir a limpiar por primera vez este sector y de acá sacamos de todo. Y ver ahora este espacio, el barrio, los murales, el trabajo de la militancia, nos emociona”, amplió.

También recordó que el padre Juan Carlos Molina, quien fue titular de la SEDRONAR durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, “fue el primero que me dio bolilla en esto, y cuando asumí como intendente estaba muy preocupado por el destino de este sueño”.

En función de ello “la primera puerta que golpeé fue la de Roberto (Moro) en la SEDRONAR y coincidimos en trabajar para sacar los pibes de la droga. A esto lo quiero resaltar porque siempre se habla de las diferencias pero en esto coincidimos. Por eso quiero agradecer el acompañamiento del compañero Moro”.

El Intendente enfatizó que “esto es resultado de un trabajo de dos años y de la decisión política que tomamos en su momento de avanzar en un proyecto para que los chicos tengan su espacio para la recreación”.

“No nos dejemos robar ni los sueños ni las esperanzas, sigamos caminando juntos”, sostuvo Vuoto.

En tanto, la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Malena Teszkiewicz, sostuvo que “estamos felices de llegar a la inauguración” y en ese sentido agradeció “la decisión del intendente Walter Vuoto de hacernos cargo desde el Municipio de una problemática complicada como la del consumo de sustancias”.

También a la SEDRONAR “por la decisión de acompañar el primer centro patagónico para el abordaje de este flagelo”, y además resaltó la importancia de “poner el foco en las necesidades de los vecinos”. La funcionaria mencionó además al titular del Instituto Municipal de Deportes, Franco Gergo, “quien puso de relieve la historia del lugar y la fuerza para que se construya un espacio deportivo”, a la coordinadora del Programa de Consumo Problemático de Sustancias, Sabrina Marcucci; al personal municipal y a los trabajadores del CEPLA.

Teszkiewicz recordó que “cuando el Intendente decidió que aquí estuviera el CEPLA tuvo que ver con la construcción anterior de El Palomar”, y por último resaltó que “tenemos que cuidarnos como sociedad” y en ese sentido definió al CEPLA como “un centro de fe y de inclusión para que venga la familia, un centro para cumplir sueños”.

“Tienen un Intendente con mucho compromiso”

Por su parte, el titular del SEDRONAR, Roberto Moro valoró que “tienen un Intendente con mucho compromiso y que fue muy insistente para que estemos acá. Tienen en él a alguien que va a trabajar muchísimo por su comunidad”, tras lo cual remarcó que “debemos recuperar espacios para trabajar, para construir una visión de salud” ya que “estamos en un momento de consumo complejo en la Argentina y pretendemos fortalecer las políticas públicas locales”.

“Estamos acompañando en esta inauguración y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos una idea de llegar a todo el país para construir entre todos políticas públicas para mejorar la calidad de vida”, continuó.

Del mismo modo, planteó que “podemos tener alguna diferencia ideológica en cuanto a la mirada sobre el abordaje de las adicciones, pero lo que no podemos permitirnos es dejar pasar la oportunidad de trabajar juntos para hacer frente a esta problemática”.

En esa línea, el titular de la SEDRONAR aseveró que “queremos seguir trabajando con los municipios, con las organizaciones sociales y con las provincias. El Presidente de la Nación siempre habla de un vínculo que hay que fortalecer más allá de los colores políticos. No solo debemos desarrollar espacios como el CEPLA sino que también tenemos que formar modelos preventivos”. Y observó que “el plan de emergencia de adicciones tiene que ver con mayor presupuesto y mayor posibilidad de extendernos en todo el país”.

Moro advirtió que “el consumo viene aumentando y la sociedad mira para otro lado” y por ello “es el momento para fortalecer la familia, trabajar dentro de la escuela, los espacios deportivos” en el entendimiento de que “desde el común de la gente y los espacios políticos podremos cambiar nuestra realidad”.

Por último, resaltó que “a esto no lo puede hacer solo el Estado nacional, hay que trabajar con la Municipalidad y con la Provincia. Para nosotros las diferencias no existen, tenemos que trabajar juntos”.

Tras las alocuciones se realizó el corte de cintas y luego Vuoto y Moro descubrieron una placa, tras lo cual se hizo una recorrida por las instalaciones.

Estuvieron presentes en el acto funcionarios municipales y provinciales, legisladores, concejales representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, e integrantes de diversas organizaciones sociales.