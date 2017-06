“Es la estabilidad laboral para todos los docentes del nivel secundario y de los CENS” destacó Romero

El ministro de Educación Diego Romero, destacó la decisión de la gobernadora Rosana Bertone de titularizar en sus cargos a más de 2400 docentes interinos de nivel medio y CENS, lo que les posibilitará a los educadores contar con estabilidad laboral, obra social y acceso a créditos para vivienda.

Ushuaia.- Romero comentó que “hemos estado analizando los decretos anteriores, viendo por qué se demoraba tanto el proceso de titularización y proyectar de alguna manera cómo puede ser un proceso automático, así como lo tiene el nivel primario. Esto se le trasmitió a la Gobernadora y por supuesto, accedió”.

“Hace muchos años que no había un proceso de titularización” recordó el funcionario. “La última vez que se intentó hacerlo, no se terminó justamente porque tenían muchos inconvenientes y poca claridad en la formulación de los decretos y nos hemos tomado el tiempo para ir trabajando con la Junta de Clasificación y Disciplina en relación a cómo teníamos que conformar el decreto para que puedan hacer la titularización con rapidez”.

En tal sentido, el Ministro consideró que “hay que establecer un mecanismo de titularización en base a las vacantes que tenga la Junta de Clasificación y Disciplina para que se pueda acceder al cargo de la titularidad como lo tiene el Nivel Primario, que ya tiene un listado de vacantes de titularización sistemática todos los años”. Ese mecanismo “está mucho más aceitado, esto también se debe a que la educación primaria era la educación obligatoria hace años” aseguró Romero.

En cuanto a los beneficios que adquieren los docentes que serán titularizados, indicó que “gozarán de estabilidad laboral y las personas que no tienen título docente tendrán que capacitarse. Esto se llevará a cabo a través de los profesorados que tenemos en la Provincia obteniendo una certificación. Por otra parte, tendrán continuidad en obra social y la posibilidad de acceder a créditos inmobiliarios”, finalizó.

