Hoy se reúnen los intendentes Walter Vuoto y Gustavo Melella con los legisladores provinciales, acompañados de los concejales de ambas ciudades. Pedirán la reforma de la ley 1075, ante la presentación del gobierno de una declaración de certeza para empezar a cobrar el impuesto inmobiliario. Al apoyo del MPF y la UCR a las autonomías municipales, se sumarían al menos dos referentes del oficialismo.

Río Grande.- El pedido a la justicia de una declaración de certeza sobre los alcances de la ley 1075, para que el gobierno empiece a cobrar el impuesto inmobiliario en lugar de los municipios, podría fracturar el bloque oficialista, ante la posición de al menos dos legisladores a favor de las autonomías municipales.

Mientras el Superior Tribunal entra en feria y sus autoridades descartan un pronunciamiento antes de, por lo menos, cinco meses, el camino que toman los municipios es pedir una reforma antes de la sentencia, para no repetir la experiencia de la ley 648.

De prosperar, el oficialismo se fracturaría por la postura que adelantaron los legisladores Ricardo Romano y Ricardo Furlan, frustrando en ese caso la pretensión del entorno de la gobernadora Bertone, que decidió avanzar sobre fin de año sobre los fondos municipales.

En diálogo con Radio Universidad 93.5, el jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia Oscar Souto, confirmó que hoy se reunirán con los legisladores, acompañados de los concejales de ambas ciudades, “para acompañar a los intendentes en esta comisión que trabajará en el tema, para analizar una reforma a la ley 1075 que se votó, y le quita a los municipios el control en el cobro del impuesto inmobiliario”, dijo.

“Si los municipios no cuentan con las facultades que han tenido históricamente desde que la Nación se las delegó, y si no cuentan con estos recursos, los intendentes van a ser meros delegados municipales sin ningún tipo de autonomía para manejar la planificación de la ciudad”, aseveró, sobre las consecuencias que podría traer un fallo a favor del gobierno.

Lo central fue la postura dividida que se avizora en el FPV. Ya hubo un pronunciamiento del bloque radical y del mopofista en contra de la pretensión del gobierno y Souto recordó que “el legislador Ricardo Romano pertenece al espacio político que conduce el intendente Walter Vuoto”.

Respecto del legislador Ricardo Furlan, “si bien no pertenece a este espacio, siempre ha sido un defensor de la autonomía municipal. Es un hombre muy interesado en todos los temas municipales, tiene proyectos para la ampliación del ejido, siempre para él fue una gran preocupación”, dijo.

Aseguró que “los dos están al tanto de esta reunión y siempre se han manifestado en esa dirección. Nosotros también lo hemos hecho. Siempre planteábamos que los dos ejes de discusión que pusimos para diferenciarnos del gobierno provincial fue el descuento a los trabajadores llamado ‘aporte solidario’ y este avance sobre la autonomía municipal al quitarle al municipio el cobro del impuesto inmobiliario”, recordó de la votación de enero pasado del paquete de leyes, que incluye la 1075.

“Lo planteamos ya desde el mes de enero, cuando se aprobó la ley, y lo seguimos planteando. El legislador Romano y el legislador Furlan en esto siempre tuvieron la misma opinión. No hemos cambiado”, sentenció Souto.

Los ocho legisladores del FPV quedarían, a priori, reducidos a seis en el tratamiento de este tema; dejando nueve votos a favor del reclamo de los intendentes, en caso de llegar a sesión la reforma.

La estocada

Souto expuso la sorpresa por esta medida dado que “nosotros estábamos retomando un diálogo con la provincia, para hacer por ejemplo un trabajo conjunto en una gran cantidad de temas comunes. Se debería trabajar juntos en todos los estamentos de gobierno”, sostuvo.

Se le preguntó si esta iniciativa de recurrir a la justicia fue de la gobernadora o de alguno de sus funcionarios sin que tuviera conocimiento de las consecuencias. “Yo no puedo hablar por la gobernadora y sería irrespetuoso, pero las dos máximas autoridades de la provincia y el municipio encontraron un canal de diálogo para poner sobre la mesa puntos centrales de discusión, como la deuda que tiene la provincia con el municipio de Ushuaia, que asciende a prácticamente 130 millones. Si las dos autoridades se sientan a resolver esto y algún funcionario municipal hiciese alguna presentación en contra de este diálogo, al otro día deja de ser funcionario municipal”, afirmó el jefe de gabinete.

Concejales, unívocos

La postura de los concejales de ambas ciudades no presenta fracturas. Si bien no se sabe cómo van a actuar “algunos legisladores del FPV” por fuera de Romano y Furlan, Souto recordó que “hubo una reunión la semana pasada al día siguiente de conocer la presentación, y los siete concejales de Ushuaia estuvieron de acuerdo en defender la autonomía, más allá de sus partidos políticos”, tal como ocurrió en Río Grande con la excepción de Laura Colazo, aunque verbalmente habría manifestado su acompañamiento.

La deuda que crece

Respecto de la deuda de coparticipación del gobierno, Souto subrayó que “no es una deuda que se tiene con el intendente Vuoto. Esos recursos deberían estar volcados en la calle porque la ciudad necesita imperiosamente trabajos de repavimentación. Este fin de semana se intervinieron 35 plazas y se han recuperado espacios que estaban abandonados. Participamos todos los secretarios y los vecinos se pusieron a trabajar con nosotros. Hemos pagado el aguinaldo el sábado antes de las fiestas, pero había un compromiso del gobierno provincial, producto de estas conversaciones que se habían retomado en estos días”, dijo.

El compromiso no se cumplió y el tiempo apura: “Nos están faltando prácticamente 50 millones a muy pocos días de culminar el año. Tenemos asueto decretado el 23 y el 30, es decir que quedan seis días para que esos 50 millones puedan llegar. Tenemos muchas obligaciones que cumplir, servicios que hay que seguir prestando”, manifestó.

En sueldos, el monto que paga el municipio mensualmente “es de 75 millones. Nos consume prácticamente el 80% del presupuesto”, dijo el funcionario, por lo cual el gobierno adeuda prácticamente dos meses de sueldo de los trabajadores municipales “y este mes se complica con el aguinaldo”, apuntó.

Prevención de adicciones

Por otra parte, el jefe de gabinete se refirió a la inauguración realizada ayer del centro de prevención de adicciones, con la presencia del presidente del SEDRONAR Roberto Moro.

“Es un trabajo que venimos realizando desde que el actual intendente era concejal, cuando estaba el padre Molina al frente del organismo. En ese momento se le planteó la problemática del alcohol y las drogas y Molina se mostró muy interesado. Desde el Concejo se comenzó a buscar el lugar y se encontró el obrador de las 245 viviendas, que es un barrio de monoblocks. Sobre ese obrador se construyó un club para empezar a contener a los chicos y se empezó a trabajar en el proyecto”, resumió del camino que siguió esta obra.

Dijo que “fue un acto muy emotivo” cuando se pudo mostrar la evolución de la obra “hasta concretar el primer centro de lucha contra las adicciones de la Patagonia. Sabemos que el intendente Melella está peleando para que sea inaugurado un espacio similar en Río Grande”, señaló.

También esperan reactivar otras obras con el SEDRONAR. “Luego el intendente Vuoto hizo una recorrida por dos espacios más que se empezaron a trabajar, un centro terapéutico que está a la entrada del barrio Andorra, con otras características porque es un hogar de tránsito; y otro espacio en el camping municipal, a la que le falta el césped sintético y las luminarias para una cancha importante de fútbol. El secretario Moro quedó muy impresionado y demostró ser una persona sensible, porque se preocupó por esta obra. Se comprometió a ver la factibilidad para continuar estas dos obras pendientes, porque es muy importante dar contención a los chicos y a la familia”, dijo.

“La idea es que estos lugares sean participativos, se puedan acercar los vecinos y haya actividades para todos. La Municipalidad por primera vez cuenta con equipo de salud, porque no había área de salud, ni de niñez, ni de ancianidad, ni de prevención de consumo de estupefacientes. Es una inquietud del intendente Vuoto y se acaban de recibir los primeros 31 promotores de salud, por un convenio firmado con la UNTDF. Le estamos poniendo mucha atención a un tema muy problemático como las adicciones y queremos abordarlo lo más integralmente posible”, concluyó.