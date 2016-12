La gobernadora Rosana Bertone encabezó este lunes la presentación del “Rescate arqueológico extraordinario Primera Etapa” realizado en Península Mitre, en un acto del que participó también el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y el vicegobernador Juan Carlos Arcando.

Ushuaia.- El rescate de los elementos pudo realizarse a través de una compleja expedición organizada por la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural, con el apoyo de la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional, Hotel Albatros, Aeroclub Tolhuin, Dirección de Aeronáutica, Obras Públicas, Defensa Civil Provincial y Universidad de Tierra del Fuego.

Cabe señalar que durante la semana pasada, un equipo de arqueólogos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural, personal del Museo del Fin del Mundo, de la Productora Pirovan y arqueólogos de Buenos Aires, estuvieron trabajando intensamente en Playa Donata (Península Mitre), para recuperar los restos de un cargamento de vajilla del siglo XIX, que había sido hallado fortuitamente meses atrás por parte de un grupo de cuatriciclistas de la ciudad de Río Grande.

Tras agradecer el apoyo y asesoramiento de Lombardi, orientado a poder contar la historia del hallazgo a través los medios audiovisuales, la mandataria fueguina hizo lo propio con el ministro de Defensa Julio Martínez, “quien nos resolvió la posibilidad de que el helicóptero del Ejército radicado en Río Gallegos estuviera presente en la Provincia” para acompañar la expedición.

Bertone ponderó también la tarea que realiza el personal del Museo “que trabaja y sigue estos temas que significan identidad para nuestra Provincia, pensar en nuestra historia”, y agradeció a “todos los que han colaborado con este proyecto, importantísimo desde el punto de vista histórico y de nuestra identidad, que han sido muchísimos”.

La Gobernadora exhortó “a los fueguinos que visitan esos lugares a cuidarlos, porque constituyen un patrimonio de todos; y si alguien encuentra algo, lo que correcto es que lo lleve al Museo y no se lo guarde porque esto debe permanecer para que muchas generaciones puedan seguir estudiando nuestros orígenes y mantengamos esa reserva cultural”.

Los materiales encontrados consisten, principalmente, en distintos tipos de platos, tazas y jarras de loza, así como botellas de vidrio, procedentes en su mayor parte de Inglaterra, y que estaban transportados dentro de contenedores de madera.

Si bien se considera que dichos elementos provienen de una embarcación naufragada en la zona, aún no pudo establecerse la identidad de ésta.

En opinión de los científicos, el cargamento de vajilla en Playa Donata representa uno de los hallazgos más importantes de América Latina en relación a arqueología marítima, tanto por la cantidad y variedad de piezas como por el hecho de que están asociadas a sus respectivos contenedores.

Durante el trabajo también se halló evidencia acerca del uso de materias primas de origen europeo, como el vidrio para la realización de instrumentos, por parte de grupos indígenas.

Además, la Playa Donata reveló la presencia de una pequeña embarcación naufragada, de casco de madera, de la cual no se tenía conocimiento hasta la fecha.

En la presentación también tuvieron participación activa el secretario de Cultura, Hugo Santos, el delegado del Estado Mayor General del Ejército Argentino en TDF, Ángel Ricardo Luján y la arqueóloga investigadora del CONICET e INAP, Dolores Elkín.

“Básicamente, queríamos compartir con ustedes este hecho porque se trata de un patrimonio comunitario”, expresó Elkín, quien calificó los hallazgos como “extraordinarios, recuperados en este remoto lugar de la Isla Grande de Tierra del Fuego”, aprovechando “las horas en las que el agua estaba baja, para registrar y rescatar la mayor cantidad de artefactos posibles, en su contexto, en el medio que los rodea y asociados a sus contenedores, que es lo que los arqueólogos valoramos tanto”.

La profesional observó que “ahora nos queda muchísimo trabajo por delante, para vincular los elementos hallados con el barco que los transportaba, cuál era su procedencia y su destino”.

“Este tipo de hallazgos son muy importantes”

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, destacó “el empuje descomunal” que se le está dando a la Provincia durante la actual gestión y ponderó las “muchas cosas que hemos podido hacer, en conjunto, este año”.

“Este tipo de hallazgos son muy importantes” dijo el funcionario nacional, quien coincidió en la necesidad de tomar conciencia del cuidado del patrimonio cultural ya que, generalmente, sobre todo en zonas urbanizadas “había una pésima tradición de que los hallazgos se ocultaban” en virtud de que su difusión implicaba la detención de las obras que se estaban realizando.

Consideró, sin embargo, que “es mucho más importante, en ese balance, lo que ganamos como argentinos si dejamos que primero trabajen los especialistas en estos hallazgos, que no solamente tienen que ver con la promoción turística sino también la construcción de nuestra identidad”.

Lombardi puso a disposición además a la televisión pública nacional para que se le dé toda la difusión que se considere necesaria al hallazgo de Playa Donata.