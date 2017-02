Jubiladas y jubilados protestaron en la Legislatura y en la sede del IPAUSS.

De acuerdo al borrador remitido por Economía a los jubilados, para los haberes de junio remitirán 149 millones y no hay novedades de fondos para aguinaldos. El mes pasado se redujeron a 156 millones las transferencias, cuando el compromiso era por un total de 160 millones mensuales hasta fin de año. Tras la protesta ayer en la Legislatura, el lunes los jubilados volverán a montar la mesa en calle San Martín.

Río Grande.- Después de las elecciones comenzó a profundizarse el ajuste a los jubilados, pese al compromiso asumido por la gestión Ríos de transferir 160 millones mensuales, a razón de 40 millones por semana, hasta fin de año.

La segunda vuelta electoral fue el 28 y para el 29 se esperaba la última transferencia para el pago de haberes de mayo, que llegó menguada, completando un total para el mes de 156 millones.

Desde el martes y hasta ayer los jubilados autoconvocados permanecieron en el edificio de los bloques legislativos y lograron acceder a un nuevo borrador de Economía, que en total prevé una cifra para todo el mes, en cuatro partes, de 149 millones en concepto de transferencias, sin ninguna noticia hasta ahora de los aguinaldos.

En diálogo con el programa Buscando el Equilibrio, de Radio Universidad, la jubilada autoconvocada Patricia Blanco advirtió que durante la transición “se vienen meses difíciles” y, si bien el compromiso de la gobernadora electa Rosana Bertone es normalizar la situación, tendrán que esperar a diciembre.

“El gobierno decía ser socialista y venir con un contrato moral en sus manos y nada de eso fue real”, lamentó Blanco, quien dio cuenta de “las horas difíciles” que tuvieron que pasar desde el martes a las 11 hasta ayer a las seis de la tarde, en el edificio de los bloques de la Legislatura.

“Queríamos ver si al menos los legisladores podían destrabar las cosas. De los nueve legisladores presentes, lo que obtuvimos de la mayoría fue indiferencia. Fuimos escuchados por dos o tres y dijeron que esto era cuestión del gobierno y del directorio”, sostuvo.

Ayer lograron hacerse de “una fotocopia de un papelito que salió del Ministerio de Economía donde figuran fechas y montos de las posibles transferencias al IPAUSS”, dijo.

En ese cronograma figura que a partir de la hora cero de hoy se abonarían haberes hasta 22.400 pesos y “quedan tres fechas posibles sin confirmación, la segunda sería el 16, el otro pago el 23 y el último pago el día 30”, señaló sobre los haberes de junio que el último grupo cobrará con un mes de retraso.

Cronograma incumplido

“El mes pasado no se cumplió con el cronograma pautado y este mes tampoco se había cumplido, así que esto hay que tomarlo con pinzas”, dijo, desconfiando de este nuevo compromiso de Economía, porque “mandan la información pero después no se lleva a la práctica”.

Si no llegan a cobrar “no sabemos qué puede suceder. Estuvimos muchas horas en un edificio público, durmiendo en el suelo, tratando de que nos dieran una mano y salimos de ese lugar sintiendo que fuimos tratados como basura que se barre y se mete debajo de la alfombra. Estamos tremendamente amargados y muy tristes con toda esta situación”, expresó.

“Este gobierno, en connivencia con la clase política del Directorio y la Legislatura, nos está haciendo vivir esto desde hace tres años y ocho meses. Están pagando en cuatro veces y las fechas son posibles pagos de los haberes de junio, pero no tenemos nada de los aguinaldos”, remarcó.

De acuerdo al borrador, el primer pago desde las cero de hoy es hasta 22.400 pesos; el segundo sería hasta 31.500 pesos; el tercero hasta 45.000 pesos y el cuarto hasta terminar.

Cada vez menos

Patricia Blanco informó que ayer ingresaban al IPAUSS en concepto de transferencias unos “41 millones de pesos. La segunda semana van a ingresar 45 millones, pero la tercera semana serán 29 millones y en el último tramo van a ingresar 34 millones”, subrayó, lo que hace un total de 149 millones y se aleja más que el mes pasado del piso de 160 millones prometido.

Además, advirtió que “hay que ver a qué cuenta ingresa este dinero, si va a todo a previsional o repartido con el asistencial, porque el sistema previsional le debe a la cuenta asistencial”, observó, por lo cual el Directorio no está avalando que se usen fondos de la obra social para pagar jubilaciones.

Lo cierto es que el ajuste se ve en los números de Economía: de 160 millones pasaron a 156 el mes pasado y fueron los cuatro millones faltantes los que impidieron completar el pago total al cuarto grupo.

Ahora serán 149 millones, posiblemente menos si parte se destina a la obra social, y quedan por ver los aguinaldos. “Somos más de 5.300 jubilados, alrededor de 1.900 amparistas con los que no se está cumpliendo desde el momento que se saca el cronograma. Fue un buen negocio que hicieron los abogados”, dijo de las acciones judiciales que habían permitido, hasta la aparición del cronograma, cobrar dentro del quinto día hábil a este grupo.

Transición difícil

La jubilada contó que ayer lograron ser atendidos por el legislador Pablo Blanco, después por la legisladora Martínez Allende, “y cuando nos estábamos retirando llegó la legisladora Myriam Martínez. Tuvimos una larga reunión y pudimos charlar varios temas, dado que ella está cercana a la gobernadora electa. Nos transmitió la preocupación que tiene Rosana Bertone, que está tratando de hacer lo imposible para sacarnos de esta situación, pero sabemos que va a asumir recién en diciembre y hasta entonces poco va a poder a hacer”, expresó.

“Estos meses van a ser más difíciles de los que venimos sufriendo y cada vez vamos a estar más complicados para cobrar”, dijo, aunque albergan la “esperanza en que el gobierno nuevo al menos cumpla con los jubilados”.

El peor de todos

En el final de una gestión fuertemente castigada en las urnas, Patricia Blanco no dudó en señalarla como la peor de la historia. “Hemos tenido gobiernos difíciles, con rebaja de sueldos, cobros en cuotas y demás, pero gobiernos perversos como este, no. Creo que este ha sido el peor gobierno que le ha tocado al sector que pertenecemos”, manifestó.

“Preferiría no encontrarlos y que vayan a caminar las calles de otra provincia, pero en algún momento los encontraremos cara a cara, y veremos quién baja la mirada. Yo, seguramente no. La ciudadanía les demostró en las urnas lo que piensa de ellos, y así y todo la soberbia no la pierden. Las dos veces que Ríos llegó al gobierno, llegó mintiendo, con un contrato moral que nunca cumplió. El discurso fue de la boca para afuera y creo que ya la ciudadanía de Tierra del Fuego sabe perfectamente quién es Fabiana Ríos”, reflexionó.

Consideró que este final “es lamentable, porque mucha gente la votó en su primer gestión con la esperanza de que iba a cambiar muchas cosas. O el poder los cambió, o demostraron lo que realmente eran. Para ellos, nosotros somos unos viejos de mierda”, dijo, recordando que fue “lo que le dijo el vicegobernador Roberto Crocianelli” en la reunión mantenida antes de las elecciones, a una de las jubiladas.

Finalmente y tras una breve pausa a la lucha durante el fin de semana, Patricia Blanco adelantó que el lunes van a volver a instalar la mesa de jubilados en calle San Martín, de Ushuaia.

