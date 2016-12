El concejal Paulino Rossi cargó contra el ministro jefe de gabinete por buscar “permanentemente desestabilizar la gobernabilidad de la provincia”. Aseguró que las veces que fue invitado a dialogar “siempre se escondió”. Recordó el rechazo por ordenanza a la ley que habilita al gobierno a cobrar el impuesto inmobiliario “en el mes de febrero”, y que no hubo reacción del gobierno ni intento de diálogo. Consideró deliberado que el tema se dilatara, para plantearse en diciembre.

Río Grande.- “Gorbacz es una persona que ha buscado permanentemente de qué manera desestabilizar la gobernabilidad de la provincia”, dijo por FM Centro el concejal Paulino Rossi, acusando al ministro jefe de gabinete de generar el conflicto entre gobierno y municipios por el cobro del impuesto inmobiliario.

“Toca temas tan sensibles y sabe que van a generar una reacción. No puede hacerlo de manera inocente”, aseguró el edil radical.

Indicó que el funcionario provincial actúa desde las sombras porque, “cuando se le ha generado el espacio para tratar de encontrar una solución, siempre se escondió”.

“Le hemos presentado notas y ni siquiera se ha tomado la molestia de buscar alguna excusa decorosa para no presentarse en el Concejo Deliberante”, sostuvo.

Se refirió además a “la ansiedad que genera por ejemplo Arcando, que es otro responsable político del gobierno provincial, que plantea permanentemente esto de recuperar el Municipio de Río Grande. Imagino que también debe querer recuperar a los diputados que son de su mismo signo político pero no responden al condicionamiento de sus directivas. Este tipo de cuestiones justamente lo que buscan es un posicionamiento político”, interpretó del intento de recorte.

Advirtió que con esta medida “no solucionan absolutamente nada y generan un gravísimo problema de gobernabilidad a los municipios”.

“Lo que buscan es exprimir los bolsillos de los contribuyentes para financiar el supuesto déficit del IPAUSS. En realidad lo que están buscando es ver de qué manera se condiciona a los municipios”, remarcó.

Expuso que con este recorte no se resuelve la situación deficitaria del IPAUSS, mientras que los fondos “obviamente son muy necesarios para sostener el plan de inversión dentro de los municipios”.

De parte del Concejo Deliberante, adelantó que “vamos a defender a ultranza la autonomía municipal, no por un capricho político o un posicionamiento, sino porque es nuestra obligación dentro de la carta orgánica”.

También expuso el oportunismo del gobierno, dado que “en febrero aprobamos una ordenanza no adhiriendo a la ley y dijimos que era inconstitucional este avance del gobierno provincial. La reacción fue que se escondieron. No hicieron ninguna presentación judicial, no vinieron a hablar a ver cómo lo podíamos solucionar. Lo que hicieron fue dilatarlo en el tiempo y presentarlo en diciembre, cuando sabemos que permanentemente los meses de diciembre han sido bastante conflictivos cuando se ha intentado avanzar con los fondos de los municipios”.

Citó como ejemplo la ley 648, “que significó un 25% de descuento para los ingresos del municipios. Nuevamente intentan en esta misma época del año lograr este tipo de cuestiones”, concluyó.