Rogelio Frigerio y Mario Quintana se reunieron con 11 mandatarios y lograron un amplio apoyo a su propuesta para reformar el tributo y aumentar el mínimo no imponible a $37.000 para los casados. El Gobierno se haría cargo de la diferencia del costo fiscal para las provincias. Rosana Bertone señaló que “vemos auspicioso lo que se ha trabajado con la CGT. Vemos que se ha encontrado un punto de equilibrio. Soy peronista, defiendo a los trabajadores, pero tampoco quiero que se desfinancie a mi estado”.

Buenos Aires.- El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó el acuerdo para tratarlo este miércoles en el recinto del Senado y el jueves en el de Diputados, para su sanción definitiva.

“Hemos llegado a un acuerdo y lo vamos a plantear en la reunión de las 17 con los diputados y senadores, con la intención de que a las 18 pueda conformarse la comisión del Senado y allí despachar el proyecto para que pueda ser aprobado mañana y que esa media sanción se convierta en ley en Diputados al día siguiente”, señaló Frigerio en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el gobernador de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti, entre otros, en Casa Rosada.

“Quiero destacar el compromiso y la responsabilidad de los gobernadores con este tema. El proyecto de Diputados era muy malo y una gran mayoría de ellos nos ayudó a parar la pelota y a repensarlo. Hemos llegado a un acuerdo y lo vamos a llevar al Congreso y queremos que sea ley el jueves”, resumió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al resumir los resultados de la reunión.

“La partida que alivia Ganancias ajusta el Presupuesto”, aceptó Prat Gay y sostuvo que habrá “que ahorrar en otras partidas”. En varias oportunidades repitió que “la frazada es corta”.

La reunión tuvo ausentes: Los gobernadores Carlos Verna (La Pampa), Gildo Insfran (Formosa) y Juan Manuel Urtubey (de Salta, quien envió a su vicegobernador) no participaron del encuentro que convocó el Gobierno.

Horas antes, Al término de una reunión en un hotel céntrico y antes de ir a la Casa Rosada, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dijo que el proyecto no representará un mayor costo fiscal para las provincias, algo que los desvelaba.

“El gobierno nacional dijo que las provincias no van a tener un mayor costo”, dijo. “El compromiso de los funcionarios nacionales es que la Nación se haría cargo del mayor costo fiscal”.

Los estados subnacionales resignarían así $13.500 millones el año próximo, es decir, la mitad de los $27.000 millones de costo que la administración de Mauricio Macri estaba dispuesta a convalidar en ley de Presupuesto 2017.

Rosana Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego, complementó que “vemos auspicioso lo que se ha trabajado con la CGT. Vemos que se ha encontrado un punto de equilibrio. Soy peronista, defiendo a los trabajadores, pero tampoco quiero que se desfinancie a mi estado”.

La miniliga de gobernadores se había opuesto al proyecto que salió de la Cámara de Diputados con media sanción, por el alto costo fiscal que representaría para las provincias.

Del encuentro participaron, además de Schiaretti y Bertone, los mandatarios de Santa Fe, Miguel Lifschitz, San Luis, Alberto Rodríguez Saa, Río Negro, Alberto Weretilneck, Chaco, Domingo Pepo y Neuquén, Omar Gutiérrez, entre otros.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, había apoyado el proyecto de Diputados. Pero también se mostró satisfecho con el acuerdo entre el Gobierno y la CGT, que ahora deberá ratificar el Congreso. El patagónico celebró que se aplique un diferencial del 22% sobre el mínimo no imponible para los trabajadores del sur del país. Eso hará que un casado con dos hijos de la Patagonia comience a tributar a partir de un salario bruto de $45.140, contra los $37.000 que regirán para el resto de Argentina.

“La realidad de nuestros trabajadores no es como la de los de Catamarca, Jujuy o Salta. Somos solidarios, pero nuestra realidad es distinta”, explicó.

En primer lugar, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio -junto al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana- recibió a los gobernadores a las 11 en Casa Rosada con la intención de explicar el acuerdo que el oficialismo logró el lunes con la CGT.

En tanto que por la tarde, a las 17, se prevé que el jefe de Gabinete, Marcos Peña -y otros funcionarios del Ejecutivo- se reunirán en el Congreso con senadores y diputados para avanzar en un proyecto consensuado.

Frigerio ya anticipó este martes que el Gobierno busca lograr el apoyo de los senadores esta tarde y aprobar esta nueva iniciativa el miércoles para que la Cámara de Diputados la trate -y apruebe- el jueves.

“Queremos cerrar esto el miércoles en el Senado y que los trabajadores alcanzados por Ganancias vean un cambio antes de fin de año”

Para lograr este objetivo es que los funcionarios de Cambiemos se reunieron el fin de semana con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, llevaron esa idea a los gremios el lunes y esta mañana fue el turno de los gobernadores. Les falta el “visto buenos” de la Cámara alta.

En este marco, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se mostró optimista. “Si hay un acuerdo de entendimiento entre todas las partes involucradas, eso se debería reflejar en el Parlamento”, destacó en declaraciones radiales.

Claves del proyecto acordado con Massa y la CGT

El proyecto consensuado entre el gobierno nacional y la central obrera estipula que el nuevo mínimo no imponible que regiría a partir de 2017 para el trabajador casado con dos hijos alcanzaría a $37.000 brutos mensuales, y para el soltero sin carga familiar a $27.941 brutos mensuales.

Quintana explicó el lunes que “el aumento sobre las escalas vigentes actualmente es muy significativo” y puntualizó que “dependiendo del tramo de ingresos va de un 167 a un 300 por ciento”.

“A su vez, hemos modificado las alícuotas para que el tramo más bajo alcanzado por el impuesto en lugar de pagar un 9% comience a pagar un 5% del excedente por sobre el minino no imponible”, puntualizó.

El funcionario indicó que tanto el mínimo no imponible como las escalas y las deducciones tendrán un ajuste todos los años “en base al índice RIPTE que es el que refleja la variación de salario de manera más fiel”.

Quintana enfatizó que ese régimen de actualización “era otro reclamo importante para que lo que arreglemos hoy no se desarregle automáticamente por vía inflacionaria los años siguientes”.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló que el RIPTE “es una fórmula que se usa para el sistema previsional que hace una evaluación de la variación salarial y que a partir de eso se generan las actualizaciones por ejemplo de las jubilaciones y de la Asignación Universal por Hijo, y eso nos permite dar una certeza en relación a la variación salarial”.

En materia de lo que se podrá deducir del impuesto a las Ganancias, Quintana precisó: “Se mantiene la deducción por cónyuge y la intención es también sostener la deducción por alquileres que planteamos en nuestro proyecto (hasta $4.000)”.

Además detalló que “las horas extras de días no laborables y feriados tienen un plus, y la idea es que ese plus quede exento del impuesto a las Ganancias”.

“En cuanto a las horas extras en general, la idea es que no modifiquen la escala sobre la cual el trabajador está tributando el impuesto”, añadió.

Sobre los viáticos, dijo que “la intención es mantener lo que veníamos proponiendo en el proyecto de Cambiemos que contempla un tope de hasta 40% del mínimo no imponible como exención para los viáticos”.

Respecto al aguinaldo, Quintana sostuvo que “la intención sería imprimir en el proyecto de ley a ser tratado en el Congreso una forma de liquidar el impuesto para que al trabajador le sea retenido el mismo importe todos los meses, de manera tal que en junio yen diciembre el aguinaldo no se vea afectado por una retención”.

Héctor Daer, diputado del Frente Renovador e integrante del triunvirato que dirige la CGT, explicó que con estas modificaciones “400.000 trabajadores saldrán del pago del impuesto”.

“Este es un nuevo proyecto. Habrá que llevarlo al papel en términos técnicos”, indicó.