Un grupo de docentes permanece en el interior de las oficinas de la Dirección de Rentas en Río Grande, donde a las 18 hs se desarrolló una asamblea del SUTEF. Hubo momentos de tensión, porque la policía no permitía el ingreso de los docentes. Finalmente la situación se descomprimió y los docentes en asamblea resolvieron permanecer hasta hoy. Dicen que pretenden que el conflicto se “visibilice” y reclaman una oferta salarial que conforme las pretensiones del sector.

Río Grande.- El ingreso a Rentas se produjo a media mañana de ayer, y antes de la hora prevista para la asamblea un importante número de policías llegó hasta el lugar y no permitía el ingreso de más docentes para participar de la asamblea.

Hubo momento de tensión y finalmente, por la gestión del diputado nacional Oscar Martínez (MSP), se habilitó el ingreso de los docentes y se realizó la asamblea. En ese marco se resolvió permanecer hasta hoy en el lugar, para completar las dos jornadas de paro.

Vale destacar que durante la jornada se hicieron presentes integrantes de la UOM, ATE, SATSAID, Petroleros Privados, la Agrupación Naranja, la Agrupación Índigo y otros sectores que acompañaron el reclamo.

“Es una forma más que tenemos los trabajadores para poder manifestarnos y tiene que ver con la presencia en edificios públicos o en la calle. En este caso permanecemos en Rentas, como fue hace dos años, parece ser una película que ya vimos y esperamos que el final sea diferente. En este caso pretendemos que sea con un acuerdo donde se logre lo que los compañeros necesitan y se merecen”, expresó antes de la asamblea Héctor López Auil, secretario adjunto del SUTEF provincial.

También cuestionó la última oferta hecha por el Ejecutivo, señalando que “plantea un aumento salarial en negro, como lo es la ayuda para material didáctico, proponiendo aumentarla un poco y distribuirla en diez cuotas que pueden llegar a ser doce”, precisó.

El dirigente del SUTEF aseguró que esa posibilidad fue rechazada por los trabajadores de la educación y recordó que “los docentes para tener el salario que tienen hoy, han recibido una paliza en 2005 por parte de la policía frente al Ministerio de Trabajo de la calle Obligado, con el gobierno de (Jorge) Colazo. Después han participado en marchas multitudinarias, para revertir la situación que teníamos en ese momento, y se ha logrado a fuerza de lucha, de convicción y de estar en la calle. No estamos dispuestos los trabajadores de la educación a retroceder en una cuestión como lo es el blanqueo de nuestro salario”, ratificó López Auil.

Luego indicó que habían advertido al gobierno que “plantear la posibilidad de una suma en negro, no iba a caer de agrado entre los docentes. Ellos no lo han entendido así, la han traído como alternativa de negociación aunque no la quisieron volcar en el acta de paritaria. Por lo tanto la única propuesta que hay para evaluar es la misma que ya se rechazó, por eso los docentes plantearon el paro y manifestaciones como esta de la permanencia en Rentas”, aseguró.

López Auil dijo que esperan que el Ejecutivo tenga la iniciativa de “llevar una negociación adelante antes del martes próximo, para cuando fijaron la próxima reunión paritaria. Pero ellos han llevado la negociación al máximo tiempo posible, cuando nosotros habíamos solicitado volver a reunirnos hoy (por ayer) o ayer mismo (por el martes)”.

Sin embargo dijo que la actitud del Ejecutivo “con toda la irresponsabilidad que caracterizó a la gestión de Fabiana Ríos y sobre todo con la que caracteriza a la que está llevando adelante el señor (secretario de Coordinación de Gabinete Sergio) Giadas, han decidido desconocer esta urgencia y convocaron para el próximo martes”.

El secretario Adjunto del SUTEF entiende que desde el gobierno se apuesta al desgaste del conflicto “porque siempre han apostado a lo mismo. Lo que desgraciadamente parece que no han sabido leer es el resultado del conflicto de 2013; cuando los docentes no solamente no se han desgastado sino que han ido creciendo los niveles de adhesión y de lucha de los compañeros. Sin embargo no toman esos parámetros para tenerlos en cuenta ahora y están cometiendo los mismos errores que en 2013”, concluyó López Auil.

