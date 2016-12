El intendente Gustavo Melella cuestionó la avanzada del gobierno sobre fondos municipales, a través de la declaración de certeza que pidió a la justicia, por el cobro del impuesto inmobiliario. En un contexto de crisis, sostuvo que la preocupación debe pasar “por los puestos de trabajo que día a día caen en la ciudad” y calificó como “innecesario y fuera de lugar” estar generando un conflicto institucional. Recurrirán a la Legislatura, para que derogue la ley y no se reedite el conflicto por la ley 648. Sumó a este pretendido recorte la abultada deuda de coparticipación que mantiene el gobierno, y dijo que apuntan “a la asfixia” de la gestión con fines electoralistas. Instó al diálogo a la gobernadora Bertone y a un entorno que, con estas políticas, “la perjudica”. Habrá una reunión con Walter Vuoto y los concejales de Ushuaia y Río Grande, para defender la autonomía. Finalmente informó sobre la licitación por la recolección de residuos, que quedó desierta, dado que ni la empresa Agrotécnica Fueguina ni la empresa Santa Elena completaron la documentación requerida. Es el contrato más grande, por unos 800 millones y habría un segundo llamado a licitación.

Río Grande.- El intendente Gustavo Melella lamentó el avance del gobierno fueguino sobre la autonomía municipal y lo comparó a la declaración de certeza de la gestión Ríos por la derogada Ley 648 –de financiamiento educativo- que recortó fondos municipales.

Esta vez la declaración de certeza fue pedida para la Ley 1075, a fin de que la justicia determine si es el municipio o el gobierno provincial quien debe percibir el impuesto inmobiliario.

La ley fue parte del paquete aprobado el 8 y 9 de enero de este año “y tuvimos muchos cuestionamientos desde los municipios, porque no se trata solamente de la cantidad de dinero sino que avanza sobre la autonomía de los municipios, plasmada en la Constitución provincial y en nuestra carta orgánica”, dijo Melella.

Hubo de inmediato una reunión con los concejales porque “tenemos la obligación de defender los recursos de la ciudad. No podemos permitir este avasallamiento desde la provincia ni desde ningún otro lugar, sobre la autonomía municipal”, subrayó el intendente.

Cuestionó que la AREF –Agencia de Recaudación Fueguina-, “también por un mandato del estado provincial, ha hecho una presentación al Superior Tribunal de Justicia, y otra vez volvemos a caer en la historia de llevar a la justicia lo que no se puede resolver políticamente”.

Recordó que “la ley invita a adherir a los municipios, y si se invita se reconoce que el municipio tiene la autonomía para hacerlo o no. Nosotros no hemos adherido e incluso hay una ordenanza del Concejo Deliberante que establece no adherir a esa ley. Es contradictorio y, si el Superior Tribunal de Justicia falla a favor del gobierno, va a ser un fallo muy rebuscado”, advirtió.

El intendente avizoró que van por el impuesto inmobiliario y también por el automotor. “En una comunicación de la AREF hace mención al impuesto inmobiliario provincial, reemplazando al municipal, y después habla del impuesto automotor como otro avance más. Esto es desfinanciar a los municipios y dejarlos sin recursos. Uno va a tener que ir a pedir por favor plata para pagar salarios o hacer alguna obra. Han pasado distintos gobernadores e intendentes y nunca hubo un planteo de esta manera”, sostuvo.

Documento conjunto

Cabe señalar que los ediles emitieron un documento dirigido a la gobernadora Bertone, firmado por todos con la única excepción de Laura Colazo, dado que el concejal Raúl Von der Thusen no estuvo presente pero adhirió a la comunicación.

En el escrito se exhorta a Bertone y a los Legisladores a derogar el capítulo de la Ley 1075 que hace referencia al impuesto inmobiliario, como reacción a la presentación de la AREF a la justicia.

Se plantea además el grave perjuicio que traería a la ciudad una disposición de estas características, y consideran que se produce un conflicto institucional innecesario, en un momento de dificultades socioeconómicas donde prima garantizar la paz social.

Finalmente, el texto subraya la disposición al diálogo de los representantes de la ciudad en el marco del deber ineludible de defender la autonomía municipal consagrada en la Carta Orgánica Municipal.

Deudas de coparticipación

Al pretendido recorte, se le suman abultadas deudas de coparticipación que mantiene el gobierno con los municipios de Ushuaia y Río Grande. Melella se reunió la semana pasada con su par de Ushuaia Walter Vuoto y aseguró que “estamos muy preocupados por esta situación, porque si uno tuviera en poder de la ciudad esos fondos, se pueden hacer muchas cosas que demandan los vecinos. Si a esa deuda se suma la amenaza de quedarse con más recursos de la ciudad, la verdad se complica. Mientras la gobernadora por algún medio pide diálogo a los intendentes o a los diputados nacionales, acá no se dialoga, se avanza. En este contexto tan complicado a nivel socioeconómico, donde vecinos nuestros pierden el empleo todos los días, la industria va a requerir que tiremos todos del mismo claro, y uno no termina de entender cuál es el motivo de fondo para volver a este tema”, manifestó.

Por el momento Melella puede afrontar el pago del aguinaldo sin problemas. “Hubo un compromiso de pago y fueron cumpliendo bastante bien. Ahora hay una diferencia y se comprometieron a pagar en enero. Labroca no es santo de mi devoción pero tiene buen diálogo con el secretario de Finanzas Oscar Bahamonde”, dijo, marcando diferencias con Ushuaia que “está esperando fondos para pagar el aguinaldo”, observó.

Lo cierto es que los municipios están unidos y Melella aceptó la invitación del intendente Walter Vuoto para reunir a los dos intendentes y los dos cuerpos de concejales de Ushuaia y Río Grande. “Seguramente voy a verlo el lunes, porque estoy yendo al acto de cambio de jefe de Gendarmería en Ushuaia. Todos los concejales asumieron el compromiso. Los siete concejales están de acuerdo con esta reunión y en defender los recursos del Municipio”, aseveró.

Aclaró que si bien Laura Colazo no había firmado el documento, “me explicó que no lo quería firmar en este momento porque tiene una estrecha relación con la gobernadora, pero estuvo de acuerdo con el documento y con la defensa. Hemos coincidido todos en tener una defensa firme de los recursos. Tenemos que dialogar con el gobierno y con la Legislatura, porque la solución pasa por una definición política de la Legislatura de derogar la ley. No queda otro camino, porque si no, terminamos en la justicia y con problemas institucionales, como hace cuatro años atrás con la ley 648”.

“En este momento tenemos que estar preocupados por los puestos de trabajo que día a día caen en la ciudad y van a seguir cayendo. Me parece innecesario y fuera de lugar haber avanzado en esto”, fustigó.

Aseguró que fue totalmente inesperada la presentación de la AREF. “Ni idea teníamos, nos enteramos a través de una persona de la presentación, fuimos a averiguar y nos dijeron que se había hecho hace quince días. Por eso el enojo de Walter Vuoto es comprensible, después de sentarse con la gobernadora, sacarse la foto, marcar una agenda común, se entera que mientras tanto hacían la presentación”, indicó.

Legislatura dividida

Respecto de la posición de los legisladores, Melella apunta a lograr el respaldo de algunos oficialistas. Destacó la posición que tomaron los cuatro legisladores del MPF, el radical Oscar Rubinos, e incluso Pablo Blanco, “con quien tengo diferencias, pero se manifestaron a favor de los municipios. Blanco fue convencional constituyente y fue claro al decir que la Constitución dice que es un impuesto que le corresponde al Municipio. También tengo diálogo con el legislador Furlan, con el legislador Ricardo Romano, y la solución va a tener que venir por ahí. Es innecesario establecer un conflicto fuerte en este momento”, insistió Melella.

Un fin electoralista

El intendente lamentó este avance contra los intendentes que acompañaron el proyecto del FPV y lo atribuyó a aspiraciones personales para el 2019: “Yo fui parte del proyecto nacional del FPV, siempre me sentí muy orgulloso y hasta el día de hoy me siento orgulloso. Acompañé convencido a Rosana para que sea gobernadora y saben todo lo que se trabajó desde FORJA. Tenemos que recuperar de alguna manera el diálogo político-institucional, porque si no, le complicamos la vida a los vecinos”, dijo.

Consultado acerca de qué pasó con Bertone para que sus funcionarios digan que hay que recuperar el Municipio de Río Grande, respondió que “es una locura decir esas cosas por parte del vicegobernador, lo mismo decir que no gestionamos, cuando en toda la campaña alabaron cómo gestionaba nuestro municipio y nos ponían de ejemplo. Si quieren avanzar sobre el municipio, que lo hagan desde la militancia de todos los días, no tratando de asfixiar al intendente Melella para que no gane una elección. Faltan tres años y es una locura estar pensando hoy en esto. Uno puede interpretar que todas las acciones que se llevan adelante contra el municipio tienen que ver con esta cuestión política. Pero los que pagan, son los vecinos de Río Grande a los que después les van a ir a pedir el voto”, alertó.

“Nosotros no estamos cerrados al diálogo pero hay entornos, me parece, que todo el día están picando el seso, con una obsecuencia servil que no le ayuda a la gobernadora. Con estas cosas le hacen daño y no la cuidan para nada”, fustigó.

Relación con Nación

Consultado sobre su relación con el gobierno nacional, dijo que “tengo buena relación con Tito (Stefani). Algunos funcionarios nacionales están enojados por la posición nuestra contra la tarifa del gas, lo de Malvinas, después con el tema de la industria. Son posiciones a las que no vamos a renunciar. Cuando hablé la última vez con el Ministro del Interior le dije que yo no me voy a pintar de amarillo, y tampoco le pido a ellos que aplaudan a FORJA. En lo que coincidimos, vamos a trabajar juntos”, señaló y reiteró que “con Tito vamos trabajando muy bien y la Nación está muy bien informada”.

Roles y obras

Por otra parte, se le preguntó sobre el endeudamiento de la provincia que aprobó la Legislatura y prevé dos gimnasios en Río Grande, dentro del paquete de obras que se superponen con la gestión municipal. “No lo tomo mal. Lo que me extraña es que en su momento lo habían pedido al gobierno nacional y se lo había prometido, y ahora va a salir por endeudamiento –dijo-. Vi otras obras como el palacio legislativo y hay cosas que me llaman la atención”, señaló, apuntando a las prioridades.

“Nosotros solicitamos tantas veces al Fideicomiso Austral la planta de tratamiento de líquidos cloacales para margen sur o margen norte, después la pedimos a través de la Secretaría de Hábitat de Nación, y no sé por qué historia lo terminan anunciando con la gobernadora. Uno tiene que ser respetuoso, y yo no voy a pavimentar el lugar donde paran las ambulancias del hospital por más que lo pida la gente, porque es de la provincia, salvo que me ponga de acuerdo con la provincia”, remarcó.

“Es diferente la actitud del IPV con la obra de pavimentación del parque industrial, que vino y se sentó con nosotros a trabajar. ‘Lolo’ Cárdenas y Laura Montes tienen otra actitud; lo mismo Guillermo Worman de la DPOSS con la famosa planta de tratamiento de líquidos cloacales. Hay que ser respetuoso de los servicios que brinda el otro. No es que el municipio no gestionó, sino que nos cansamos de presentar notas, por ejemplo en el Fideicomiso Austral”, aseveró.

Planta potabilizadora

Precisamente respecto de la planta potabilizadora, en los últimos días el gobierno anunció la reactivación “por gestiones de Bertone”, y Melella recordó que “la obra está reactivada hace meses atrás. Cuando el Fideicomiso no pagaba los 36 millones que se debían a la empresa fue decisión del Municipio pagarlo con fondos propios. Esto se pagó hace cinco o seis meses, en medio de la veda invernal y, apenas se levantó, se reactivó la obra. Este último tiempo el Fideicomiso pagó los 36 millones y esta semana pagamos cinco millones a la empresa por certificados de obra, anticipándonos al Fideicomiso. Con la plata que recuperamos, vamos pagando redeterminaciones, para que la obra no se demore ni se paralice”, dijo.

“La obra está hecha en un 70% y en noviembre o diciembre del año que viene estaría terminada. Por eso queremos pagar y el Concejo autorizó un empréstito”, apuntó Melella.

Consejo económico y social

En cuanto a la convocatoria del consejo económico y social, dijo que se va a invitar más actores. “Nos vamos a reunir este martes y tiene que haber representantes de la provincia también, del sector privado, de los trabajadores, de universidades. No tiene que ser un lugar de catarsis sino de acciones concretas y con la mirada hacia delante, para ver cómo podemos contener a tantos vecinos, generar más empleo y productividad”.

Ganancias, a favor

También se refirió a la votación en Diputados del impuesto a las Ganancias y respaldó la decisión. Mencionó las voces que hablan de una pérdida de 180 millones, no de 400 como sostiene el gobierno y agregó que esos fondos “se ganan por otro lado. Todo lo que ayude al consumo, bienvenido sea. Un gran problema de nuestra industria es que no hay consumo. La economía se estancó y se estancó el consumo. Esta medida ayuda al consumo, porque el ciudadano que recupera su salario, lo va a gastar. El recupero de ese dinero vendrá por otro lado y estoy plenamente convencido de eso. Está bien que se proteja el bolsillo del trabajador para que haya mayor consumo”, planteó.

Basura con licitación desierta

Finalmente informó sobre la licitación por la recolección de residuos, que quedó desierta, dado que ni la empresa Agrotécnica Fueguina ni la empresa Santa Elena completaron la documentación requerida. Es el contrato más grande, por unos 800 millones y habría un segundo llamado a licitación.

“El viernes se hizo la apertura y se determinó declarar desierta la compulsa”, dijo Melella, previendo una prórroga al contrato con Agrotécnica Fueguina, que vence el 31 de enero. Ante todo garantizó los puestos laborales vinculados al servicio.

“Si ninguna de las empresas cumplió en algo de lo que establecen los pliegos, no la podemos adjudicar. Sería un mamarracho y sería deshonesto. Ambas se han excedido en el monto, Agrotécnica más que la otra, no presentó el libre deuda de aportes sobre los trabajadores. La otra empresa no cotizó uno de los servicios que se pedía y hay otros puntos que no estaban claros”, detalló.

A partir de la notificación “tienen tres días para apelar la medida que llevó adelante la comisión y, si esto no ocurre, el martes se hace el segundo llamado a licitación”, dijo.

Respecto de los colectivos, “hubo dos llamados a licitación también, no se presentó nadie, y ahora tenemos cuatro propuestas. Se creó una comisión interna y se va a evaluar, se va a llamar a una compulsa de precios y propuestas, que es un proceso breve de 15 ó 20 días; la comisión definirá y lo enviará el Concejo Deliberante”, informó.

Melella no prevé cambios en el gabinete por el momento y resaltó que en su equipo “hay honestidad y trabajo, que son dos cosas fundamentales”.

Para 2017 espera “recuperar el empleo en la ciudad, la mano de obra que se cayó” y entre las asignaturas pendientes marcó “el transporte público, y más acceso a la vivienda”, si bien “el empleo es una cuestión que se tiene que saldar y reactivar el año que viene”, concluyó.