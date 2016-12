La vicepresidente de la Nación Gabriela Michetti encabezó ayer una conferencia de prensa y el acto de entrega de llaves de nuevas viviendas en el barrio Río Pipo de Ushuaia. Aseguró que las perspectivas de Tierra del Fuego “son muy buenas” y que se respetarán los plazos “de la ley especial” vinculada con la industria. También afirmó que se frenó el desempleo y la inflación está en baja.

Río Grande.- La vicepresidente Gabriela Michetti brindó ayer una conferencia de prensa, acompañada por el secretario de Vivienda y Hábitat Domingo Amaya y funcionarios del gobierno provincial, a raíz de la entrega de las primeras 104 viviendas del barrio Río Pipo financiadas por Nación.

La acompañó en la mesa el vicegobernador Juan Carlos Arcando y el presidente del IPV, Luis “Lolo” Cárdenas, y se anunciaron obras de infraestructura para el barrio, que complementan las unidades habitacionales, con la pavimentación de más de 90 cuadras.

Al comienzo hizo un balance de gestión, repasando la herencia recibida y destacó que en este año “hemos hecho todos un esfuerzo importante para que el país empiece un camino que tenga su horizonte, el de generar más puestos de trabajo”.

“En relación con la industria, la realidad económica ha sido dura, fue un año de recesión, pero no es un año separado de otras cosas. Tuvo esta realidad porque venía estructuralmente de problemas de la macroeconomía. La inflación era altísima y, cuando liberamos varias de las ataduras que tenía la economía, se puso más alta la inflación. Ahora podemos decir que tenemos inflación a la baja: si se toma noviembre-noviembre o diciembre-diciembre, la inflación no pasa del 20% y además viene sosteniéndose. Tenemos un sinceramiento fiscal que está dando muy buenos resultados, ya llevamos muchos miles de millones de dólares. Hemos tenido la posibilidad de acceder al mercado de capitales, con mucho préstamo internacional a tasas a la mitad de las que teníamos. El camino está comenzado”, afirmó.

La vicepresidente Gabriela Michetti entregó llaves de nuevas viviendas. En su visita por la provincia, la vicepresidente Gabriela Michetti entregó llaves de nuevas viviendas. La vicepresidente Gabriela Michetti entregó llaves de nuevas viviendas. La vicepresidente Gabriela Michetti entregó llaves de nuevas viviendas. La vicepresidente Gabriela Michetti entregó llaves de nuevas viviendas.

Se refirió además al “trabajo del diálogo”, con los gobernadores, municipios y gobierno nacional “de distintos signos políticos” y en particular al abordaje de hábitat. “Vamos a los lugares más pobres de la Argentina y llevamos cloacas, agua potable, pavimento, polideportivos para los chicos, las casas. Todo esto junto nos está empezando a encaminar a un lugar mucho mejor para el país”, dijo.“En términos industriales, recién ahora se frenó el desempleo y empieza a estabilizarse el tema de no más despidos. Creemos que el año que viene va a haber un crecimiento económico después de cinco años, y ese crecimiento va a impactar en la industria y en todos lados”, pronosticó.“Todas las perspectivas que tenemos son buenas, de inversión extranjera e inversión nacional. Hoy hay 28 mil millones de dólares en la agencia de inversión, con proyectos concretos. Son inversiones que se van a poner en práctica el año que viene”, sostuvo.Respecto de “la ley especial de Tierra del Fuego, el Presidente ya ha dicho que no aprovechen algunos a levantar falsos testimonios ni a difamar o decir cosas que no son verdad. La ley tiene sus plazos, sus proyectos, y lo iremos trabajando juntos para que le sirva a Tierra del Fuego y a todo el país”, manifestó sobre el régimen industrial.“La perspectiva para la provincia es muy buena y el gobierno nacional ha decidido que los recursos de la gente vuelvan a la gente, de la misma manera que lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires”, remarcó.“Tenemos un gobierno en Tierra del Fuego muy dispuesto a trabajar con esta lógica. Rosana con su vicegobernador trabajan con la misma visión, de que las cosas tienen que ser concretas, tangibles y no se pueden dilapidar dineros en cosas partidarias”, apuntó Michetti.

Proyectos locales

El secretario Domingo Amaya detalló los proyectos de hábitat en la provincia, y dijo que “son cinco firmados por 419 millones de pesos y tenemos en ejecución un promedio alto. Estos proyectos se van a empezar a materializar en 2017. Suman 603 millones de pesos y hay 235 millones que se adicionan a los 600 millones en obras de infraestructura, y están las 388 viviendas nuevas que hemos firmado”, dijo.

De las primeras 300 viviendas, ayer entregaron 104 “y la intención es terminarlas en marzo”, señaló el funcionario.

“Hay obras de mejoras en el parque industrial, no sólo en Ushuaia sino en Río Grande y en Tolhuin; y el gobierno nacional va a financiar también el puerto de Ushuaia”, apuntó sobre la obra de ampliación.

El hogar

Michetti, al momento de la entrega de llaves, expresó que “no debe haber algo más lindo en la vida de una familia que la posibilidad de tener la casa para formar el hogar. Para ser hogar, necesitamos la casa”, señaló, y celebró que se realice el acto “en estas fechas tan lindas porque justamente nos ayudan a reflexionar sobre las cosas más importantes de la vida, que no son las cosas materiales sino las cosas más profundas, los sentimientos, los afectos, la familia, que unen a la gente”.

Dio cuenta del largo camino de una familia hasta obtener su casa. “Me ha dicho el vicegobernador que desde que empiezan a anotarse para tener una casa, pasan años hasta tenerla. Como funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de cambiar esto estructuralmente, porque es una cosa bastante extendida en la historia y la geografía de nuestro país. Uno pone la firma un día y sabe que eso le va a llegar en diez, quince años, si le llega. Es una cosa absolutamente disparatada”, calificó.

Valoró la “concepción de trabajo conjunto, no importa el partido ni la ideología” y dijo que “va a cambiar totalmente esa disposición de los recursos, que son de todos. Son recursos de la gente que tienen que volver a la gente. Y si trabajamos juntos gobiernos provinciales, locales y nacionales, el aceleramiento que se produce es extraordinario. Cada uno pone lo suyo, se genera una mística de equipo y las cuestiones de partidos políticos y competencias electorales quedan circunscriptas a las elecciones”.

Cuestionó “la permanente destrucción de los recursos públicos usando siempre el dinero de la gente para estar compitiendo con el otro” y marcó el cambio que produjo el gobierno macrista. “Esa es la verdadera celebración que podemos hacer, que hay un cambio. Es un cambio que el pueblo argentino ha decidido hacer y todos estamos tendiendo a un mejor diálogo, a no seguir perdiendo el tiempo en competencias inútiles. Todos podemos celebrar la alegría de haber superado en gran parte la disputa por la disputa misma. Si seguimos ahondando ese camino, la Argentina no tiene techo, porque los recursos están”, afirmó.

“Estoy viajando mucho para buscar financiamiento, capitales, inversiones, para generar trabajo en el país. No se imaginan cuántas cosas maravillosas dicen los funcionarios de otros países cuando vienen a visitar la Argentina. No pueden creer la cantidad de recursos que tenemos. Están cambiando las cosas y el cambio lo estamos haciendo entre todos. Acá no hay ni partido político, ni persona, ni grupo, ni ideología que supere a la otra, sino decisiones de un pueblo que va mejorando su propia vida”, subrayó.

Agregó finalmente que los recursos adicionales para el barrio “nos van a ayudar a que no sólo podamos hacer hogares más felices sino comunidades más unidas, más entrelazadas, con las calles como debemos tenerlas y pavimento. Son alrededor de cien cuadras de pavimento con su correspondiente parquización, plantas y flores autóctonas”, concluyó.