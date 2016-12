Por un monto de 22.000 millones se aprobó ayer el Presupuesto provincial 2017, con los votos de los legisladores del FPV y los radicales Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende. No acompañó el radical Oscar Rubinos ni los representantes del MPF. Por unanimidad se avaló la toma de un crédito en el banco provincial para el pago de aguinaldos, y la creación del Laboratorio del Fin del Mundo. El destino del endeudamiento por 150 millones de dólares, al igual que el presupuesto, también arrojó una votación de 10 a 5.

Río Grande.- El legislador Oscar Rubinos reseñó por Radio Universidad 93.5 el desarrollo de la última sesión ordinaria del año legislativo, que terminó con la aprobación del Presupuesto 2017 por mayoría, con los votos negativos del MPF y el radical Rubinos.

Votaron por la afirmativa los legisladores del oficialismo y los representantes del bloque UCR-Cambiemos Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende.

El endeudamiento también se aprobó por 10 votos contra 5 y “no estaba dentro del presupuesto –aclaró Rubinos-. Fue propuesto por el Ejecutivo e incluye 150 millones de dólares que estaban en el presupuesto anterior, y el fondo de sustentabilidad, que es la devolución del 15% del convenio de ANSES. Esos son los 349 millones de pesos que se tomaron en agosto de 2016 y lo que se hizo ahora fue darle una aplicación. Teníamos que votar la aplicación de los fondos”, explicó sobre este asunto.

Respecto de la diferencia que determinó su oposición, dijo que “sosteníamos que se debía estipular bien que no se podían usar los fondos para otro destino, por eso se modificó el artículo que le permitía al Ejecutivo hacer aplicaciones financieras. El convenio se firmó en agosto y los 349 millones de pesos todavía están en plazo fijo. Esos fondos no pueden estar en plazos fijos ni formar parte del FUCO, sino que deben invertirse inmediatamente en las obras establecidas. Eso se pudo modificar”, indicó.

“Hubo otras cosas que no pudimos modificar y por eso voté en contra. No pudimos acompañar porque no pudimos discutir las obras”, expuso, y puntualizó su objeción en los 70 millones previstos para el edificio legislativo, cuando “estamos con problemas en los colegios y en los hospitales”, al punto de prorrogarse la emergencia.

El legislador opinó a favor de la inversión de 400 millones en el tendido de fibra óptica, “más allá de que estaba anunciada por ARSAT. Nosotros planteamos que si se conseguían los fondos por ARSAT, lo van a utilizar para otra cosa. Estas son obras que fueron anunciadas, al igual que las plantas de tratamiento, pero aparecieron en el endeudamiento”, advirtió.

Reiteró que “hay obras que son muy importantes para el desarrollo de la provincia y otras que pueden ser necesarias, pero los 70 millones de pesos del edificio legislativo podrían estar puestos en escuelas, por ejemplo. Nos hubiera gustado discutirlo. No hay muchas alternativas de endeudarse en estos montos y es un ingreso que hay que aprovechar. Por sobre todo tenemos que garantizar que esos fondos no sean usados para otras cosas y entiendo que el artículo que incluimos lo va a impedir”, rescató como positivo.

Legislador de la UCR, Pablo Blanco. El vicegobernador Juan Carlos Arcando, presidió una nueva sesión legislativa. El legislador Daniel Harrington, junto a sus pares de bancada, Angelina Carrasco y Andrea Freites. Por un monto de 22.000 millones se aprobó ayer el Presupuesto provincial 2017, con los votos de los legisladores del FPV y los radicales Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende. No acompañó el radical Oscar Rubinos ni los representantes del MPF. Los representantes del MPF no acompañaron el Presupuesto 2017.

Consejo de planificación

Si bien Rubinos reconoció que los días previos a la sesión los funcionarios de Economía concurrieron a comisión a exponer sobre el destino de estas obras por la vía de la emisión de bonos, consideró que “este sería un tema para tratar dentro del Consejo de Planificación creado por ley y todavía sin reglamentar”.

“Yo creo en el Consejo de Planificación y lo establece nuestra Constitución. Hay una ley que lo establece y el desarrollo de la provincia debe tener en cuenta la opinión de distintos sectores. Todavía no está reglamentado y la ley está aprobada hace más de dos años”, remarcó.

Aseguró que los funcionarios de gobierno “en comisión reconocieron que es importante el Consejo de Planificación y durante los primeros meses del 2017 se va a trabajar para ponerlo en funcionamiento”.

Presupuesto con 10 a 5

El presupuesto 2017 cerró en 22.000 millones, y fue votado por el oficialismo y los radicales Blanco y Martínez Allende; al igual que el destino del endeudamiento la negativa fue de los legisladores del MPF y del radical Rubinos: “Yo no aprobé el presupuesto porque había algunos temas en los que no estaba de acuerdo. Uno de los temas importantes era establecer el pago de la deuda del IPAUSS, que no estaba establecido –explicó-. En primer lugar hay 3.800 millones que son de los 208 millones de dólares –de la deuda histórica-, y eso tiene que hacerse a través del Fideicomiso. Por otro lado está la deuda de 1.046 millones de pesos. En este punto el Ministro de Economía planteó que ellos calculaban un pago mensual de dos millones de pesos; y la verdad no dan las cuentas para que se paguen dos millones por mes con una deuda de 1.046 millones”, manifestó, ante un escenario peor que la devolución de la deuda que generó Ríos en el primer tramo de gestión, que fue devuelta en cuotas de siete millones, ya en ese momento consideradas irrisorias.

Devolución al BTF

Otro punto que se aprobó fue el plazo de devolución de los préstamos que se toman del banco Tierra del Fuego, y quedó establecido en 30 días. “Se aclaró lo que significan los 30 días, e interpretamos que son contados a partir de que entregan el dinero. El préstamo no tiene monto y solamente aclaramos el plazo de 30 días. Esto fue para que, si el estado lo toma los últimos cinco días del mes, no lo tenga que devolver a los cinco días cuando termina, sino a los 30 días”, indicó el legislador.

Consultado sobre el adelanto pedido al gobierno nacional por 400 millones para los gastos corrientes de diciembre, dijo que “no tenemos la información y no vimos que se haya firmado ningún convenio”.

Stock de deuda

Un punto importante que marcó Rubinos fue el nivel de endeudamiento que va alcanzando la provincia, sumado al déficit. “Nadie hace el trabajo, o por lo menos no nos muestran un trabajo de stock de deuda. Cuando empezamos a discutirlo estos días, había un presupuesto de 150 millones de dólares aprobado para este año y querían 200 millones de dólares más para el año que viene. Yo presenté la planilla de todas las deudas que están dando vueltas y logramos que los 200 millones no puedan tomarse, si se toman los 150 millones”, dijo.

“Con Nación tenemos deudas importantes, hay avales del presupuesto nacional por montos muy importantes, hay que empezar a pagar el IPAUSS; y lo que planteé en sesión y al Ministro de Economía, es que tenemos un presupuesto con un déficit de 1.300 millones y créditos que obtuvimos para funcionar en 2016 que hay que pagarlos en 2017”, resaltó.

“Esta ingeniería financiera me hubiera gustado discutirla y ver cómo pagamos esos créditos, porque dentro de tres años vamos a encontrarnos con una provincia endeudada, comprometida con la coparticipación, y sin fondos para funcionar”, alertó.

Deudas con los municipios

Con respecto a la deuda de coparticipación que mantiene el gobierno con los municipios de Ushuaia y Río Grande, que entre ambos supera los 250 millones, Rubinos dijo que habla “habitualmente con algunos funcionarios municipales de Río Grande, no de Ushuaia porque lamentablemente no tengo una relación asidua. En los últimos días se ha sacado fotos el intendente Vuoto con Bertone y supuestamente tenían aclarado el tema de los fondos”, expresó.

Dado que ayer el jefe del gabinete de Vuoto reconoció que hay diálogo pero el dinero no aparece, cuestionó los anuncios que no se traducen en hechos. “Es un problema que tenemos con las fotos. Se sacan fotos, se hacen anuncios, y después el poncho no aparece, como dijo Souto. Hicieron un anuncio planteando que estaba todo bien y habían acordado la forma de pago. Lo tendrán que resolver ellos, que son de un mismo espacio político. En caso de que quieran que intervenga la Legislatura, o quieran informar algo, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Hasta el momento no tuvimos ninguna notificación de reclamos”, sostuvo.

Votación dividida

Ante la votación dividida del resto de los radicales del bloque, se lo consultó sobre su relación con el gobierno del FPV. “Yo tengo una relación institucional, no es ni buena ni mala. Respeto a la gobernadora y he votado las herramientas necesarias en la Legislatura para que el Ejecutivo pueda funcionar, tanto las emergencias a principio de año, el fondo de garantía de sustentabilidad, el crédito de 150 millones de dólares, pero mi responsabilidad es controlar que eso se utilice bien y no votar una emergencia por dos años como pasó hoy”, dijo.

Aclaró que si bien la emergencia en salud, educación y obras sanitarias se prorroga por un año, “ya se aseguraron la emergencia hasta el tercer año de mandato y no puedo estar a favor”, aludiendo a otro punto que generó debate en la sesión de ayer.

“Una emergencia es un imprevisto y no puede haber imprevistos para dentro de un año y medio. Distinto es la emergencia cuando arrancó la gestión y necesitaban tener alguna libertad en la contratación. Pero no puedo acompañar una emergencia con una renovación que depende únicamente del Ejecutivo”, cuestionó.

Perros asilvestrados

Por otra parte destacó que “por unanimidad se aprobó la ley que presenté hace dos meses con respecto a los perros asilvestrados. Es una buena noticia y estimo que el Ejecutivo provincial la va a reglamentar rápidamente, porque estaba muy interesada la gente de Ambiente y Ganadería, que han estado atentos a lo que pasaba. Seguramente se va a reglamentar y se van a poner a trabajar juntamente con la Sociedad Rural y los distintos sectores vinculados con el tema”, confió.

Explicó que “básicamente lo que plantea la ley, según el estudio realizado por el CONICET y algunos agregados de veterinarios y la Rural, es que los perros generan cuatro problemas centrales: el problema con la biodiversidad, la salud, la producción y el turismo. No podíamos dejar solamente en manos de un director de zoonosis el control de la población canina. Tiene que haber una autoridad de aplicación, con fondos y objetivos claros de gestión, y que tenga un registro de los perros que se esterilizan en la provincia, las mordeduras, los perros sueltos, y trabajar en conjunto con las áreas de la provincia, las protectoras y los municipios”.

Subrayó que “no votamos una ley eutanásica, porque somos una provincia no eutanásica. Tenemos que ir por otro camino, por la tenencia responsable, por una campaña agresiva de esterilización, castración y control, con fondos. La Secretaría de Ambiente será la responsable de aplicar la ley y es un puntapié para trabajar en el tema de otra forma, todos juntos”.

Laboratorio del Fin del Mundo

Otro proyecto aprobado ayer fue la creación del Laboratorio del Fin del Mundo como sociedad anónima. “La idea es que sea mixta. Han expuesto el proyecto y parece interesante. Todo lo que pueda generar algún tipo de emprendimiento en la provincia es bienvenido”, dijo Rubinos, y apuntó que desde el gobierno “están pensando en una asociación con laboratorios internacionales. No tenemos el convenio porque en estas cosas hay cierta confidencialidad. Votamos la sociedad anónima con conformación mixta, por unanimidad, y ahora hay que ver cómo va a progresar esto”, manifestó.

Cabe señalar que la empresa tendrá por objeto la fabricación, producción, procesamiento y envasado de productos farmacéuticos, medicamentos y antibióticos, como así también su comercialización en el mercado interno y externo. En sus fundamentos se menciona que las políticas implementadas por el gobierno nacional con respecto a la eliminación del arancel para los productos de informática, ponen en riesgo muchos puestos de trabajo en la Provincia. El proyecto tiende a diversificar la matriz productiva, con emprendimientos viables económicamente y apunta a “productos de alto valor agregado”, además de generar puestos de trabajo y que generen capital social.

Préstamo para aguinaldos

Ayer la Legislatura autorizó al Gobierno a pedir un préstamo al Banco de Tierra del Fuego para pagar los aguinaldos a los empleados públicos. Fue propuesto por el bloque radical y aprobado por unanimidad, ante la información brindada por la Tesorería General del Gobierno respecto de la falta de fondos para hacer frente a este compromiso.

El plazo de devolución operará a los treinta días, contados a partir de la fecha de toma del empréstito.