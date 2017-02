Los precandidatos al parlamento del Mercosur dieron a conocer sus propuestas. Esperan dentro del debate regional insertar los temas de interés del extremo sur y hacer oír la voz de Tierra del Fuego. La causa Malvinas, el cuidado de los recursos naturales y el libre tránsito están entre las prioridades de la agenda.

Río Grande.- Los precandidatos al parlamento del Mercosur dieron a conocer sus propuestas en el programa Dos Preguntan de Radio Universidad. Alejandro Betts –PSP-, Luis Augsburger -Partido CET-, Oscar Sardi –Frente Renovador- y Stela Salman –Partido Popular- serán parte de las opciones para la primera elección de representantes de las provincias. Se sumó a la mesa el precandidato a diputado Rubén Sciutto –FR-.

Betts, nacido en las islas Malvinas e hijo de malvinenses, contó que estuvo destinado en la agencia de LADE que hacía el vínculo aéreo con Comodoro Rivadavia mientras residía en Malvinas. Había estudiado a distancia la carrera de contador público aunque sólo pudo tener como clientes a propietarios de pequeñas estancias, dado que “el 95% del territorio” tiene supuestos dueños de ultramar, ingleses, neozelandeses o australianos. En el ’82 se radicó en el continente, año que marcó un cambio para las islas cuya actividad principal era la ganadería ovina. “Malvinas se convirtió en una atracción turística internacional después del ’82. La explotación de recursos ictícolas le dio un poder al territorio que no tenían y empezaron a promover la industria turística”, sostuvo Betts, recordando que en ese momento había unas 700 mil ovejas para 1800 habitantes.

Respecto de su precandidatura, dijo que lo tomó “de sorpresa la señora gobernadora Fabiana Ríos. Mi primer reacción fue que no soy del PSP y cómo lo iban a tomar. Me dijo que ya se había discutido dentro del partido la propuesta y tenía consenso”, aseguró, con el objetivo de “llevar al Parlasur la voz de reclamo de soberanía”.

Apuntó que de 17 colonias en el mundo, 10 son del Reino Unido y Malvinas es su prioridad en el Parlasur. “Hay múltiples responsabilidades si uno llega a ser parlamentario del Parlasur pero estaría dentro de mis prioridades atender esta cuestión y denunciar el enorme poderío ofensivo militar británico en Malvinas, que representa una amenaza para toda la región Sudamericana”.

Explicó que el Parlasur surge “de la misma constitución del Mercosur, como prioridad para la preservación del sistema democrático con participación ciudadana. No es que la Argentina lo decidió por sí sola sino que está establecido en el protocolo del Mercosur la elección de los representantes por voto directo”.

Se le consultó sobre la derrota del PSP en las elecciones provinciales, pese a lo cual se atrevió igual a postularse. “Siempre me han gustado los desafíos y este es uno más. La adversidad me ha acompañado en muchos momentos de mi vida. Sabemos el resultado electoral del PSP en las elecciones del 21 y 28, pero las elecciones de las PASO y las de octubre tienen otros componentes. En muchos candidatos hay intereses en común y el beneficiario va a ser el vecino de Tierra del Fuego. Yo soy de una comunidad insular y conozco las dificultades de vivir en un territorio separado del continente y lo que eso representa en cuanto a aislamiento y encarecimiento del costo de vida”, planteó.

Apuntó a la 19640, que surgió para derribar esas barreras insulares pero “se ha desvirtuado su cauce. Los legisladores debemos reencauzarlo en beneficio de los habitantes”, remarcó.

Objetivos comunes

Por vía telefónica, el Dr. Luis Augsburger –del partido CET que lidera Hugo Moyano-, felicitó a Betts por su participación. “Me parece sumamente importante y constructiva y creo que puede aportar mucho al debate. Tanto él como yo y varios de los que participamos en esta contienda, no somos enemigos sino participantes que aportan sus ideas para representar de la mejor forma al país”, resaltó, y consideró “importante unirse para no transformarse en Puerto Rico ni en parte del ALCA. Betts nos brinda una visión distinta que surge de la experiencia”, valoró de su contendiente.

Como propuestas concretas, dijo que “la tendencia mundial es dejar de ser estados-nación para agruparse en estados-continente” y mencionó como pioneros a Estados Unidos, luego la Unión Europea, la irrupción de China, el bloque de la ex URSS, el ALCA “que pretendió firmar la defunción del Mercosur y terminó fortaleciéndolo” y reconoció que “en el Mercosur nos falta muchísimo terreno por recorrer pero hay proyectos presentados que hay que recuperar, como la terminación de la ruta del Mercosur, la ruta 14; el gasoducto Caracas-Buenos Aires; la creación de la moneda única del Mercosur; el cuidado de los recursos naturales, porque somos la reserva mundial de agua dulce. No es casual que grandes magnates compran grandes terrenos en Patagonia donde hay agua dulce. Tenemos el Amazonas con la extraordinaria variedad de flora y fauna, la riqueza petrolera; sobre todo el cuidado de la democracia en la región y de los derechos humanos; de las democracias no formales sino reales, con alternancia de poder para no caer en autoritarismos ni cultos a la personalidad o la teoría del pensamiento único”, remarcó.

También defendió el “derecho a ejercer la libertad de expresión en forma plena en la región, que viene de la mano de los derechos humanos, el derecho a la tierra, la distribución de la riqueza. Uno de los desafíos más grandes es la corrección de las grandes asimetrías que existen en los países de la región”, expresó.

Agregó a la agenda el “libre tránsito de cosas y personas dentro del Mercosur, como algo que debe existir pero con un extremo cuidado en la vigilancia de nuestra frontera para luchar contra el flagelo de la droga”.

La opción de Massa

Por su parte Rubén Sciutto, como precandidato a diputado del Frente Renovador, puso al frente del proyecto a Sergio Massa como candidato a presidente y detrás de él los que acompañan el proyecto. “La idea federal nos trajo hasta Tierra del Fuego. Hace dos años integro el bloque con él y hemos puesto en debate muchos temas como la reelección indefinida de Cristina o el código penal, los temas de inseguridad y narcotráfico están en la prioridad en la agenda, también el impuesto a las ganancias, el 82% móvil efectivo para los jubilados. Es la agenda de la gente y la que queremos marcar cuando Sergio Massa sea presidente”, sostuvo.

Aseguró que Massa “sabe lo que significa la 19640, la estabilidad laboral y va a trabajar apenas sea presidente para que Tierra del Fuego comience con el cambio justo, para rescatar lo que se hizo bien y mejorar en lo que se necesite”.

“Es un sector peronista que no tiene nada que ver con el FPV. La Argentina necesita otra cosa, un país de diálogo, de consenso, de dejar de pensar que el que no piensa como nosotros es el enemigo”, subrayó, y diferenció el triunfo aplastante del FPV en las elecciones provinciales de esta instancia nacional: “Esta es una elección totalmente diferente a la anterior. Se eligen presidentes como factor fundamental y allí están puestas las miradas. Tierra del Fuego va a poder tener un comportamiento electoral diferente a la elección provincial porque se juegan intereses diferentes. Acá hay un candidato que es una continuidad, que lo han rodeado y le han puesto hombres de La Cámpora”, dijo en referencia a Daniel Scioli.

“Carlos Zannini es quien hoy conduce ideológicamente al gobierno nacional y Scioli no puede hablar, porque para hablar tiene que pedir permiso. Esta es la realidad, porque no hemos conseguido hacer un debate. El otro candidato es Macri, con la misma fórmula que usó para ser intendente y está muy a las claras su pensamiento hacia Tierra del Fuego: cuando debatimos la ley de impuestos internos lo votó en contra y la actual candidata a vicepresidente dijo que era un impuestazo tecnológico, que los precios iban a aumentar y los puestos de trabajo iban a ser muy pocos. Los diputados del PRO se retiraron del recinto y no votaron. No han hecho nada por Tierra del Fuego. Sergio Massa se ha comprometido y ha demostrado conocimiento de lo que le pasa a Tierra del Fuego. Además tiene un espíritu federalista. Nosotros hablamos de la perpetuidad de la 19640 y la precariedad laboral es lamentable. Sergio Massa ha sido muy claro y se ha comprometido a hacer una ley para siempre y terminar con estos contratos que no son del todo legales”, afirmó.

Recordó que Axel Kicillof dijo que iba “a refundar la 19640 y no lo hizo”, poniendo en duda “el interés del Ministro de Economía de la provincia”, también candidato. “Hay que reconocer que se hicieron cosas, que hay grandes enriquecidos y que hay que trabajar en una ley de promoción para todos los fueguinos, con una visión más social y más justa”.

“Las fábricas deberían colaborar con los hospitales, con la salud, con la vivienda y no lo hacen, y hay una falta de presencia del estado, tanto nacional como provincial para exigir estas cosas. El tema de los contratos temporarios se fue llevando adelante por un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo de Nación y la UOM, con lo que nunca estuvimos de acuerdo. Este reclamo lo vengo haciendo desde hace siempre y la legislación está para cumplirla. La Dra. Cristiano ya emitió un fallo que fue apelado y la justicia tendrá que dar el fallo final. El gobierno provincial es rehén del nacional y el nacional no tiene voluntad de cambiarlo, porque si no, lo hubiera hecho”, aseveró de la precariedad en la industria.

Garantizó que “Sergio Massa va a cambiar la realidad de país y va a hacer mucho por Tierra del Fuego” y además invitó a los radicales a acompañarlo porque “fueron estafados por Macri y no pudieron presentar su lista histórica. Les he pedido que nos acompañen y van a tener en mí a un diputado que va a escucharlos. Creo que el radicalismo de Tierra del Fuego tiene que tener alguna voz que pueda canalizarse a nivel nacional”, analizó.

Por su parte Oscar Sardi, precandidato al Parlasur por el massismo, marcó sus coincidencias con las ideas que prevé llevar Luis Augsburger. Dijo que estos planteos “son componentes de la agenda del Frente Rrenovador. Es la base que tenemos para llevar a ese escenario internacional”, dijo, con la intención de “llevar la visión fueguina a la legislatura del Mercosur, para establecer las políticas que se van a imponer en la región”.

Espera “armonizar las naturales asimetrías que tenemos los pueblos que componen el Mercosur y establecer políticas concretas del bloque regional, para enfrentar los desafíos del mundo de hoy. El destino que tenemos es replicar al parlamento europeo en el cono sur”, manifestó, si bien hasta ahora es un organismo limitado a las recomendaciones y no a la sanción de leyes.

Sardi coincide con Betts en la necesidad de “afianzar la cuestión Malvinas como una causa regional esencial”, trabajar por la “circulación de personas, bienes, comercios, servicios, mediante la simplificación de tramitaciones con los debidos controles, para intercambio de bienes y capitales, no sólo con sentido comercial sino desde el aspecto deportivo, científico, de investigación, la cooperación en materia jurídica y judicial especialmente en cuestiones de notificaciones. Tenemos representación de Argentina desde hace dos mandatos pero va a ser la primera vez para Tierra del Fuego. Hasta ahora era un número fijo y ahora hay elección directa popular de los 43 representantes del país, de los cuales hay uno por provincia más 19 del distrito nacional que se eligen en la misma boleta”, repasó de los alcances de esta primera elección.

Con relación a la inestabilidad laboral en la provincia, dijo que “se debe a acuerdos realizados entre las empresas y el sindicato, que han precarizado la situación de los trabajadores. En esto hay complicidad de varios sectores a los que les interesa que a las empresas les vaya bien. Nosotros trabajamos para cambiar esa realidad y hay pronunciamientos en primera instancia y cámara de apelaciones, dándole aplicabilidad a la ley de los contratos laborales, que no pueden ser a plazo fijo. Los plazos fijos son extraordinarios y bajo pautas que lo justifican, que no es el caso de Tierra del Fuego. Los pronunciamientos judiciales son todos en el mismo sentido y no queda más que aplicar la ley en vigencia”, sentenció.

Partido Popular

Desde el Partido Popular se postula una fueguina, nacida en Río Grande y residente en Ushuaia. El presidente del partido actualmente es Francisco Flores y por esta fuerza ocupa la banca el legislador Adrián Liendo, tras la retirada del colacismo.

Psicóloga de profesión, Salman resaltó la “diversidad” en los candidatos que se postulan y la importancia de “escuchar la opinión de la gente. Todos sabemos lo que falta y tenemos un diagnóstico realizado, que va a redundar a favor de los habitantes de la provincia. Hay muchas necesidades en nuestra provincia, que tiene muchas riquezas y falta ponerlas en orden”, dijo.

“A nivel nacional llevamos al contador Mauricio Sapag. No llevamos parlamentarios por cuestiones económicas y decidimos llevar solamente candidato a diputado. Yo soy docente jubilada y ejerzo mi profesión en forma independiente, como psicóloga social”, señaló de su actividad, sin experiencia en política todavía.

“Está muy bien que exista esta diversidad porque cada uno puede aportar. Nuestra tendencia desde el PP es sumar, yo no me instalo en la queja, en la crítica, si no tengo mis propuestas. No vamos prometiendo cosas a los ciudadanos y nuestro objetivo es pasar las PASO”, estableció.

“Con la 19640 habría que sentarse a retocar algunos puntos que se han descuidado. Por ejemplo, tenemos productos que ingresan a la isla como materia prima con los beneficios. En este momento el beneficio es para un sector y debería tener una visión más generalizada, para que los habitantes de Tierra del Fuego podamos sentir que llega a nuestros bolsillos. Vemos injusticias y muchas cosas que no se cumplen y están mal. Habría que rever, exigir, solicitar y hace falta ponerle la mirada al trabajo de campo. Cuando uno asume un cargo, pasa a ser parte del pueblo”, concluyó la precandidata.

